中国發表国防白皮书 对台战略引关注

中国国防部官员强调，白皮书有助于国际社会理解中国军力发展，能够化解「中国威胁论」。不过中国在亚太和南海的持续军事扩张已经引起周边国家关注和防御。而针对台湾问题，白皮书中的篇幅增加，措辞也更严厉。
(德国之声中文网) 中国国防部24日发表《新时代的中国国防白皮书》。根据环球网，「与2013年、2015年发布的两版白皮书相比，最新发布的国防白皮书对台湾问题的描述位置更加提前，且单独成段落，不仅篇幅增加，措辞也更严厉。」
白皮书内容再次强调，不会放弃使用武力统一台湾，也批评美国出售武器给台湾影响全球战略稳定。中共国防部发言人吴谦说:「通过这份白皮书想传达一个讯息，搞台独死路一条，中国一点也不能少。」
白皮书内容提到，要「保留采取一切必要措施的选项」，并说是针对「外部势力干涉和极少数『台独』分裂分子」，重申「如果有人要把台湾从中国分裂出去，中国军队将不惜一切代价，坚决予以挫败，捍卫国家统一。」
过去说了什么?
根据环球网整理，2015年5月发布的《中国的军事战略》白皮书中，对于台湾问题的描述内容为：「台湾问题事关国家统一和长远发展，国家统一是中华民族走向伟大复兴的历史必然。近年来两岸关系保持和平发展良好势头，但影响台海局势稳定的根源并未消除，『台独』分裂势力及其分裂活动仍然是两岸关系和平发展的最大威胁。」
而2013年4月发布的《中国武装力量的多样化运用》白皮书中则更为简短：「『台独』分裂势力及其分裂活动仍然是两岸关系和平发展的最大威胁。」
此外，环球网报导内容也提到，《新时代的中国国防》白皮书提及境外「藏独」和「东突」等分裂势力活动频繁，对国家安全和社会稳定构成威胁。国土安全依然面临威胁，陆地边界争议尚未彻底解决，岛屿领土问题和海洋划界争端依然存在，个别域外国家舰机对中国频繁实施抵近侦察，多次非法闯入中国领海及有关岛礁邻近海空域，危害中国国家安全。
北京重批美日澳
中国表示，美国、日本和澳大利亚不断加强在亚太地区的军事存在和联盟。相关的举措带来这个地区的不确定性。
白皮书内容提到，美国在韩国部署导弹防御系统严重破坏了亚太地区的战略平衡。报告还指出，日本一直重新解释其二战后的宪法，欲放宽对军队的限制。澳大利亚则通过加强与美国的联盟及其军事接触，寻求在地区安全上发挥更大作用。
这已经是中国政府自1998年以来发表的第10部国防白皮书，许多论点都与过去相同，包括「永不称霸、永不扩张、永不谋求势力范围」，还有「走中国特色强军之路」和「服务构建人类命运共同体」，并强调要「为促进世界和平与发展提供战略支撑」。
虽然中国在白皮书中做出以上表态，中国近年来的军事扩张引发美国和其他太平洋国家的担忧。
夏立民/羅法 (综合报导)