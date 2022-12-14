中国疫情持续升温 港首感染新冠

（德国之声中文网）北京几个区的学生周一又开始了网课。随着疫情的不断爆发，官员们敦促朝阳区居民留在家中。不仅在北京，郑州、广州、重庆等多地也不断出现新增病例。中国卫健委本周一（11月21日）通报，周日中国新增病例再次突破两万，为26,824例，这个数字接近4月份的那波疫情新增病例数字，当时上海疫情十分严峻。

拥有近1900万人口的广州近日也遭遇严重疫情。人口众多的白云区宣布五天封区措施，暂停了堂食和一些公共娱乐设施。地铁，公车也暂停服务。

疫情升温 广州民众上街抗议

北京新增确诊病例为962，高于之前的621。《北京日报》报道，北京朝阳区副区长杨蓓蓓倡议朝阳群众周一继续减少流动，非必要不离开本区域，鼓励采用电话、网络灵活办公方式，召开会议优先采用视频方式，不聚餐、不聚会，不串门。海淀区、东城区和西城区的一些学校也开启了网课模式。该媒体报道，包括朝阳大悦城在内的一些购物中心是本轮疫情的爆发中心。部分地区的学校已告知家长从周一开始改上网课直至另行通知。但目前为止还没有全市或全区闭校的官方通知。

街上一片安静，除了一些杂货店之外，大多数商店暂时关闭。一名从事医药行业的贾先生告诉路透社：“哪儿哪儿都关了，哪儿都不能去。客户也不能来。你能做什么？你什么都不能做。”

朝阳区官员的表态引起大批网民的评论。有人说：“这话一说，下一步就是非必要不离…再下一步就是静默了。显然，目前的防控力度清零的可能微乎其微，疫情再增加，怎么办？”有人说 “非必要都不要出门 都躺着 然后生活费呢你来出？”也有人表示“为这开评论的勇气点赞”。这是指，微博上许多相关新闻都关闭了评论功能。

网民：你的世界和我的世界不一样

被外界认为是新防疫模式试点的石家庄在上周放宽了疫情防控，包括暂停核酸测试。然而，仅仅几天之后，当局昨日晚间宣布恢复几个区的全员核算检测，鼓励民众网购，暂停学校实体上课。

中国多地收紧防疫措施的同时，世界杯在卡塔尔拉开帷幕。看到现场众多球迷聚集在一起激情呐喊，为球队助威，不少中国网民心情复杂，有人在微博上吐槽说：“一边西方极乐世界，一边东方悲惨世界，我在广州方舱医院熬夜看世界杯。”也有网民说：“你的世界，我的世界，我们不一样。”也有质疑的声音说：“所以人家这么多人聚集也没带个口罩，我们是不是有点小题大做？”

香港特首确诊

市场担忧中国再收紧防疫，亚洲股市普遍走弱。根据《联合早报》报道，香港股市一度跌超过3％，上海和韩国股市盘中跌1％以上。

许多分析家预测，也许明年3，4月份中国会放松清零政策。牛津经济研究院的专家认为，中国可能会在明年下半年，老年人的疫苗接种率上升时候开放。在周一发布的一份报告中，专家们写道：“无论是从流行病的角度还是政治层面上来看，我们认为中国都还没有准备好开放。”

前往曼谷参加APEC峰会的香港特首李家超返回香港后，在机场进行的核酸检测为阳性，目前正在隔离在家工作。根据香港01报道，他在曼谷的几天进行的快速抗原测试结果都是阴性。行政长官办公室发言人本周一表示，李家超轻微不适，已经服药，又透露他9月已经打了第4针疫苗，是科兴疫苗。在APEC峰会期间，他曾与各国政经代表会面，中央社根据港府新闻稿，李家超表示在曼谷会议期间也曾同习近平交谈。

APEC設晚宴迎各國嘉賓 誰與誰同坐？

（路透社等）

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