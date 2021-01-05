 中国疫苗专家反讽力度过猛 国产疫苗引争议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.01.2021

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时政风云

中国疫苗专家反讽力度过猛 国产疫苗引争议

目前，全球已经有多种新冠疫苗获批上市，各国也都有不少民众对疫苗的安全性感到忧虑，中国也不例外。本周，一名中国疫苗专家的言论就引发了争议。

China Peking | Sinopharm Impfstoff

国药集团的新冠疫苗已经获得中国药监部门的审批上市

(德国之声中文网) 发表争议言论的是在中国疾控系统内工作的疫苗专家陶黎纳，他在果壳网、丁香医生、新浪微博等多个平台上都相当活跃，频繁就各类有关疫苗的话题发布科普文章。

1月5日，他以反讽的口吻写了一篇题为《国药的灭活COVID-19疫苗恐成为全球最不安全的疫苗》的文章，认为国药集团在疫苗说明书中列举了73种不良反应，其数量"前无古人后无来者一骑绝尘"。他在文章中举例说，说明书将高血压也列入了疫苗不良反应，但是实际上在临床试验中，疫苗组和安慰剂组都有高血压症状，"两组的发生率在统计学上没有差异，也就是说高血压并非疫苗所致，说明书里本来没必要把高血压写进去的。"陶黎纳认为，国药集团白纸黑字将高血压等症状也写入说明书，"真是一个巨大的黑色幽默"。

随后，这位疫苗专家还反讽地表示，接种了疫苗的民众可以依法向政府就73种不良反应中的一种提出追偿，包括哮喘、胃炎、视力减退、味觉障碍等，"薅政府的羊毛，谁不愿意呢"。文末他还揶揄疫苗说明书"不讲科学，但可维稳"。

China Peking | Sinopharm Impfstoff

国药集团的疫苗会引发73种不良反应?

反讽言论引发境内外争议

不过，陶黎纳的这篇文章被香港《明报》部分引用后，他"吐槽"疫苗说明书的原意就在层层转载中被逐渐曲解为了"中国疫苗专家称国药疫苗为世上最不安全、不良反应多达73种"，由此引发了争议。在众多中国社交平台上，陶黎纳的反讽原文也被删除，仅"中国网"等少数网站上依然保留了转载。

DW.COM

快速研制成功的疫苗真的安全吗？接种可能会引起身体哪些反应？可能会有哪些副作用？我们来看一下。

牛津大学医学教授、英国政府疫苗工作小组顾问贝尔表示，目前的疫苗对英国变异病毒有效，但对于南非变异病毒是否有效还是个“大大的问号”。

从1月1日起，中国开始在多地对“重点人群”进行新冠疫苗接种，60岁以上者被排除在外。在欧美等地，老年人则和医护人员一样为优先接种人群。

欧盟药监局通过了美国Moderna公司研发的新冠疫苗的审批，接下来只要欧盟委员会正式批准，欧盟境内的第二款新冠疫苗就能正式上市。与此同时，围绕疫苗供应不足、第二针接种时机等问题的争论仍在发酵。

由于陶黎纳在新冠疫情前曾经就中医存废、疫苗策略等问题上与业内其他专家爆发过多次争执，社交平台上也有不少网民爆料其品行不端，因此陶黎纳此番有关国药集团疫苗的"吐槽"引发争议后，不少微博用户也借机指责陶黎纳"公开叛国投敌"，"鸡贼地给境外势力递刀子"。

反讽言论在境内外引发争议后，1月7日，陶黎纳在微博上连续发贴就两天前的反讽文章进行澄清，承认自己"反讽用力过猛骗过大多数人"。他强调，原文的讽刺对象是疫苗说明书，"结果被境外媒体歪曲利用。在此，我为自己不谨慎的行为向广大网友和全国人民道歉，并对境外媒体这种恶毒做法表示鄙视。"他特别强调，已经接种了国药集团的第一剂疫苗，几天后即将去接种第2剂，迄今"没有任何不适，连预期的局部酸痛都没有。"陶黎纳还认为，"中国的灭活疫苗在安全性和冷链适应性上，相比外国的mRNA疫苗有明显优势，不良反应率低一个数量级。"

不过，陶黎纳的这番澄清言论似乎仍没能让一些微博用户满意。有网民攻击他说，宣称被外媒利用无非是陶黎纳"哗众取宠的营销手段"；还有人攻击他"这种时候说这种话，是时候尝尝社会主义的铁拳了。"

 

 

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