中国登检扣押台湾渔船 专家：海上法律战升级

一艘台湾渔船在金门海域遭中国海警强制登检扣押，此事再度引发台海两岸轩然大波。多位专家告诉DW，此案显示中国欲以海警执法巩固对台海的“管辖权”，且背后具有强烈的“法律战”意图。

（德国之声中文网）台湾海巡署指出，週二（7月2日）晚间有一艘澎湖渔船在金门附近海域遭2艘中国海警船登船检查，且週边还另有4艘中国海警船。台方接获船主报案，随即派遣3艘海巡艇前往救援，但中方还是将该渔船带到了福建的围头港。

被带走的澎湖渔船是“大进满88号”，船上有2名台籍、3名印尼籍船员。它被登检时位于金门料罗港附近，在台湾的限制水域之外、中国的领海之内。台湾海巡艇赴现场尝试救援时，遭到3艘中国海警船阻拦，此时台方已追至中国领海基线范圍之内，也就是中国的内水。据台方说法，此处已看得到福建晋江市的灯光。

对峙过程中，台湾海巡与中国海警互相以广播喊话：台方要求立即释放渔船，中方则称“勿干扰”。台方表示，为了避免升高冲突，海巡没有继续紧追。

值得注意的是，此案发生在中国单方面宣告的“伏季休渔期”，中方要求所有渔船都要遵守。不过，据台湾海巡研判，此案事发现场还有50或60艘渔船也在附近捕捞，但只有1艘船被扣押；台湾渔业署主张，该海域是两岸渔民共同作业的“传统渔场”，中方应“务实处理”。

此外，中国今年5月中旬发布“海警3号令”（即《海警机构行政执法程序规定》），規范了“海上行政执法”的原则和程序。

台湾政府指出，自新规实施以来，中国海警“在各处生事状况变多，动作变大”，而且“异于以往，在伏季休渔期间，全面强势执法”。据台方统计中方发布的案例，今年伏季休渔期中国已驱离138艘次外籍渔船，登检14艘次，并查扣1船10人。

图为台湾海巡署今年5月释出的照片，显示台方在金门附近海域监测中国海警船的动向。（资料照） 图像来源: TAIWAN COAST GUARD/AFP

中国海警成为体现管辖权的“第一线”

事实上，这并不是第一次有台湾渔船被中国公务船登检。台湾海巡指出，除了“大进满88号”之外，另有17艘台湾渔船曾遭遇类似命运，案发于2003年至2007年间。

时隔十几年再发生这样的案例，专家认为，这不仅跟台海两岸关系趋于紧张有关，更突显出近年的大趋势：无论是在南海、东海、台海，中国都积极加强海警执法，欲巩固其管辖权。

台湾淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳向DW指出，自从今年2月中国渔民在金门海域翻船死亡事件以来，台湾应关注的是中国出动大量的海警，在台湾沿海的“前线岛屿”附近执法。

“大陆方面对台湾比较具有威慑的，其实并不是透过军机跟军舰，而是透过海警来展现他的执法。”张五岳说，北京在钓鱼台（东海）和菲律宾（南海），都“把海警当成第一线”，希望藉由执法来“体现管辖权”，进一步“彰显主权”。

图为今年5月，一艘中国海警船在南海企图阻挡菲律宾公务船赴争议岛礁运补。（资料照） 图像来源: Adrian Portugal/REUTERS

台湾国防安全研究院国防战略与资源研究所所长苏紫云向DW分析指，海军是“灰色舰队”，海警则属于“白色舰队”；前者是用来“扩张主权”，后者则是“维持治权，巩固扩张的主权”。

由此框架来看，中国海警在东海、南海与台海“各有标的”，分别是日本、菲律宾与台湾，而中方正是透过常态性的巡逻，希望“塑造其治权有效”。

苏紫云进一步表示，中国这次扣押台湾渔船，“也预言了未来它要对台湾进行封控，就是我们所说的封锁的话，海警就扮演很大的角色”。

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法律战升级 台渔船不再有“特殊待遇”？

今年5月，赖清德接手蔡英文成为新一届台湾总统，民进党迎来连续第三个任期。赖清德上任后，解放军机与军舰跨越台海中线的情况不减，且中国海警船多次闯入台湾的禁限制水域，这类举动遭民进党政府批评为“灰色地带”战术。

台湾国家政策研究基金会副研究员揭仲告诉DW，这次澎湖渔船案亦属于“灰色地带”的一环，但背后具有“非常强烈的法律战目的”。

揭仲指出，中国主张拥有台海绝大部分的管辖权，但此主张过去曾“存在空白”，例如台湾外离岛的禁限制水域，“是以前他（中国）管辖权没有进来的地方”；然而，年初的金门翻船案后，中方推翻了两岸对禁限制水域原有的“默契”。

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“以前他基本上都不对我们的渔船采取行使管辖的行为，除非发生严重的案件，比如走私等等。”揭仲说：“现在除了前述地理区域的空白要填满之外，以后台湾渔民因为身份特殊 ，刻意不采取管辖的状况也会结束……（中国）开始想办法建立事实，来支撑他对整个台湾海峡拥有管辖权这样的诉求。”

在揭仲看来，此案宣告了台湾渔船恐怕不再有“特殊待遇”，而会依照中国国内法处理。“这整个过程，其实也就是中国大陆建立在相关水域，对台湾渔船行使司法权、行使管辖权的一个例证。”

苏紫云则认为中国正展开全面性的“法律战”。以东海为例，中国连续3年几乎每日派公务船进入日本领海，“这就是法律战的铺陈，因为藉此他可以说，他是有效的管辖”。

中国的海警新规亦影响到菲律宾。根据3号令的规定，中国可以扣留“非法进入”中国领海及其以内海域的外国船舶，也可以拘留“有非法出境入境嫌疑”的外国人；对此，菲律宾官民皆已多次表达不满。

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针对台湾，苏紫云认为中方的立场“当然会更特别一点，因为中国把台湾当作敌对的政权”。他说，中国对台法律战至少分为海上执法和政治等两大层面：前者是针对渔船，要维护其海上权益；后者则包含近期的“惩戒台独顽固份子22条意见”等举措，也就是依政治主张来处罚，“塑造个别的心理压力”。

张五岳也指出，中国在台海的海上执法跟在南海的主要差异，在于中方“还是想做台湾人民的（统战）工作”。

争端可能如何落幕？

中国海警局週三（3日）称，台湾渔船“涉嫌非法捕捞”，违反休渔规定，且违规使用拖网及小网具。公告还称，台湾“有关船只试图干扰我正常执法”，因此中国海警“依法予以警告驱离”。

台方表示，接下来将由陆委会、渔业署“ 透过两岸管道接洽中方”，呼吁勿以“政治因素”处理此案，并要求说明扣押渔船的原因、尽速放船放人。此外，台湾相关单位将加强提醒渔民提高警觉，勿在中国休渔期间进入中国领海。

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根据台湾海巡署，过去发生台湾渔船违反中国休渔规定而遭登检时，有两次案例是台船缴清罚款之后便获释，一次案例是“现场协商”后由台方带回。

苏紫云研判，由于中国近期强调“法治化”，因此可能会要求台船“形式上走过一个中国法庭的程序”，接下来可能缴交罚金，严重的话则可能判决没收船只，或拘留相关人员。

他也强调，台方应“用平常心来看”中方的做法，“渔船被扣押，在各国的情况都有，那要先还原渔船是否所在的位置有争议等等。这是应对中国法律战很重要的，一定要把情绪拿掉”。

张五岳则认为，从两岸双方在这次澎湖渔船案采取的做法来看，此事应不至于造成两岸关系恶化。“如果让关系恶化，台湾当然可以继续进入（对方内水）。那大陆方面如果再采取一个恶化方式，甚至不排除查扣，连我们的海警船一起带回去都可以，但是这些都没有。”

他主张，两岸都不应让此案进一步加剧紧张，而应尽速促使渔船和渔民返回，并避免类似事件再度发生。

（DW记者叶家均对此文有贡献）

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