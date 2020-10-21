中国疫苗引发巴西政坛斗争

（德国之声中文网）10月20日，巴西卫生部长帕祖洛与圣保罗州州长多利亚（JoaoDoria）等多位州长会晤后，宣布将投资19亿雷亚尔（1雷亚尔约合1.2元人民币）购买4600万剂北京科兴与巴西布坦坦研究所合作研发的疫苗CoronaVac。帕祖洛称，布坦坦研究所的疫苗将是巴西疫苗，疫苗获得批准后，将通过国家免疫计划向全巴西分配。圣保罗州州长多利亚表示，初步研究表明，科兴与巴西布坦坦研究所合作研发的这支灭活新冠疫苗CoronaVac是正在巴西进行试验的所有疫苗中不良反应率最低、最安全和最有希望抵抗新冠病毒的疫苗。布坦坦研究所位于巴西人口最多的圣保罗州。该州政府21日分享的一份巴西卫生部周一出具的文件显示，巴西卫生部已经书面表明了购买布坦坦研究所和科兴研发的新冠疫苗的意向，每剂价格估计为10.3美元；此项购买仍需卫生监督局的批准。

不过，10月21日，巴西总统博索纳罗却通过社交媒体表示，"巴西人民不是任何人的实验对象"，"我的决定是不买这样一种疫苗。"巴西卫生部随后也发表声明称，无意购买中国疫苗。

圣保罗州州长多利亚来自巴西社民党，是社会自由党的总统博索纳罗的主要政治对手，也是其2022年竞选连任的潜在挑战者。巴西热图利奥•瓦加斯基金会政治学教授科托（Claudio Couto）认为，博索纳罗总统的这步棋更多是为了打击多利亚。"博索纳罗想成为强有力的候选人再次当选，这通常意味着给对手制造麻烦。"

针锋相对的政治对手

自新冠大流行以来，博索纳罗和多利亚在是否封禁的问题上一直针锋相对。多利亚认为应听取公共健康专家的意见，采取限制措施，而总统博索纳罗则认为，这些措施带来的经济后果会比疾病本身更可怕。

巴西目前的新冠感染人数累计约520万，居全球第三，新冠死亡人数超过15.3万，在全球各国中排名第二，仅次于美国。

多利亚向记者表示，拯救生命的不是意识形态，不是政治，不是选举，而是疫苗。"博索纳罗则在新闻简会上指责多利亚通过疫苗玩政治，以提升自己的人气。他甚至称，包括多利亚在内的对手自新冠大流行以来一直在推动恐怖主义的叙事方式。

中国研发、巴西生产？

另据报道，根据布坦坦研究所与科兴公司达成的协议，4600万剂疫苗中，600万剂来自中国，其余4000万剂在巴西生产。目前尚不清楚博索纳罗所称"不会购买"指的是多少剂量。圣保罗州卫生厅厅长戈林奇泰因认为，总统应该不是指4000万剂在巴西生产的疫苗。

今年6月，巴西政府已宣布和牛津大学以及制药巨头阿斯利康公司（AstraZeneca）达成购买1亿剂潜在疫苗的协议。为保证在疫苗将来证实有效的情况下能获得供应，各国政府通常会签署这样的协议。如果疫苗失败，相关投资往往不予偿还。

巴西卫生部执行秘书弗朗哥(Elcio Franco)10月21日在一项声明中表示，在购买CoronaVac疫苗的问题上存在误解。他说，巴西政府"没有意向"从中国购买新冠疫苗。但他补充说，会购买布坦坦研究所的巴西疫苗。而这些疫苗仍然会是建立在北京科兴的研究成果基础上。

目前，巴西至少已有两名州长表示，如果博索纳罗政府拒绝给有效的疫苗授权，不管其来自何处，他们将起来反抗。马拉尼昂州的巴西共产党州长弗拉维奥·迪诺（FlavioDino）说，"我们不希望新的争斗。州长将前往国会和法院，以确保人民可以获得所有有效且安全的疫苗，健康比意识形态或者选举分歧更重要。"

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