中国疾控中心：当前国产疫苗保护率不高

(德国之声中文网) 高福是在成都召开的全国疫苗与健康大会上做出这一表态的。他在演讲中说，"一定要关注mRNA疫苗，不能因为我国现在已经有了几种新冠病毒疫苗，而忽略了mRNA疫苗。需要创新思维，创造性地做出mRNA疫苗。"

目前，中国国内共有5款新冠疫苗获批"有条件上市"或"紧急使用"，其中运用最多的三款都是传统的灭活病毒疫苗。根据国药集团发布的数据，其新冠灭活疫苗的保护率为79%。

高福在演讲中指出，灭活疫苗具有制备方法传统经典，技术体系成熟，制备标准明确的优势；而mRNA疫苗"核酸疫苗研发速度快，生产周期短，易于放大生产，成本低"。针对"现有疫苗保护率不高"之问题，高福提出，可以采用"优化接种程序、不同技术路线序贯接种"等方法。但是高福并没有就"交替接种"之建议进行更具体的描述。

高福还说："随着病毒的不断变异，在研发经典传统疫苗时，不要忽略mRNA疫苗带来无限可能。"

mRNA疫苗并未在中国内地上市

运用mRNA(信使核糖核酸)技术的BioNTech/辉瑞、Moderna疫苗，其保护率都超过了90%。就在同一天的会议上，负责在大中华区进行BioNTech疫苗临床试验与推广的上海复星医药集团也发表了演讲，公司首席医学官回爱民指出，BioNTech的mRNA新冠疫苗的全球第三期临床试验结果显示，该款疫苗有效性达到了95%以上，65岁以上老年人的保护率也达到了94%。

目前，复星医药集团代理销售的BioNTech疫苗，仅在香港和澳门上市，在中国内地则尚未获得审批。

中国本土企业也在自主研发基于mRNA技术的新冠疫苗：2020年6月，苏州艾博生物科技有限公司联合军事科学院军事医学研究院、云南沃森生物共同研制的新型冠状病毒mRNA疫苗，正式通过国家药品监督管理局药物临床试验审批，进入临床I期研究阶段，成为中国首个进入临床阶段的mRNA疫苗。不过该疫苗研发团队此后并没有发布更新的研究进展。

青岛的一处接种站

一星期接种2800万剂

中国官方计划到今年6月，将全国接种率提升到40%。由于大多数疫苗都需接种两剂，这意味着中国需要在6月底前总共接种约11亿剂新冠疫苗。

高福在4月10日的演讲中也强调，随着新冠疫苗在全球范围内的广泛接种，其对降低感染率以及降低感染人群重症和死亡率上已得到有力印证。他呼吁全国各级疾控部门加大对新冠疫苗接种的科普宣传，关注国家发布更新的接种指南，严格接种规程和不良反应处置机制，"要让民众明白打疫苗的收益远大于风险。"

根据中国卫健委的通报，截至4月10日，中国内地累计接种新冠病毒疫苗1.64亿剂，比一周前增加了0.28亿剂。若要在6月底前实现累计接种11亿剂的目标，中国需要将接种速度提升到每周约0.8亿剂，也就是当前速度的大约三倍。

文山/王凡/(美联社等)

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