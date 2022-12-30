中国疫情数据失真 世界面对难题

（德国之声中文网）自中国改变防疫政策，放开管控措施后，新冠疫情海啸般爆发。但官方公布的疫情数据却如同来自另一个“平行世界”。中国疾控中心1月1日公布，过去一日新增5102例本土新冠确诊病例；另新增1例本土死亡病例。

根据官方的数字，自12月初政策“松绑”以来，全国死于新冠的只有十几个人。这与民众的认知、甚至与部分媒体发自医院和殡葬机构的报道结论都相差甚远。

北京市委书记尹力元月一日主持北京新冠疫情防控会议时强调，“要进一步降低老年患者的重症率和病亡率”。这再次引发外界对中国新冠死亡数据的严重质疑。

有报道和网络消息显示，尽管当局对新冠死亡的界定已非常狭窄，医院和殡葬机构还是受到压力，尽量压低被归入新冠死亡者的数量。

《纽约时报》12月30日的一则报道援引北京一家私立医院的医生说，他们被要求“尽量不要写重症新冠肺炎造成的呼吸衰竭”为主要死因。有迹象表明，医生被要求，不要在死亡证明上“随意填写新冠”。

北京殡仪馆压力山大

中国社交媒体上网民分享的信息也显示，北京有的火葬场告诉排队等候的人们，只有填表声明死者并非死于新冠，尸体才能火化。

死亡“猜谜游戏”

根据中国社交媒体上流出的一份"12月21日国家卫健委会议纪要"，国家疾控局的估算结果显示：仅12月1日至20日，全国就已累计感染2.5亿人。然而疾控中心迄今的官方疫情发布，仍保持在日增感染约五千，死亡个位数的范围。

《纽约时报》报道指出，在中国政府不提供可靠信息的情况下，要判断全球人口第一大国的疫情规模和严重程度，堪称“一场大型科学猜谜游戏”。一些科学家表示，如果卫健委“内部”数据是有根据的，那么这表明，中国要么数月来一直在压制数据，要么是在试图让疫情看起来已经达到顶峰。

“要么他们知道一些我们不知道的事情，要么他们是在试图说，最糟糕的时候已经过去了。” 华盛顿大学健康指标与评估研究所（IHME）所长克里斯托弗·默里（Christopher Murray）说， “我怀疑现在是后者”。

新年之际，来自中国的研究和一些地方性的疫情分析显示，一部分城市和地区已经越过了感染高峰。国家主席近平则在新年致辞中说：“疫情防控进入新阶段，仍是吃劲的时候，大家都在坚忍不拔努力，曙光就在前头。”

英国健康数据分析公司Airfinity12月30日的发布称，估计中国目前每天染疫死亡病例已达11000人，自12月1日以来，累计染疫死亡病例可能已达11万人。该公司预测，中国染疫死亡将在1月23日达到峰值，到时单日死亡病例将上升至25000例左右，如果从12月1日算起，届时累计死亡病例将达58.4万人。该机构估计，到今年四月底，中国全境染疫死亡病例将高达170万人。

《纽约时报》引述专家称，除非重新采取一些限制性的预防措施，否则最坏情况的预估是，未来四个月，新冠病毒在中国造成的死亡人数可能与美国在整个三年疫情期间的死亡人数相当。

而香港大学的一项研究显示，在中国重新开放期间，如果注射更多第四剂疫苗，使用抗病毒药物，并采取保持社交距离等非医疗性的防护措施，可以挽救至少25万人的生命。

(综合报道)

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