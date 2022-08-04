中国疫情：海南三亚游客滞留 浙江义乌推迟出口

（德国之声中文网）根据中国国家卫健委（卫生健康委员会）8月6日公布的疫情通报，8月5日0-24时，31个省加上新疆报告新增确诊病例361例。

其中单日新增最多的海南省通报了262例本土病例，包含三亚市229例、儋州市9例、东方市9例、陵水县6例、乐东4例、临高县3例、五指山市1例、澄迈县1例，另外还新增46例本土无症状感染者。自2022年8月1日0时以来，海南省累计报告本土确诊病例共426例。

多个城市区域或全域静态管理

三亚政府在官方公众号「三亚发布」公告称当前三亚市疫情严峻，为尽快阻断其蔓延，「自2022年8月6日凌晨6时起，全市实行临时性全域静态管理，除保障社会基本运行服务、疫情防控和紧急特殊情况外，全市范围限制人员流动，暂停城市公共交通。恢复时间另行通告。」另外，儋州市、东方市和陵水黎族自治县等地也宣布施行区域或全域静态管理。

海南三亚是热门旅游地点

首次检出BA.5.1.3

海南三亚市疫情防控指挥部在《 致全体市民和游客朋友的一封信 》中写道：8月1日验出的新冠病毒确诊病例，经基因三代测序为奥密克戎变异株BA.5.1.3。这是中国境内首次检出此传播力极强的毒株。央视新闻报导引用专家分析认为，此轮疫情为境外输入引起，通过渔民与境外渔民交易渔获时输入的可能性较大。

8万游客受困

三亚市同时也是旅游热点，副市长何世刚在接受央视访问时称：估算目前有8万多名的游客留在三亚，为了对三亚湾和亚龙湾做好管控，要求必须要有24小时的核酸阴性证明才能进入，以保证游客集中之处免受或者减少病毒感染的可能性。另外，要求涉旅的部门，包括酒店协会等企业，努力为游客做好服务和安抚情绪，设立专班，安排专线，专门受理游客的各种诉求。

目前在三亚的游客想回家并不容易，根据机票查询预订APP「航班管家」的最新统计数据显示，8月以来，上海到三亚的机票开始全线降价，但三亚回上海的机票则飙到了全价，甚至只剩公务舱座位，不少城市更是暂停了三亚起飞的航班。

贩卖各式小商品的义乌批发商场

义乌落实「一扫三查」

另一个受到疫情升温影响的城市浙江省义乌市，自8月4日零时起进入区域管控，全市密闭场所暂停营业，非必要将不进不出。进入商场、超市、药店、医疗机构和餐饮场所的居民，需严格落实「一扫三查」（扫场所码、查健康码、查行程卡、48小时核酸检测阴性证明）。

8月5日21时至8月6日9时，义乌市报告新增45例新冠阳性病例。自8月2日发现疫情通过青口夜市传播扩散之后，义乌市至今累计报告本土阳性感染者194例，其中24例新冠肺炎确诊病例、170例新冠肺炎无症状感染者。

疫情总体可控 小商品生产依旧、出货延后

目前，疫情已外溢至安徽亳州的涡阳、浙江省内的衢州江山、绍兴诸暨、温州瓯海和丽水莲都等地。不过今天浙江省疫情防控工作新闻发布会上，官员表示疫情社区传播已得到初步控制，开始呈现下行趋势；外溢地区的疫情源头明确，处置快，后续传播扩散风险总体可控。

义乌被称为「全球最大的小商品集散中心」，关于此次疫情是否影响商品生产和销售，义乌购总经理王建军向「界面新闻」表示：从生产上来看，很多小商品的工厂都在外地，义乌小商品因本次疫情受到的影响不大。而有些商户则表示出货「货车受道路封控影响，运费明显增加。」部分发往海外的订单也因为疫情管控，需要推迟出货日期。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 经济增速放缓 根据亚洲开发银行今年4月发布的报告，继2021年中国经济出现复苏后，2022年和2023年中国的经济增长将会放缓。原因是中国国内需求低迷的情况仍未改善。与此同时，国际货币基金组织4月20日对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，加上俄罗斯入侵乌克兰加剧了对中国经济的压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 新冠康复者求职被歧视 近日一篇题为“我躲在上海虹桥的卫生间，不知道去哪”的文章在网络上引发热议。文章内容讲述了一名新冠康复者求职碰壁，被发现住在上海虹桥车站厕所卫生间，她表示“现在招工都不要感染过阳性的人”。对此，上海市政府表示也关注到相关情况，并指出劳动者依法享有平等就业和选择职业的权利，呼吁对新冠康复者给予更多的关心，“不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。”

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 年轻人失业率创新高 根据中国国家统计局6月中发布的最新经济指标数据，疫情冲击对就业的不利影响仍然持续。从总体失业率来看，5月份全国城镇调查失业率是5.9%，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比4月上升了0.2个百分点。另一方面，今年中国大学应届毕业生达1076万人，比2021年多出167万人，规模和增幅皆创下历史新高。中国国家统计局已表示，随着毕业生投入就业市场，可能进一步加重就业压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 民众出行不便 在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，旅客入境后还必须接受严格的隔离。而在中国境内，一旦发现确诊案例，就会立即实施大规模核酸检测和封控。外界预测，健康码和常态化核酸检测将成为中国大城市的防疫日常。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 封城期间看病难、吃饭难 上海等城市曾经经历长达数周的隔离，不仅让许多居民面临收入损失、家庭分离，吃饭难、看病难也是让人发愁的问题。在疫情严控之下，民众抱怨民生物资匮乏，快递物流人力运力不足导致配送不及时，而民众看病就医的渠道也受到种种限制。西安封城期间，曾发生过孕妇因核酸检测有效期超时而在医院外等待过久不幸流产、心梗患者因无核酸检测被拒诊而不治身亡的事件。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 防疫手段遭到滥用 河南银行储户健康码“绿转红” 中国在防疫期间引入“健康码“措施。对于各地居民来说，健康码已经成为日常生活中另一张身份证，只要健康码变成红色，通常就意味着相关人员感染新冠病毒或者是密切接触者，出行自由就要受到限制。日前在河南则发生了“天降红码”的状况。今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。这起事件在网上引起热议，人们开始质疑，原本用于防疫的大数据是否遭到滥用，甚至成为“维稳”的工具。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 社会管控进一步加剧 在过去两年半的疫情中，中国进一步缩紧对社会的管控。近日在天津市，有部分民众因为未按时参加核酸筛查，被以逃避核酸检测为由列入“失信名单”。旅美的中国人权律师滕彪认为，中国政府利用高科技与其他现代有效监控的技术，对公民社会进行全面的监视与控制，而在疫情期间，中国政府也累积了更多控制社会流动的经验，可以预期的是，即便疫情结束，这套防疫措施也会持续。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 名人“润”了 富人想“润” 上海封城后，来自英文run的“润”一词成为中国的网络流行词。除了许多在上海的外国人在解封后逃离上海，连曾为中国的新冠防疫政策叫好的中国经济学家郎咸平也被指已举家从上海迁到香港。彭博社援引投资移民谘询公司Henley & Partners估计，由于严苛抗疫加上经济放缓，约有1万名中国富人正寻求离开中国。若他们移民成功，将从中国带走480亿美元。



（综合报导）

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