中国疫苗加大出口力度 专家称助人亦为己

中国医学专家钟南山透露，目前中国国内的疫苗接种进度明显落后于许多西方国家。与此同时，中国却宣布向40多个国家提供5亿剂疫苗。中国外交部否认“疫苗外交”之说法，防疫专家张文宏则强调，在疫苗问题上，助人其实也是利己。
(德国之声中文网)3月2日，中国驻尼泊尔大使侯艳琪在推特上透露，北京向这个喜马拉雅山地国家供应疫苗的数量将从原先承诺的50万剂提升到80万剂，以协助尼泊尔抗击新冠疫情，"让我们携手早日实现胜利。"不过，侯艳琪并没有透露这批疫苗究竟何时到货
同样与尼泊尔接壤的印度，则已经赠送了100万剂在印度境内生产的英国阿斯利康疫苗。凭借这一批疫苗，尼泊尔得以在1月全面启动接种计划。此外，尼泊尔方面还和生产阿斯利康疫苗的印度血清研究所签约，购买了100万剂疫苗。
在这一背景下，中国宣布提升疫苗供应量，更助长了有关"疫苗外交"的舆论。几个月以来，印度和中国都被认为试图通过输出疫苗来拓展各自的外交影响力。
根据美联社的调查，中国的"疫苗外交"目前已经取得了不小的进展：北京已经宣布向超过45个国家供应总共约5亿剂疫苗。中国的4家主要厂商近期对外界表示，2021年底前总共能够生产超过20亿剂疫苗；同时，中国生产的灭活疫苗、载体疫苗不需要mRNA疫苗那般苛刻的运输及存储条件。美联社因而指出，全球许多国家将出于上述原因采用中国疫苗，尽管德国BioNTech/美国辉瑞、美国Moderna的疫苗具有更优秀的保护率。
美联社还指出，尽管中国疫苗的临床数据公布并不完整、安全性也并不完全让人信赖，"疫苗外交"之说法也可能引发捆绑政治条件之忧虑，但是目前已经有超过25个国家正式启动中国疫苗接种工作，还有11个国家已经接收了中国疫苗供货。
与此同时，中国国内的疫苗接种工作进展得并不快。在3月1日的一场中美防疫专家交流研讨会上，中国卫健委高级别专家组组长钟南山就透露，目前中国已接种疫苗的人数仅为总人口的3.56%，明显低于以色列的92.46%、英国的30%、美国的22%；即便到今年6月，中国疾控中心制订的目标也仅仅是40%。
美联社援引美国杜克大学全球卫生创新中心主任乌达雅库马尔(Krishna Udayakumar)的观点指出，中国将疫苗优先供应国外而非国内的做法，和印度一样都是为了输出善意。"我们正在见证一场疫苗外交，中国有能力生产疫苗并供应给他国。有些是无偿捐赠，有些是商业出售，还有些则是搭配贷款的出售。"
中国官方则一直否认疫苗外交之说法，外交部发言人多次强调"疫苗是国际公共产品"。而在3月1日的中美防疫专家研讨会上，上海华山医院感染科主任张文宏则提出，中国国内接种的瓶颈并不在于疫苗供应量，而在于接种速度，"哪怕一天接种1000万人，中国也需要7个月时间才能完成70%人口的接种工作。"因此，在这几个月时间里，中国无法很快达到"群体免疫"的门槛，此时如果其他国家因缺少疫苗而导致疫情全面失控，"中国将持续面临疫情输入的威胁。……所以中国当前的策略是，在WHO、COVAX等国际协作框架下，构筑全球性的疫苗免疫壁垒……作为主要疫苗生产国，中美双方都有责任在全球范围内实现疫苗群体免疫。所以我们不仅仅应该把疫苗供应给自己，还应该把它们提供给欠发达国家。"
而作为中国疫苗的竞争对手，西方疫苗的供应速度却明显低于外界的预期。相比之下，中国供应外国的疫苗，迄今只在土耳其、巴西出现了小幅延迟。
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