中国疫情：海南三亚游客滞留 浙江义乌推迟出口

由于奥密克戎变异株BA.5.1.3蔓延，旅游城市三亚约有8万多名的游客无法回家。而「小商品之都」义乌尽管出货受疫情影响，但位于外地的生产线仍然能够继续运作。
（德国之声中文网）根据中国国家卫健委（卫生健康委员会）8月6日公布的疫情通报，8月5日0-24时，31个省加上新疆报告新增确诊病例361例。
其中单日新增最多的海南省通报了262例本土病例，包含三亚市229例、儋州市9例、东方市9例、陵水县6例、乐东4例、临高县3例、五指山市1例、澄迈县1例，另外还新增46例本土无症状感染者。自2022年8月1日0时以来，海南省累计报告本土确诊病例共426例。
三亚政府在官方公众号「三亚发布」公告称当前三亚市疫情严峻，为尽快阻断其蔓延，「自2022年8月6日凌晨6时起，全市实行临时性全域静态管理，除保障社会基本运行服务、疫情防控和紧急特殊情况外，全市范围限制人员流动，暂停城市公共交通。恢复时间另行通告。」另外，儋州市、东方市和陵水黎族自治县等地也宣布施行区域或全域静态管理。
海南三亚市疫情防控指挥部在《 致全体市民和游客朋友的一封信 》中写道：8月1日验出的新冠病毒确诊病例，经基因三代测序为奥密克戎变异株BA.5.1.3。这是中国境内首次检出此传播力极强的毒株。央视新闻报导引用专家分析认为，此轮疫情为境外输入引起，通过渔民与境外渔民交易渔获时输入的可能性较大。
三亚市同时也是旅游热点，副市长何世刚在接受央视访问时称：估算目前有8万多名的游客留在三亚，为了对三亚湾和亚龙湾做好管控，要求必须要有24小时的核酸阴性证明才能进入，以保证游客集中之处免受或者减少病毒感染的可能性。另外，要求涉旅的部门，包括酒店协会等企业，努力为游客做好服务和安抚情绪，设立专班，安排专线，专门受理游客的各种诉求。
目前在三亚的游客想回家并不容易，根据机票查询预订APP「航班管家」的最新统计数据显示，8月以来，上海到三亚的机票开始全线降价，但三亚回上海的机票则飙到了全价，甚至只剩公务舱座位，不少城市更是暂停了三亚起飞的航班。
另一个受到疫情升温影响的城市浙江省义乌市，自8月4日零时起进入区域管控，全市密闭场所暂停营业，非必要将不进不出。进入商场、超市、药店、医疗机构和餐饮场所的居民，需严格落实「一扫三查」（扫场所码、查健康码、查行程卡、48小时核酸检测阴性证明）。
8月5日21时至8月6日9时，义乌市报告新增45例新冠阳性病例。自8月2日发现疫情通过青口夜市传播扩散之后，义乌市至今累计报告本土阳性感染者194例，其中24例新冠肺炎确诊病例、170例新冠肺炎无症状感染者。
目前，疫情已外溢至安徽亳州的涡阳、浙江省内的衢州江山、绍兴诸暨、温州瓯海和丽水莲都等地。不过今天浙江省疫情防控工作新闻发布会上，官员表示疫情社区传播已得到初步控制，开始呈现下行趋势；外溢地区的疫情源头明确，处置快，后续传播扩散风险总体可控。
义乌被称为「全球最大的小商品集散中心」，关于此次疫情是否影响商品生产和销售，义乌购总经理王建军向「界面新闻」表示：从生产上来看，很多小商品的工厂都在外地，义乌小商品因本次疫情受到的影响不大。而有些商户则表示出货「货车受道路封控影响，运费明显增加。」部分发往海外的订单也因为疫情管控，需要推迟出货日期。
（综合报导）
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中国南方的旅游城市海南省三亚市8月4日开始在该市大部分地区实施封锁措施，居民被要求减少外出采购日常用品的次数，与感染者活动轨迹有交集的人也必须前往核酸检测点做检测。
上海7月10日通報奧密克戎變異株本土確診病例，引發中國網友一度緊張，網上謠傳可能陸續封控，被當局否認。隨著中國出現傳播力強大的奧密克戎變異株，當局堅持實施的「動態清零」，無疑正面臨極大挑戰。