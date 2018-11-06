中国百姓眼中的上海进博会

（德国之声中文网）这是一个既有脸书、谷歌，也有飞机、轮船、卡车，还有抗癌药、农产品、高跟鞋的大杂烩。按照中国官方的说法，这是全世界第一个国家级专注进口贸易的博览会。是中国着眼于推动新一轮高水平对外开放作出的重大决策，是中国主动向世界开放市场的重大举措。北京政府倾举国之力，以奥运会和世博会级别举办了一次进口商品及服务展销会。这个展会和中国的广交会以及其它各类专业展会有什么区别？在中国经济面临巨大下行压力、中美贸易战下全球经济发展前景并不明朗的情况下，中国政府为什么举办这次进博会？中国民众自有着自己的看法。

滴滴司机（男， 46岁）

进博会对于我来说就是堵车。很多地方都没办法去。不过向习大大这样的国家领导人过来了，封路堵车也是应该的。不能让他像我一样堵在马路上吧。进博会在上海开肯定是好，虽然目前跟我自己没有多大的关系，但对于上海来说，对于国家来说肯定是有好处的。好处在于科技的、先进的东西越来越多了。我看到好像特别是对老百姓吃的治疗癌症的药，进博会上有。我感觉这一点是最好的。

我每天10多个小时跑在路上，没有多少时间看进博会的新闻报道。但我觉得我们国家举办进博会肯定是要吸引好的东西进来，把自己好的东西推出去。跟广交会那类的展览会相比，我认为这是比较高端的，比较科技的展览会。

我自己是没有考虑过要去进博会转转的。首先我们去肯定是不好进的。我们说实话就是个开滴滴的，从新闻上了解了解就够了。像我们这类的人想去看肯定不行，去的人都是高端、高科技、高学历、有研究方向的。本来人就多，我就不去添乱了。

国家公务员（男， 50岁）

我想国家是从大融合的考虑举办进博会的。一方面引进一些先进的技术产品。促进我们国家商业、工业的发展。

进博会特殊的地方在于组织比较严密。展出的东西也是涵盖各个方面。理念也比较新，比如轿车、智能化的东西都是比较先进的。对于我来说也是学习的机会。

退休教师 （女， 60岁）

我觉得国家举办进博会就是让老百姓有些见识。而且现在我们国家也那么强大，出的东西很多，进的东西也应该一样多。而且这几年我们经常在外边旅游。就觉以前好像什么东西都想买，现在就觉得需要挑选挑选了，很多东西都是Made in China的。所以现在有个进博会还是蛮有意思的。这实际上就是一个开放性的大集市，让外国的商人进来，让我们中国人见识见识。

我已经是退休的人了，没有什么更高的见识了。我也说不太好中国为什么需要一个进博会。我觉得好像是我们国力强大了之后，外国人他们好像都是主动的要进来。把他们最好的东西展示给你，推销给你。不像以前，都是有保留的。

社会工作者（男， 54 岁）

从国家层面来组织这个进博会，主要说明我们还是要继续改革开放，要对全球开放。因为闭关锁国对于中国的发展还是不利的。现在中国已经坐到了世界老二的位置，所以还要继续开放。还是要造福老百姓。因为老百姓生活水平提高了，他就有接受国外的好东西的向往。国家领导人这样开放国家，对于我们全中国人民来说是个福音。

进博会特殊的地方在于，中国人对许多进口的东西概念还不是很清楚。特别是中国的西部地区，落后地区。他们还不怎么清楚国外有那么好的东西可以到我们中国来。所以中国还是有许多地方需要向国外学习，把国外好的东西吸收到中国来。看了许多国外展商的展台和国家展。感触还是蛮多的。我们国人在很多地方还是需要很努力，还是需要奋发。跟全世界的老百姓搞好共同的利益关系。

政府公务员（女， 50岁）

因为我们习主席不是讲一带一路吗？他是在一带一路的峰会上讲的要办这个进口博会。这是一个把我们中国介绍给世界，同时也让世界更好的了解中国的很好的平台。

进博会开幕 习近平再强调开放 我们来看看进口 这是第一个在国家层面上只关注进口贸易的商品贸易博览会。进口博览会的举办地点：上海国家会展中心，展出面积相当于38个足球场。

进博会开幕 习近平再强调开放 要把开放“进行到底” 习近平在进博会开幕式上发表主旨演讲时承诺：“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。”习近平在2017年5月的一带一路高峰论坛上就提出了中国每年要举办国际进口博览会的建议。

进博会开幕 习近平再强调开放 中国也在“买买买” 在中美贸易战愈演愈烈，似乎僵局无解的背景下，北京高调推出了首届进口博览会，意在展示中国其实也是一个进口大国。

进博会开幕 习近平再强调开放 国际来宾 出席开幕活动的国际组织高层人物包括国际货币基金组织（IMF）总干事拉加德（Christine Lagarde）。

进博会开幕 习近平再强调开放 邻国政要汇聚 西方世界对此次进博会的反应被媒体评论为“政冷经热”，其表现之一是，欧美国家高层官员缺席。中国的近邻中，倒不乏政府和国家级领导人出席：俄罗斯总理梅德韦杰夫（中）、越南总理阮春福（左）和巴基斯坦总理伊姆兰·汗（右）。

进博会开幕 习近平再强调开放 政界回避 企业积极 进博会也是对一直抱怨中国进口顺差太大的美国的一种宣示。虽然美国没有派政府高层代表赴会，但美国企业不甘落后，通用汽车、通用电气、福特、微软、特斯拉和沃尔玛都在上海亮相。图为特斯拉的Model 3电动车。

进博会开幕 习近平再强调开放 与机器人对阵 参展的有来自全球130个国家的3000多家企业，5000多种首次登陆中国市场的产品。图为日本自动化设备制造商欧姆龙的展台上，工作人员在和机器人打乒乓球。

进博会开幕 习近平再强调开放 比尔·盖茨现身 微软创始人比尔·盖茨也出现在进博会开幕式上。就连在中国仍处于被屏蔽状态的脸书和谷歌，也在参展方之列。

进博会开幕 习近平再强调开放 贸易战“世上最蠢” 进博会期间，阿里巴巴董事局主席马云在参加一个论坛会议时表示，贸易战是“世上最愚蠢的事情”，他认为20年后不会有贸易问题，“没有人能阻止贸易”。

进博会开幕 习近平再强调开放 足下生辉 中国是消费品和奢侈品的进口大国。图为博览会上展出的英国设计师Jimmy Choo品牌的镶嵌近万颗钻石的女鞋，价值430万美元。

进博会开幕 习近平再强调开放 新闻中心 不仅各国经济界对进博会兴趣高涨，媒体也纷至沓来。图为博览会场的新闻中心。从组织、安保级别来讲，这次上海国际进口博览会的级别堪比当年的奥运会和世博会。

进博会开幕 习近平再强调开放 首日封 中国邮政为进博会特别推出了纪念首日封。进博会的吉祥物是名叫“进宝”的熊猫。 作者: 叶宣



我觉得进博会的政治意义可能大于它的经济效益吧。进博会对中国经济未来的走向会起到很好的作用。但具体深处好在哪里，我还没有更多的思考。

企业主（男， 43岁）

进博会的举办证明中国经济对外更开放、更包容。同时国内居民生活水平上了一个新的档次，我们对生活质量的品质要求更高了。老百姓在物质上有更高的要求。进博会的举办，也意味着我们老百姓的生活比原来更富裕了。

和其它的展会相比，进博会更全面。衣食住行，还有高端制造。很多东西更接地气。很多都是老百姓却是需要的东西。不向以前上海的那些专业展览会，这个进博会更包容一些。对于中国国内的企业来说，进博会可能会带来一些压力。但从长远来说，对中国经济的发展会有很大的刺激和促进作用。

进出口贸易公司从业者（女， 22岁）

国家举办进口博览会，应该是想从跨境贸易这方面拉动更多的需求。希望更多的进口商来中国，打开中国市场。吸引企业和我们合作，在政治的层面上有所建交。我和进口商交流的时候，也能接触到他们当地的一些文化特色，生活习俗。我觉得这是一个人与人之间互相交流的平台。

金融企业员工（女， 28岁）

中国现在经济发展的很好。进口博览会也会给其它国家一个和中国发展商贸的机会。对于我们国内的民众来说，也可以更好地采购到来自于全世界的产品。

进博会随然类似广交会。但是它还有国家展，还有各种论坛。我觉得它的综合性更强。进博会的举办也会促进中国经济的转型。从传统的制造转向创新领域。

进出口企业协会代表（男，64岁）

在今年上半年外贸形势不是很好的情况下。国家也是想拓展我们的外贸市场。因为之前是比较强调出口。而这次是全部强调进口。这样使得我们国家的市场能够和世界上的供应商结合起来。我觉得还是很有意义的事情。这在中国是第一届，全世界也是首届专门以进口为主题的博览会。意义还是非常重大的。

进口博览会的独到之处在于。过去都有各行各业的展览会，覆盖面是有限的。而且从国家层面打造这样一个进口的平台，在过去是没有的。都是商业洽谈会，展销会这一类的。局限性还是比较大。这次的展览会是综合性的，各行各业都涉及到了。这对于中国的制造商也是一种促进。因为之前中国的制造商很难一次接触到这么多的设备、展商、技术和产品。单纯是行业的展会可能也不会有这么大的促动。这次进博会让国内的制造商看到，我们有很多产品还是不错的。但也有很多产品在国际上还是有差距的。无论是从技术，还是从产品的覆盖面来说。



