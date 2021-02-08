中国疫苗在墨西哥获紧急使用授权 只需一针

（德国之声中文网）继中国国药集团和科兴中维的两款灭活疫苗公布三期临床数据后，中国军事科学院与康希诺生物合作研发的腺病毒载体疫苗（Ad5-nCoV）的数据也于2月8日出炉。该疫苗与之前两款中国疫苗采用的是不同的技术路线。

2月10日康希诺生物宣布，这款重组新型冠状病毒疫苗在墨西哥获得了紧急使用授权，用于18岁及以上成人，商品名为"克威莎"。

据路透社2月8日援引巴基斯坦卫生部部长报道称，一项对全球试验的中期分析显示，中国康希诺生物开发的新冠疫苗在预防严重疾病方面的有效性为90.98%。巴基斯坦卫生部长补充说，在巴基斯坦的亚组中，康希诺生物的疫苗在预防有症状病例方面的有效性为74.8%，在预防严重疾病方面的有效性为100%。

目前全球发布三期数据的单针疫苗只有美国强生公司的腺病毒载体疫苗(Ad26.COV2.S)和康希诺的这款。俄罗斯的"卫星V"和英国的阿斯利康也是采用该技术，但需要注射两针。强生公司的Ad26.COV2.S疫苗在预防中至重度新冠肺炎方面的有效性为66%。

据中国官媒《环球时报》报道， "Ad5-nCoV在全球的三期临床试验数据显示，单针接种疫苗28天后，疫苗对重症新冠肺炎的保护效力为90.98%，总体保护效力为65.7%。"报道指出，这款中国疫苗的三期临床试验在5个国家、对4万余受试者进行了接种，分别为墨西哥、俄罗斯、巴基斯坦、阿根廷和智利。

路透社的报道也提到，巴基斯坦卫生部长之前曾表示，根据与康希诺生物达成的协议，该国可以获得"数千万剂"康希诺生物疫苗。

王凡/达扬（路透社等）

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