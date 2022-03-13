中国疫情蔓延27省市 吉林“封省”

中国的新冠疫情近日来不断升温，已波及全国绝大多数省份。疾控部门表示，“动态清零”的方针应对奥密克戎变异株疫情“完全有效”。
（德国之声中文网）根据中国国家卫健委周一（3月14日）的通报，过去24小时，全国报告本土感染病例2125例， 包括无症状感染788例。与一周前相比，单日新增本土确诊数增加至3倍多。
中国国家卫健委疾控局副局长雷正龙14日表示，3月以来，本土疫情累计报告感染者已超过10000例，波及全国27个省份，呈现出点多、面广、频率大的特点。
疫情发展最猛的是吉林省。据财新网报道，自2月28日发现首例确诊者起，该省累计发现8000多名阳性感染者。3月12日、13日，吉林省新冠感染者连续两日新增破千，新增感染者多数集中于吉林市和长春市，两地已进行多轮全员核酸检测。
面临疫情快速扩大，吉林宣布"封省"。3月14日，吉林省新冠肺炎疫情防控工作领导小组发出通告，要求即日起，禁止本省人员跨省、跨地区流动。如有特殊情况需要外出，到当地派出所登记，返回后按疫情防控有关规定隔离管控。
据德广联报道，受封城的影响，大众汽车在长春的3处工厂本周至少停产3天。
吉林省卫健委副主任张艳周日表示，面对疫情快速上升的形势，个别地区医疗资源扩容能力不足，导致短时间内集中收治受限。当地政府正在紧急增设定点医疗机构、扩充床位。吉林市紧急新建改建方舱医院3个，共设有床位10000张。内蒙古、黑龙江、江西、湖南等省份的医疗队本周已驰援吉林。
上周末开始，深圳、东莞及上海等城市开始实施封闭措施。深圳市本周将开展三轮全员核酸检测，全市公共交通、地铁停运，社区实行封闭式管理，市民足不出户。 所有企业一律居家办公，暂停生产经营活动。与深圳毗邻的东莞，也基本采取了同样的措施。
上海也实施局部"封城"措施，有感染者或者新冠密切接触者的学校、小区、医院等实施封闭管理。全部客运站自3月14日起将暂停营运，全市中小学全部调整为线上教学。有报道称，在深圳和上海一些超市出现了居民抢购食品的现象。
中国国家卫健委疾控局副局长雷正龙表示，目前疫情防控总策略仍是外防输入、内防反弹，"动态清零总方针应对奥密克戎变异株疫情是完全有效的，但奥密克戎变异株传播更快、隐匿性强的特点要求防控措施更早、更快、更严"。
（综合报道）
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中国大陆各省周六单日共新增确诊病例1807例，是周五数字的三倍，成为大约两年来的新高。从吉林、上海和深圳等多地采取的部分封城措施和地方干部因防疫工作不力而遭解职来看，中国暂时仍未打算放弃“动态清零”政策。
周六，中国通报了自两年前武汉疫情爆发以来最高的单日新增确诊病例数。长春开始严格封锁，而网上存在不少对于这种防疫模式的质疑。与此同时，中国当局决定放行新冠抗原的快速自测。这是否意味着中国即将告别“病毒清零”的防疫措施？