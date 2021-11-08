中国疫情继续扩散 内蒙干部因防疫不力被免职

（德国之声中文网）中国国家卫健委对外通报称，10月25日0-24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例43例。其中境外输入病例14例，本土病例29例。另外报告新增无症状感染者26例，其中境外输入21例，本土5例。

这一轮疫情已经波及11个省份。

本土新增确诊病例中包含甘肃6例，均在兰州市。本周二（10月26日），兰州市人民政府发布通告，要求全市各类居民小区均实行封闭式管理，实施出入证管理制度。各小区只保留一处出入口，除购买生活物资、参与疫情防控工作、紧急就医等情况外，严格控制居民进出。通告号召"所有居民不串门、不聚集，小区内部聚集性场所一律关闭，并取消小区内各类集聚活动。快递、外卖一律不得进入小区，社区要设定快递、外卖配送区域，实行无接触式领取"。

引起中国最新一波疫情的是新冠病毒德尔塔变异株。从10月17日到今天已经新增198例本土确诊病例。这些新增病例均与十一黄金周中国国内旅游相关。

卫生部门的官员表示，随着检测规模的扩大，确诊病例还会进一步增加。

北方多个地区的居民因为疫情所致需要执行严格的居家检疫措施。

北京市在周二通报新增3例确诊病例。市内各旅游景点进出还是受到限制，居民们被呼吁无需必要避免离京。昌平区一些出现病例的小区被封闭隔离。原定于10月31日举行的北京马拉松比赛也被推迟。

另外，原定于10月24日举行的武汉马拉松也遭遇延期。 ​

尽管同世界上其它国家相比，中国的新冠病例数极低，但是中国在整个疫情过程中始终采取"零容忍"的防疫策略。

现在距离北京冬奥会开幕也仅有100多天的时间，北京当局决心务必阻断新的一轮疫情。

新华社报道称，内蒙古额济纳旗委书记陈占云因疫情防控工作中履职尽责和落实不力被免职。截至26日8时，额济纳旗现有本土新冠肺炎确诊病例78例，也是目前中国国内这一波疫情中确诊病例数目最多的地区。此外，10月19日以来中国本土新增病例已有超过一半病例与旅行团传播链有关，多条旅行团传播链的行程共同指向额济纳旗。

额济纳旗自25日零时起，对广大居民和游客实行足不出户（店）的居家抗疫措施。

武汉：新冠疫情爆发一年后 人挤人 今年首季，武汉整整11个星期与外界隔离。这个华中大都市是全球第一个新冠疫情爆发点。至5月中旬，中国官方报告的总共8万多感染病例中，武汉就占了5万例。近一年后，街道市场上又呈现一片热闹景象。

武汉：新冠疫情爆发一年后 可以邀舞吗？ 封城期间，居民们甚至不能走出住家。现在，生活乐趣重返武汉，一对对舞伴又在公园相聚。路透社报道说，数月来，该市未出现本地新增传染病例。

武汉：新冠疫情爆发一年后 疫情原发地？ 肉、鱼、蔬菜，但也有野生动物——这是武汉的这个大市场提供的货品。在发生了多起原因不明的肺炎病例后，2020年1月1日，该市场被关闭。相关患者均与该市场有过接触。但是，此地对新冠疫情的爆发到底起了何种作用，尚未彻底澄清。

武汉：新冠疫情爆发一年后 店主：生存下去 现年38岁的餐馆主人赖云（音译）每天去海鲜市场，选择新鲜食材。他告知，他总是先送孩子去学校，然后吃早饭，去市场。他开的是一家日本料理，6月份起重新开张。不过，有些配料价格是原来的5倍。他说，来年的目标是，能生存下去。

武汉：新冠疫情爆发一年后 眼镜的世界 武汉的这家海鲜市场未完全封闭。地面一层的所有商店关门大吉，上面一层还开着。不过，那里只卖眼镜和光学仪器等商品。一名不愿透露姓名的女售货员说，“或许，一些人会有不太踏实的感觉，不过现在，这里只是一座空荡荡的建筑。”

武汉：新冠疫情爆发一年后 吃的时候当心！ 在武汉，生鲜食品早就在其它地方卖啦。尽管这些女售货员都戴口罩和手套，这里的卫生状况依然糟糕。肮脏和腐烂货物也一再成为与这个被关闭市场有关的话题。

武汉：新冠疫情爆发一年后 小丑才不戴口罩 在街上，大多数人都戴口罩。29岁的英语教师阎（音译）对德国之声说，在一些地方重新出现新冠染疫病例后，武汉市民又变得小心了，“工作时，我们又戴口罩了。很多人又开始囤积口罩、消毒液或其它保护装备了。” 作者: Uta Steinwehr (联合作者：William Yang, Goran Cutanoski 图片)



（法新社、路透社）

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