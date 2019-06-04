中国發表国防白皮书 对台战略引关注

(德国之声中文网) 中国国防部24日发表《新时代的中国国防白皮书》。根据环球网，「与2013年、2015年发布的两版白皮书相比，最新发布的国防白皮书对台湾问题的描述位置更加提前，且单独成段落，不仅篇幅增加，措辞也更严厉。」

白皮书内容再次强调，不会放弃使用武力统一台湾，也批评美国出售武器给台湾影响全球战略稳定。中共国防部发言人吴谦说:「通过这份白皮书想传达一个讯息，搞台独死路一条，中国一点也不能少。」

白皮书内容提到，要「保留采取一切必要措施的选项」，并说是针对「外部势力干涉和极少数『台独』分裂分子」，重申「如果有人要把台湾从中国分裂出去，中国军队将不惜一切代价，坚决予以挫败，捍卫国家统一。」

过去说了什么?

根据环球网整理，2015年5月发布的《中国的军事战略》白皮书中，对于台湾问题的描述内容为：「台湾问题事关国家统一和长远发展，国家统一是中华民族走向伟大复兴的历史必然。近年来两岸关系保持和平发展良好势头，但影响台海局势稳定的根源并未消除，『台独』分裂势力及其分裂活动仍然是两岸关系和平发展的最大威胁。」

而2013年4月发布的《中国武装力量的多样化运用》白皮书中则更为简短：「『台独』分裂势力及其分裂活动仍然是两岸关系和平发展的最大威胁。」

此外，环球网报导内容也提到，《新时代的中国国防》白皮书提及境外「藏独」和「东突」等分裂势力活动频繁，对国家安全和社会稳定构成威胁。国土安全依然面临威胁，陆地边界争议尚未彻底解决，岛屿领土问题和海洋划界争端依然存在，个别域外国家舰机对中国频繁实施抵近侦察，多次非法闯入中国领海及有关岛礁邻近海空域，危害中国国家安全。

北京重批美日澳

中国表示，美国、日本和澳大利亚不断加强在亚太地区的军事存在和联盟。相关的举措带来这个地区的不确定性。

白皮书内容提到，美国在韩国部署导弹防御系统严重破坏了亚太地区的战略平衡。报告还指出，日本一直重新解释其二战后的宪法，欲放宽对军队的限制。澳大利亚则通过加强与美国的联盟及其军事接触，寻求在地区安全上发挥更大作用。

这已经是中国政府自1998年以来发表的第10部国防白皮书，许多论点都与过去相同，包括「永不称霸、永不扩张、永不谋求势力范围」，还有「走中国特色强军之路」和「服务构建人类命运共同体」，并强调要「为促进世界和平与发展提供战略支撑」。

虽然中国在白皮书中做出以上表态，中国近年来的军事扩张引发美国和其他太平洋国家的担忧。

夏立民/羅法 (综合报导)