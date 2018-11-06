中国百姓眼中的上海进博会

作为中国国际进口博览会的发起者和策划者，习近平认为进博会是"国际贸易发展史上一大创举"，不是"中国的独唱"，而是各国的"大合唱"。中国普通民众能理解习近平的用心吗？
（德国之声中文网）这是一个既有脸书、谷歌，也有飞机、轮船、卡车，还有抗癌药、农产品、高跟鞋的大杂烩。按照中国官方的说法，这是全世界第一个国家级专注进口贸易的博览会。是中国着眼于推动新一轮高水平对外开放作出的重大决策，是中国主动向世界开放市场的重大举措。北京政府倾举国之力，以奥运会和世博会级别举办了一次进口商品及服务展销会。这个展会和中国的广交会以及其它各类专业展会有什么区别？在中国经济面临巨大下行压力、中美贸易战下全球经济发展前景并不明朗的情况下，中国政府为什么举办这次进博会？中国民众自有着自己的看法。
滴滴司机（男， 46岁）
进博会对于我来说就是堵车。很多地方都没办法去。不过向习大大这样的国家领导人过来了，封路堵车也是应该的。不能让他像我一样堵在马路上吧。进博会在上海开肯定是好，虽然目前跟我自己没有多大的关系，但对于上海来说，对于国家来说肯定是有好处的。好处在于科技的、先进的东西越来越多了。我看到好像特别是对老百姓吃的治疗癌症的药，进博会上有。我感觉这一点是最好的。
我每天10多个小时跑在路上，没有多少时间看进博会的新闻报道。但我觉得我们国家举办进博会肯定是要吸引好的东西进来，把自己好的东西推出去。跟广交会那类的展览会相比，我认为这是比较高端的，比较科技的展览会。
我自己是没有考虑过要去进博会转转的。首先我们去肯定是不好进的。我们说实话就是个开滴滴的，从新闻上了解了解就够了。像我们这类的人想去看肯定不行，去的人都是高端、高科技、高学历、有研究方向的。本来人就多，我就不去添乱了。
国家公务员（男， 50岁）
我想国家是从大融合的考虑举办进博会的。一方面引进一些先进的技术产品。促进我们国家商业、工业的发展。
进博会特殊的地方在于组织比较严密。展出的东西也是涵盖各个方面。理念也比较新，比如轿车、智能化的东西都是比较先进的。对于我来说也是学习的机会。
退休教师 （女， 60岁）
我觉得国家举办进博会就是让老百姓有些见识。而且现在我们国家也那么强大，出的东西很多，进的东西也应该一样多。而且这几年我们经常在外边旅游。就觉以前好像什么东西都想买，现在就觉得需要挑选挑选了，很多东西都是Made in China的。所以现在有个进博会还是蛮有意思的。这实际上就是一个开放性的大集市，让外国的商人进来，让我们中国人见识见识。
我已经是退休的人了，没有什么更高的见识了。我也说不太好中国为什么需要一个进博会。我觉得好像是我们国力强大了之后，外国人他们好像都是主动的要进来。把他们最好的东西展示给你，推销给你。不像以前，都是有保留的。
社会工作者（男， 54 岁）
从国家层面来组织这个进博会，主要说明我们还是要继续改革开放，要对全球开放。因为闭关锁国对于中国的发展还是不利的。现在中国已经坐到了世界老二的位置，所以还要继续开放。还是要造福老百姓。因为老百姓生活水平提高了，他就有接受国外的好东西的向往。国家领导人这样开放国家，对于我们全中国人民来说是个福音。
进博会特殊的地方在于，中国人对许多进口的东西概念还不是很清楚。特别是中国的西部地区，落后地区。他们还不怎么清楚国外有那么好的东西可以到我们中国来。所以中国还是有许多地方需要向国外学习，把国外好的东西吸收到中国来。看了许多国外展商的展台和国家展。感触还是蛮多的。我们国人在很多地方还是需要很努力，还是需要奋发。跟全世界的老百姓搞好共同的利益关系。
政府公务员（女， 50岁）
因为我们习主席不是讲一带一路吗？他是在一带一路的峰会上讲的要办这个进口博会。这是一个把我们中国介绍给世界，同时也让世界更好的了解中国的很好的平台。
我觉得进博会的政治意义可能大于它的经济效益吧。进博会对中国经济未来的走向会起到很好的作用。但具体深处好在哪里，我还没有更多的思考。
企业主（男， 43岁）
进博会的举办证明中国经济对外更开放、更包容。同时国内居民生活水平上了一个新的档次，我们对生活质量的品质要求更高了。老百姓在物质上有更高的要求。进博会的举办，也意味着我们老百姓的生活比原来更富裕了。
和其它的展会相比，进博会更全面。衣食住行，还有高端制造。很多东西更接地气。很多都是老百姓却是需要的东西。不向以前上海的那些专业展览会，这个进博会更包容一些。对于中国国内的企业来说，进博会可能会带来一些压力。但从长远来说，对中国经济的发展会有很大的刺激和促进作用。
进出口贸易公司从业者（女， 22岁）
国家举办进口博览会，应该是想从跨境贸易这方面拉动更多的需求。希望更多的进口商来中国，打开中国市场。吸引企业和我们合作，在政治的层面上有所建交。我和进口商交流的时候，也能接触到他们当地的一些文化特色，生活习俗。我觉得这是一个人与人之间互相交流的平台。
金融企业员工（女， 28岁）
中国现在经济发展的很好。进口博览会也会给其它国家一个和中国发展商贸的机会。对于我们国内的民众来说，也可以更好地采购到来自于全世界的产品。
进博会随然类似广交会。但是它还有国家展，还有各种论坛。我觉得它的综合性更强。进博会的举办也会促进中国经济的转型。从传统的制造转向创新领域。
进出口企业协会代表（男，64岁）
在今年上半年外贸形势不是很好的情况下。国家也是想拓展我们的外贸市场。因为之前是比较强调出口。而这次是全部强调进口。这样使得我们国家的市场能够和世界上的供应商结合起来。我觉得还是很有意义的事情。这在中国是第一届，全世界也是首届专门以进口为主题的博览会。意义还是非常重大的。
进口博览会的独到之处在于。过去都有各行各业的展览会，覆盖面是有限的。而且从国家层面打造这样一个进口的平台，在过去是没有的。都是商业洽谈会，展销会这一类的。局限性还是比较大。这次的展览会是综合性的，各行各业都涉及到了。这对于中国的制造商也是一种促进。因为之前中国的制造商很难一次接触到这么多的设备、展商、技术和产品。单纯是行业的展会可能也不会有这么大的促动。这次进博会让国内的制造商看到，我们有很多产品还是不错的。但也有很多产品在国际上还是有差距的。无论是从技术，还是从产品的覆盖面来说。