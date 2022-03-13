 中国疫情蔓延27省市 吉林“封省” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.03.2022

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时政风云

中国疫情蔓延27省市 吉林“封省”

中国的新冠疫情近日来不断升温，已波及全国绝大多数省份。疾控部门表示，“动态清零”的方针应对奥密克戎变异株疫情“完全有效”。

Coronavirus - China

北京一处被封闭的社区

（德国之声中文网）根据中国国家卫健委周一（3月14日）的通报，过去24小时，全国报告本土感染病例2125例， 包括无症状感染788例。与一周前相比，单日新增本土确诊数增加至3倍多。

中国国家卫健委疾控局副局长雷正龙14日表示，3月以来，本土疫情累计报告感染者已超过10000例，波及全国27个省份，呈现出点多、面广、频率大的特点。

吉林封省 各地医疗队驰援

疫情发展最猛的是吉林省。据财新网报道，自2月28日发现首例确诊者起，该省累计发现8000多名阳性感染者。3月12日、13日，吉林省新冠感染者连续两日新增破千，新增感染者多数集中于吉林市和长春市，两地已进行多轮全员核酸检测。

面临疫情快速扩大，吉林宣布"封省"。3月14日，吉林省新冠肺炎疫情防控工作领导小组发出通告，要求即日起，禁止本省人员跨省、跨地区流动。如有特殊情况需要外出，到当地派出所登记，返回后按疫情防控有关规定隔离管控。

Coronavirus - China

长春是吉林省新增病例集中城市之一

据德广联报道，受封城的影响，大众汽车在长春的3处工厂本周至少停产3天。

吉林省卫健委副主任张艳周日表示，面对疫情快速上升的形势，个别地区医疗资源扩容能力不足，导致短时间内集中收治受限。当地政府正在紧急增设定点医疗机构、扩充床位。吉林市紧急新建改建方舱医院3个，共设有床位10000张。内蒙古、黑龙江、江西、湖南等省份的医疗队本周已驰援吉林。

“动态清零”仍有效

上周末开始，深圳、东莞及上海等城市开始实施封闭措施。深圳市本周将开展三轮全员核酸检测，全市公共交通、地铁停运，社区实行封闭式管理，市民足不出户。 所有企业一律居家办公，暂停生产经营活动。与深圳毗邻的东莞，也基本采取了同样的措施。

上海也实施局部"封城"措施，有感染者或者新冠密切接触者的学校、小区、医院等实施封闭管理。全部客运站自3月14日起将暂停营运，全市中小学全部调整为线上教学。有报道称，在深圳和上海一些超市出现了居民抢购食品的现象。

中国国家卫健委疾控局副局长雷正龙表示，目前疫情防控总策略仍是外防输入、内防反弹，"动态清零总方针应对奥密克戎变异株疫情是完全有效的，但奥密克戎变异株传播更快、隐匿性强的特点要求防控措施更早、更快、更严"。

 

（综合报道）

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