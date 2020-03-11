中国疫情高峰已过？德国专家：还会再来

(德国之声中文网) 中国卫健委3月12日表示，鉴于武汉以外的湖北各地连续一周没有新增确诊病例报告、湖北以外的全国各地新增确诊病例绝大多数为境外输入，因此"总体上中国本轮疫情流行高峰已经过去，疫情总体保持在较低水平"。

3月11日晚上，美国总统特朗普也在宣布对欧盟实施入境禁令的同时，表示美方正在考虑，如果中国的疫情趋于平稳，是否能提前取消对中国的入境限制。

德国总理默克尔、卫生部长施潘、德国具有疾控中心地位的罗伯特科赫研究所(RKI)所长维勒(Lothar Wieler)也在3月11日中午的联合新闻发布会上被问道：鉴于湖北省的隔离措施已经取得了显著的效果，德国是否也应该考虑中国的部分防疫手段。对此，维勒在认可中国当前强力防疫措施效果的同时，也指出，强力隔离并不意味着病毒就会从世界上消失。他认为，一旦中国撤除了强力隔离措施，病例数量还是会出现增长，"这将会有好几波。但是没有人知道，下一波高峰何时到来，也无法知道下一波疫情有多大规模。所以，期待能将病毒隔绝在某地之外的想法十分天真。"

德国权威专家：中国数字将不再可信

柏林夏里特医学院的著名病毒学家德罗斯滕(Christian Drosten)曾经在2003年率先实现在实验室环境中培养SARS病毒，并且在第一时间与全球学者共享其研究成果。今年1月，新冠病毒疫情开始后，这位冠状病毒专家也被认为是德国防疫工作中最为重要的专家。

德罗斯滕也与德广联合作，以访谈的形式推出了一档有关新冠病毒的每日科普播客，开播两周来，听众数已经突破了100万。在3月11日的节目中，他也表示注意到了许多公众要求借鉴中国防疫模式的呼声。德罗斯滕强调，德国应该采取对社会及经济伤害更小的防疫方式。

主持人立刻反驳说，可是中国的新增确诊病例数确实在下降。对此，德罗斯滕指出，随着中国社会的公共生活逐步恢复，从流行病学专业的角度来看，传染链必然会再次被激活，肯定会再次出现病例。

此外，德罗斯滕还认为，接下去的一段时间内，中国报告的病例数字将不再可信，因为中国当局现在试图让这个问题"结束"。"我们现在看到，中国政治层面上的表态出现了180度的大转弯。有关疫情的数字给人的印象是，现在几乎全部新增病例都是从意大利输入的。"