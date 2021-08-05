中国疫情集中扬州郑州 数十名官员被问责免职

（德国之声中文网）中国新一波本土新冠肺炎疫情在多个省市延烧，其中江苏扬州及河南郑州确诊人数上升最快。而2020年初最先爆發疫情的武汉，则是在去年六月零确诊后首次再现本土病例后展开全市核酸检测，并于8日累计检测超过1100万人，共找出9例确诊病例。

中国《澎湃新闻》报导，武汉仅用3天时间即完成1100多万人的采样和检测，除暑期外地离校大学生和6岁以下儿童外，基本上採检了全市市民。其中發现的9例病例，均与江苏淮安某旅行团确诊病例关联，目前疫情并无扩大迹象。

武汉市政府副秘书长李涛表示，此次全员核酸检测，累计投入2.8万馀名医护人员，180多家医疗机构参与採样。此次检测中武汉以分区方式分别进行单检与混检。採检人员针对中风险区域实行单检、低风险区域则採用10比1的混检。

至于何谓混检？《澎湃新闻》引述北京协和医院检验科主任助理研究员肖盟的说法解释：「比方说有10个待检人员，对每个人都进行单独采样，就会有10个样品管送到实验室。检测的时候把10个样本混在一起当成一个样本去检测，就叫『混检』。」

肖盟称，一旦發现有试管检测呈现阳性，就立即召回这10个人再个别进行单独检测。肖盟表示这样的方式可以提高效率、在最短时间内發现阳性病人。而这也是目前中国大部分地区进行全员核酸检测的方式。

扬州、郑州传出新疫情

然而大规模核酸检测也有其风险。江苏省扬州市纪委监委8日发布通报，当地有核酸检测站出现交叉感染，造成23人确诊。早前网路上也曾传出扬州核酸检测站现场拥挤混乱的视频。

根据江苏省卫健委，自7月28日至今，扬州市累计报告本土确诊病例已破300例，达308例。《扬州日报》报导，江苏省长吴政隆1日时曾表示，扬州疫情發生早、發现比较晚，在人群聚集的密闭场所，老年人居多，现在情况尚未见底，防控形势十分严峻複杂。

扬州这波本土疫情起于当地棋牌室群聚，因此初期感染多为中老年人，近日当地棋牌室多被勒令关闭消毒。扬州市邗江区人民政府副区长日前就表示，已对全区1122家棋牌室全面消毒。仅在邗江区一个区域内，棋牌室就超过千家。

而郑州疫情则聚焦于市内的第六人民医院。自7月30日以来，该市累计报告本土确诊病例81例。目前这座超过千万人口的城市正在进行第三轮全员核酸检测，预计9日凌晨可以採检完毕。

数十名官员被问责免职

由南京禄口机场开始的本轮疫情已导致30多名中国官员受到处罚。

对他们的指责多为没有及时对新出现的情况做出适当反应，采取有力措施，其中南京市有15名官员被问责。南京市副市长胡万进受到政务记过处分；南京市江宁区（禄口机场所在地）原区委副书记、区长严应骏受到党内严重警告处分，降为二级调研员；南京市卫健委党委书记、主任方中友也受到党内严重警告处分，并被免职。

稍早，河南省郑州市委免去付桂荣的市卫健委党组书记、主任职务，同时，湖北荆门及江苏扬州皆有官员因防疫失当而被问责。

（综合报导）

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