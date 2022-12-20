 中国疫情日趋严重 德政治家呼吁叫停德中航班 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.12.2022

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新闻广角

中国疫情日趋严重 德政治家呼吁叫停德中航班

新冠疫情在中国的海啸式爆发态势，也引起了部分德国人的担忧。联盟党议院党团外交政策发言人哈特呼吁叫停德中之间的所有航班。不过，慕尼黑病毒学家普鲁茨（Ulrike Protzer）则认为各方应保持淡定。

China - Verbreitung von Covid

（德国之声中文网）基民盟政治家哈特（Jürgen Hardt）在接受德国编辑部网络采访时指出，由于新冠感染人数在中国的爆炸式增长，全球正面临着新一轮感染浪潮的威胁。他表示，随着感染人数的不断增多，产生更为危险的新型变异毒株的风险也在不断增高。哈特说："只有当我们完全有把握说，中国没有出现更为危险的变异毒株时，我们才可以恢复同中国的航班联络。"哈特表示，我们绝不能再犯三年前的"错误"。三年前，新冠疫情开始爆发时，德中之间的航班在相当长的时期内并未受到影响。

病毒学家普鲁茨："通过减少社交接触来降低病毒的传播速度"

慕尼黑病毒学家普鲁茨则反对叫停德中之间的航班联络。普鲁茨对德意志电台表示，她并不担心现在会衍生出所谓的"新型杀手病毒"。但她同时也表示，如果中国不采取接种疫苗、储备药物以及其他防范措施，那么明年四月之前，中国有可能会有一百万人死于新冠感染。

这位病毒学家表示，在德国境内，可以通过减少社交接触的方式，放缓病毒传播的速度。这不仅适用于新冠病毒，也适用于其他流感病毒。普鲁茨认为，圣诞节期间德国感染人数会有所下降，但随着假期结束，人们开始上班上学后，感染人数预计会进一步升高。

在中国，严苛的清零政策被叫停后，感染人数开始迅猛增多。尽管没有相应的官方数据，但一般认为，仅上海一地，就有超过五百万人感染了新冠病毒。周三，世界卫生组织表示对中国疫情现状"深感忧虑"。

哈特：只有确保中国没有出现新的变异毒株后，我们才可以恢复航班。

哈特：只有确保中国没有出现新的变异毒株后，我们才可以恢复航班。

中国也在监控病毒变异情况

中国的卫生防疫部门显然也意识到了新冠病毒出现变异的风险。官方媒体援引卫健委病毒研究所所长徐文波的话报道称，该部门正在密切追踪病毒的变异情况。每个省市都被要求，指定三座不同城市的三家医院，每周定期提供各15个感染及重症样本以及全部死亡病例样本。对所有样本进行基因分析后，一周内提交相关报告。这位所长表示，这样就可以实时追踪奥密克戎的变异情形。

印度对入境者实施新冠检测

鉴于外国航班乘客中新冠感染者人数不断增多，中国的邻国印度已开始对入境者实施新冠检测。印度卫生部长满达维亚（ Mandaviya）在议会表示，各大机场将开始抽样式新冠检测，但目前并没有叫停来自新冠疫情严重国家航班的计划。

 

（综合报导）

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