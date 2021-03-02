 中国疫苗加大出口力度 专家称助人亦为己 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.03.2021

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时政风云

中国疫苗加大出口力度 专家称助人亦为己

中国医学专家钟南山透露，目前中国国内的疫苗接种进度明显落后于许多西方国家。与此同时，中国却宣布向40多个国家提供5亿剂疫苗。中国外交部否认“疫苗外交”之说法，防疫专家张文宏则强调，在疫苗问题上，助人其实也是利己。

Weltspiegel 15.02.2021 | Corona | Simbabwe Harare | Lieferung Impfstoff aus China

2月15日，中国疫苗运抵津巴布韦

(德国之声中文网)3月2日，中国驻尼泊尔大使侯艳琪在推特上透露，北京向这个喜马拉雅山地国家供应疫苗的数量将从原先承诺的50万剂提升到80万剂，以协助尼泊尔抗击新冠疫情，"让我们携手早日实现胜利。"不过，侯艳琪并没有透露这批疫苗究竟何时到货

同样与尼泊尔接壤的印度，则已经赠送了100万剂在印度境内生产的英国阿斯利康疫苗。凭借这一批疫苗，尼泊尔得以在1月全面启动接种计划。此外，尼泊尔方面还和生产阿斯利康疫苗的印度血清研究所签约，购买了100万剂疫苗。

在这一背景下，中国宣布提升疫苗供应量，更助长了有关"疫苗外交"的舆论。几个月以来，印度和中国都被认为试图通过输出疫苗来拓展各自的外交影响力。

Indonesien Jakarta | 2. Covid-Impfung für Präsident Joko Widodo

1月27日，印尼总统维多多带头接种北京科兴生物研制的疫苗

疫苗优先供应他国?

根据美联社的调查，中国的"疫苗外交"目前已经取得了不小的进展：北京已经宣布向超过45个国家供应总共约5亿剂疫苗。中国的4家主要厂商近期对外界表示，2021年底前总共能够生产超过20亿剂疫苗；同时，中国生产的灭活疫苗、载体疫苗不需要mRNA疫苗那般苛刻的运输及存储条件。美联社因而指出，全球许多国家将出于上述原因采用中国疫苗，尽管德国BioNTech/美国辉瑞、美国Moderna的疫苗具有更优秀的保护率。

美联社还指出，尽管中国疫苗的临床数据公布并不完整、安全性也并不完全让人信赖，"疫苗外交"之说法也可能引发捆绑政治条件之忧虑，但是目前已经有超过25个国家正式启动中国疫苗接种工作，还有11个国家已经接收了中国疫苗供货。

  • China Peking | Sinopharm Impfstoff

    中国有哪些疫苗“走向世界”

    国药（Sinopharm)：最早获批

    国药集团的新冠疫苗是在传统工艺基础上开发的灭活疫苗。在全球十个国家进行了第三期临床试验，其中包括阿联酋、巴林、秘鲁、塞尔维亚和巴基斯坦等国。2020年12月底，国药集团发布了阶段性试验报告，称其有效率达79%。该疫苗随即在中国获批上市。截至去年年底，中国已经有上百万人在紧急使用的条件下接种了国药疫苗。阿联酋和塞尔维亚已批准该疫苗使用。

  • China Impfstoffentwicklung bei Sinovac

    中国有哪些疫苗“走向世界”

    科兴生物(Sinovac): 克尔来福

    科兴生物研发的克尔来福（CoronaVac）也属于灭活疫苗，在巴西、印度尼西亚、孟加拉以及土耳其进行了临床三期试验。整体有效性数据尚未公布，巴西、印尼、土耳其进行的临床实验阶段性数据相差甚远，有效性显示从50%到90%不等。今年2月初克尔来福在中国获批附条件上市。据科兴公司介绍，2021年1月以来，印度尼西亚、土耳其、巴西、智利、哥伦比亚、乌拉圭和老挝等国陆续批准该疫苗在当地的紧急使用。

  • China Tianjin Coronaimpfstoff | CanSino Biologics Inc

    中国有哪些疫苗“走向世界”

    康希诺（CanSino）：只须一针

    康希诺生物（CanSino Bio）研发的新冠疫苗是一款腺病毒载体疫苗，仅需施打一针，摄氏2至8度都可以保存。三期临床试验在墨西哥、俄罗斯、巴基斯坦、阿根廷和智利5个国家、对4万余受试者进行了接种。今年2月10日康希诺宣布，其研发的新冠疫苗在墨西哥获得了紧急使用授权。该疫苗的三期临床试验结果尚未正式公布。《环球时报》报道称，三期数据显示，康希诺疫苗的总体保护效力为65.7%。

  • Indonesien Jakarta | 2. Covid-Impfung für Präsident Joko Widodo

    中国有哪些疫苗“走向世界”

    东南亚邻国

    对中国疫苗的安全和有效性，很多国家的政界和舆论一直存有质疑。原因之一是，这些疫苗在临床试验的详细数据公布之前就开始获批使用。但对那些无力购买欧美药企疫苗的贫穷国家，中国提供的新冠疫苗无疑是救命稻草。2月7日，中国向柬埔寨捐赠的首批60万剂新冠疫苗开始运抵金边。此外中国还将向印尼、菲律宾、缅甸、老挝等国提供或赠送疫苗。图为印尼总维多多接种中国疫苗（2021年1月27日）。

  • Chile Coronakrise Impfkampagne Sinovac

    中国有哪些疫苗“走向世界”

    拉丁美洲

    一些人口众多的拉丁美洲门槛国家面对国内严峻的疫情，中国疫苗也是一个重要选项。巴西、墨西哥和智利均已批准中国新冠疫苗的紧急使用。图为智利首都圣地亚哥的一个疫苗接种中心，医护人员正在为人们接种国药新冠疫苗。

  • Brasilien Porto Alegre COVID-19 Impfstoff Freiwillige Testphase

    中国有哪些疫苗“走向世界”

    争议与质疑

    巴西是中国疫苗进行三期临床试验的重要国家。图为一名巴西的志愿者试验接种国药新冠疫苗（2020年8月）。但该国政界对是否大规模使用中国疫苗的立场有分歧，总统博尔索纳罗一度不看好中国疫苗。此外在巴西和秘鲁，都有过因受试者出现意外严重不良反应而叫停临床试验的情况。

  • Weltspiegel 15.02.2021 | Corona | Simbabwe Harare | Lieferung Impfstoff aus China

    中国有哪些疫苗“走向世界”

    非洲

    2月15日，20万剂国药新冠疫苗运抵津巴布韦首都哈拉雷（图）。获得中国疫苗的非洲国家还包括塞舌尔、赤道几内亚、塞拉利昂等。尽管一些分析认为中国通过疫苗来扩大在非洲的影响，但不少缺少其它选项的非洲国家仍然对此表示欢迎。

  • China Sprecher Außenministerium Wang Wenbin

    中国有哪些疫苗“走向世界”

    “疫苗外交”

    2月9日，中国外交部发言人汪文斌表示，中国向53个发展中国家提供疫苗援助，已经并正在向22个国家出口疫苗。不少西方媒体认为，中国借疫苗展开的这场公关行动，意在改善自身形象，扩展在全球的影响力。

  • Serbien Covid-19 | Impfzentrum in Belgrad

    中国有哪些疫苗“走向世界”

    欧洲

    在经济水平相对发达的欧洲，中国疫苗也能找到市场。匈牙利已同中国签署疫苗购买协议，塞尔维亚已开始大规模接种中国新冠疫苗。这两个国家也是中国在中东欧和巴尔干地区推行“一带一路”项目的积极伙伴。


与此同时，中国国内的疫苗接种工作进展得并不快。在3月1日的一场中美防疫专家交流研讨会上，中国卫健委高级别专家组组长钟南山就透露，目前中国已接种疫苗的人数仅为总人口的3.56%，明显低于以色列的92.46%、英国的30%、美国的22%；即便到今年6月，中国疾控中心制订的目标也仅仅是40%。

DW.COM

对于北京来说，出口新冠疫苗不仅会带来经济利益，更重要的是，借助疫苗可以扩大中国的政治影响力。

在中国丶俄罗斯与欧盟个自推展疫苗分享计划之际，世卫组织18日呼吁各国齐心投入该组织主导的COVAX机制，以确保全球疫苗分配的公平性。

在西方制药公司延缓向各国发送疫苗时程之际，中国持续向非洲与拉美国家推行「疫苗外交」，津巴布韦与墨西哥都於近日传出收到中国疫苗的消息。此外，日本14日也核准首支新冠疫苗。

印度官方周日表示，该国已经批准向柬埔寨提供新冠疫苗，另外印度还计划向蒙古和太平洋国家提供疫苗。路透社分析认为，这属于印度扩大疫苗外交工作的一部分。

就在世界各国陆陆续续收到大批中国疫苗的同时，法国总统马克龙提醒，这些有效率低的中国疫苗可能会对防疫带来反效果。

中国承诺向巴基斯坦、尼泊尔以及东南亚多国无偿提供大量疫苗。不过，制药强国印度也在展开疫苗外交，而且动作更快，手笔更大。

塞尔维亚大约两百多个城镇的居民已经开始接种疫苗。能够做到这一点，塞尔维亚离不开境外援助。但这一次，伸出救援之手的并非西方，而是中国。

美联社援引美国杜克大学全球卫生创新中心主任乌达雅库马尔(Krishna Udayakumar)的观点指出，中国将疫苗优先供应国外而非国内的做法，和印度一样都是为了输出善意。"我们正在见证一场疫苗外交，中国有能力生产疫苗并供应给他国。有些是无偿捐赠，有些是商业出售，还有些则是搭配贷款的出售。"

中国专家：助人亦为利己

中国官方则一直否认疫苗外交之说法，外交部发言人多次强调"疫苗是国际公共产品"。而在3月1日的中美防疫专家研讨会上，上海华山医院感染科主任张文宏则提出，中国国内接种的瓶颈并不在于疫苗供应量，而在于接种速度，"哪怕一天接种1000万人，中国也需要7个月时间才能完成70%人口的接种工作。"因此，在这几个月时间里，中国无法很快达到"群体免疫"的门槛，此时如果其他国家因缺少疫苗而导致疫情全面失控，"中国将持续面临疫情输入的威胁。……所以中国当前的策略是，在WHO、COVAX等国际协作框架下，构筑全球性的疫苗免疫壁垒……作为主要疫苗生产国，中美双方都有责任在全球范围内实现疫苗群体免疫。所以我们不仅仅应该把疫苗供应给自己，还应该把它们提供给欠发达国家。"

而作为中国疫苗的竞争对手，西方疫苗的供应速度却明显低于外界的预期。相比之下，中国供应外国的疫苗，迄今只在土耳其、巴西出现了小幅延迟。

观看视频 02:37

只有中国能提供百万剂疫苗

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