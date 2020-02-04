中国疫情重创全球经济 北京缓买美商品

(德国之声中文网) 在全球公司越来越依赖中国这个世界第二大经济体的今日，受到新冠病毒疫情重创的中国不止国内经济受到衝击，全球经济也被拖累。

2003年SARS爆发期间，中国经济虽然被影响，但之后迅速反弹，对于全球影响有限。但到了今天，根据国际货币基金组织的数据，中国目前占全球经济活动的16.3％，是2003年4.3％的3倍多。即使这一次中国经济迅速复苏，对全球影响也可能大于SARS时期。

虽然中国经济官员对这次的难关表示信心，但分析师指出，中国今年的GDP增长率可能会下降1个百分点，降至5.2％。中国经济持续放缓，去年触及数十年GDP增长新低点6.1％。

包括巴克莱（Barclays）和摩根士丹利（Morgan Stanley）在内的分析师则表示，疫情可能使今年的全球经济增长下降0.2至0.4个百分点。

全球各行各业受牵连

为防止人群聚集，中国成千上万的餐馆和电影院关闭。以电影业来说，好莱坞的制片厂失去了中国农历新年檔期的票房收入。这通常是电影最高收入的时间点。

周二，澳门赌场宣布，为了预防起见，将关闭赌场两周。对于美国赌场运营商Wynn Resorts Ltd.和Las Vegas Sands Corp.而言，这个决定让他们损失惨重。

通用汽车和其他汽车制造商告诉员工，暂缓前往中国这个汽车最大市场的计划。韩国现代汽车甚至表示，由于疫情爆发导致零部件供应中断，该公司在韩国暂停生产，正在寻找其他地区的替代供应商。

根据旅行数据提供商OAG的数据，在机票销售中断后，航空公司取消了2万5千架飞往中国境内和国内的航班。

将于下周开幕的新加坡航展周二(2月4日)宣布，由于没有中国参加者将取消航展。在北京取消中国团客出遊之后，中国旅客占比高达30％的泰国和其他亚洲国家旅遊收入急剧下降。商务客也减少了一大半。

哥本哈根皮草执行长克里斯滕森（Jesper Lauge Christensen）在一份声明中表示：「许多国内及国际活动现已取消。」占全球貂皮产量40％的1500个丹麦育种者合作社取消了本月200万张毛皮的拍卖。该集团的大部分出口产品通常销往中国和香港。

民意调查机构德莫斯科皮卡（Demoskopika）在周二发布的一项研究中显示，由于病毒疫情使遊客大减，意大利今年可能会损失高达45亿欧元（约50亿美元）的旅遊收入。

在米兰豪华的蒙特拿破仑购物区，数十个奢侈品牌为农历新年装饰橱窗。但是，有钱的中客未能达到他们的预期。意大利国家时装商会估计，由于新冠病毒，该行业的销售额在前6个月下降了1.8％，离预期增长3％的目标越来越远。

中国遊客占全球所有奢侈品购买量的三分之一。在意大利，他们的支出超过了俄罗斯人、阿拉伯人和美国人的总和。

中美贸协受影响

白宫高级经济顾问库德洛（Larry Kudlow）周二表示，因为新冠病毒疫情延烧，中国将延后实践第一阶段贸易协议中增购美国商品的承诺。该协议将于本月中生效。

他在接受采访时说，这种病毒实际上已经让许多中国工厂关闭和城市封锁，并切断了许多进出中国的旅行，但不会对商业供应链造成灾难性影响。

这个在1月15日签署，并于2月15日生效的第一阶段协议中止了新一轮美国关税，以换取中国购买美国农业、能源以及制成品和服务。协议还包括旨在改善知识产权和遏制美国技术被迫转让给中国公司的改革。

该协议预计，中国将在第一年增加采购额760亿美元，在第二年增加采购额1230亿美元，高于2017年从美国进口的基准量。协议的内容中有「灾难条款」，但未说明如何解决任何延迟的做法。

邹宗翰/杨威廉 (路透社、美联社)