中国疫情继续扩散 内蒙干部因防疫不力被免职

中国十一黄金周过后的新一轮疫情已经波及11个省份。北京、武汉马拉松比赛纷纷延期。兰州市各类居民小区均实行封闭式管理。内蒙古一旗委书记因防疫不力被免职。
（德国之声中文网）中国国家卫健委对外通报称，10月25日0-24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例43例。其中境外输入病例14例，本土病例29例。另外报告新增无症状感染者26例，其中境外输入21例，本土5例。
这一轮疫情已经波及11个省份。
本土新增确诊病例中包含甘肃6例，均在兰州市。本周二（10月26日），兰州市人民政府发布通告，要求全市各类居民小区均实行封闭式管理，实施出入证管理制度。各小区只保留一处出入口，除购买生活物资、参与疫情防控工作、紧急就医等情况外，严格控制居民进出。通告号召"所有居民不串门、不聚集，小区内部聚集性场所一律关闭，并取消小区内各类集聚活动。快递、外卖一律不得进入小区，社区要设定快递、外卖配送区域，实行无接触式领取"。
引起中国最新一波疫情的是新冠病毒德尔塔变异株。从10月17日到今天已经新增198例本土确诊病例。这些新增病例均与十一黄金周中国国内旅游相关。
卫生部门的官员表示，随着检测规模的扩大，确诊病例还会进一步增加。
北方多个地区的居民因为疫情所致需要执行严格的居家检疫措施。
北京市在周二通报新增3例确诊病例。市内各旅游景点进出还是受到限制，居民们被呼吁无需必要避免离京。昌平区一些出现病例的小区被封闭隔离。原定于10月31日举行的北京马拉松比赛也被推迟。
另外，原定于10月24日举行的武汉马拉松也遭遇延期。
尽管同世界上其它国家相比，中国的新冠病例数极低，但是中国在整个疫情过程中始终采取"零容忍"的防疫策略。
现在距离北京冬奥会开幕也仅有100多天的时间，北京当局决心务必阻断新的一轮疫情。
新华社报道称，内蒙古额济纳旗委书记陈占云因疫情防控工作中履职尽责和落实不力被免职。截至26日8时，额济纳旗现有本土新冠肺炎确诊病例78例，也是目前中国国内这一波疫情中确诊病例数目最多的地区。此外，10月19日以来中国本土新增病例已有超过一半病例与旅行团传播链有关，多条旅行团传播链的行程共同指向额济纳旗。
额济纳旗自25日零时起，对广大居民和游客实行足不出户（店）的居家抗疫措施。
（法新社、路透社）
© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。