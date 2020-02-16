中国疾控中心披露12月底病例数已破百

(德国之声中文网) 题为"新型冠状病毒肺炎流行病学特征分析"的这篇论文，统计了2月11日前中国内地全部72314起病例，发表在《中华流行病学杂志》2月刊上，并由该杂志社本周早些时候在其官方网站上全文刊登。文章指出，在12月31日之前，全国已经有104人发病；到1月10日，又有653人发病；而到了1月20日，全国累计发病人数已经超过了6000人。

而根据武汉市卫健委12月31日发布的公告，当时"已发现27例病例、其中7例病情严重"，"目前为止未发现明显人传人现象，未发现医务人员感染"。该机构1月19日的疫情通报则称，武汉市累计确诊病例198例。而全国其他省区开始通报出现疫情，则要到1月20日之后。

不过，疾控中心的论文也指出，流行病学意义上的"发病日期"指的是患者自我报告的发烧或咳嗽开始日期，并非确诊日期，也非实际感染日期。论文配发的一张配图，也显示出自述发病日期高峰(1月24日~1月28日)与确诊报告日期的高峰(2月5日)有着大约10天的时间差。

死亡率会有多高？

值得注意的是，这篇论文还统计了不同时期病患的死亡率。数据显示，截至2月11日，全部7.2万起病例的粗死亡率为2.3%。但是，如果只看12月31日前发病的104名病患，就会发现他们中已经有15人死亡，死亡率高达14.4%；1月1日至1月10日间发病的653起病患中也已有102人不幸去世，死亡率亦达15.6%。1月11日之后发病的患者死亡率则逐步递减。

不过，在论文的总结讨论中，疾控中心的作者们依然在强调新冠病毒具有高度传染性，"但总体粗病死率低"。

医务人员患者多 死亡率低

疾控中心统计了医务人员的发病日期，指出在1月10日前就已经有20名医务人员开始发病，到了1月20日该数字就已经突破了300，作者认为，医务人员发病高峰出现在1月28日前后。不过，医务人员患者的死亡率明显低于其他人群，截至2月11日，千余名患者中仅有5人死亡。

论文还注意到，粗病死率与患者的年龄呈正相关：40岁以下患者的病死率低于0.5%，而70~79岁年龄段的病死率高达8.0%，80岁以上患者的死亡率更是高达14.8%。此外，男性患者的死亡率(2.8%)也略高于女性(1.7%)。