 中国疫情高峰已过？德国专家：还会再来 | 科技环境 | DW | 12.03.2020

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科技环境

中国疫情高峰已过？德国专家：还会再来

中国的新冠病毒感染者数量正在快速下降，有德国民众呼吁借鉴中国经验。不过多名德国权威专家警告，一旦强力隔离措施解除，中国肯定会在一段时间后再次遇到新的疫情，因为隔离病毒不等于消灭病毒。

China, Wuhan: provisorisches Krankenhaus Wuchang (picture-alliance/F. Maohua)

武汉的方舱医院陆续关闭

(德国之声中文网) 中国卫健委3月12日表示，鉴于武汉以外的湖北各地连续一周没有新增确诊病例报告、湖北以外的全国各地新增确诊病例绝大多数为境外输入，因此"总体上中国本轮疫情流行高峰已经过去，疫情总体保持在较低水平"。

3月11日晚上，美国总统特朗普也在宣布对欧盟实施入境禁令的同时，表示美方正在考虑，如果中国的疫情趋于平稳，是否能提前取消对中国的入境限制。

德国总理默克尔、卫生部长施潘、德国具有疾控中心地位的罗伯特科赫研究所(RKI)所长维勒(Lothar Wieler)也在3月11日中午的联合新闻发布会上被问道：鉴于湖北省的隔离措施已经取得了显著的效果，德国是否也应该考虑中国的部分防疫手段。对此，维勒在认可中国当前强力防疫措施效果的同时，也指出，强力隔离并不意味着病毒就会从世界上消失。他认为，一旦中国撤除了强力隔离措施，病例数量还是会出现增长，"这将会有好几波。但是没有人知道，下一波高峰何时到来，也无法知道下一波疫情有多大规模。所以，期待能将病毒隔绝在某地之外的想法十分天真。"

Pressekonferenz zum Thema Coronavirus (Reuters/F. Bensch)

病毒学家维勒（左）、德罗斯滕（中）与德国卫生部长施潘

德国权威专家：中国数字将不再可信

DW.COM

中国《人物》杂志在周二刊登了一篇题为“发哨子的人”的文章，在互联网上广为流传。不过，几个小时后，这篇文章就被全网删除，网友只能用各种方法来躲避审查手段，继续传播此文。同一天，习近平到访武汉。 (11.03.2020)

目前，没有哪个国家有中国那么多的有关病毒的知识和经验。因此，德国之声特约专栏作者泽林（Frank Sieren）认为，即使不完全适用于德国，利用这些知识是重要的。 (08.03.2020)

在全球疫情正式进入大流行的情况下，美国周三宣布对欧洲颁布30天旅游禁令。世界多国也升级疫情管制措施，以抑制新冠病毒传播。与此同时，中国宣布该国本轮疫情流行高峰结束。权威学者钟南山还乐观表示，全球疫情有望在6月告终。 (12.03.2020)

目前意大利全国6048万人都在封锁中，非紧急状况不得外出。所有婚丧喜庆和运动赛事，宗教活动通通不能办。除了药局和超市其他店家全数关闭。 (12.03.2020)

柏林夏里特医学院的著名病毒学家德罗斯滕(Christian Drosten)曾经在2003年率先实现在实验室环境中培养SARS病毒，并且在第一时间与全球学者共享其研究成果。今年1月，新冠病毒疫情开始后，这位冠状病毒专家也被认为是德国防疫工作中最为重要的专家。

德罗斯滕也与德广联合作，以访谈的形式推出了一档有关新冠病毒的每日科普播客，开播两周来，听众数已经突破了100万。在3月11日的节目中，他也表示注意到了许多公众要求借鉴中国防疫模式的呼声。德罗斯滕强调，德国应该采取对社会及经济伤害更小的防疫方式。

主持人立刻反驳说，可是中国的新增确诊病例数确实在下降。对此，德罗斯滕指出，随着中国社会的公共生活逐步恢复，从流行病学专业的角度来看，传染链必然会再次被激活，肯定会再次出现病例。

此外，德罗斯滕还认为，接下去的一段时间内，中国报告的病例数字将不再可信，因为中国当局现在试图让这个问题"结束"。"我们现在看到，中国政治层面上的表态出现了180度的大转弯。有关疫情的数字给人的印象是，现在几乎全部新增病例都是从意大利输入的。"

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