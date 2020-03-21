 中国疫情恐死灰复燃？ 德专家：一个月后或见分晓 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.03.2020

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时政风云

中国疫情恐死灰复燃？ 德专家：一个月后或见分晓

中国官方近日的统计数字显示中国的疫情显著缓解，但有民众怀疑真实数字是否如官方报道的那么乐观。分析人士担心北京将发展经济置于遏制病毒之上。德国权威专家指出，随着中国各地生活逐渐恢复正常，也许一个月后疫情就会卷土重来。

Coronavirus | China wird die Sperrung von Wuhan Coronavirus beenden (Getty Images/AFP/STR)

（德国之声中文网）湖北省本周三解除了对大部分区域的出行限制，人们的生活逐步恢复正常。过去三个星期，中国统计的确诊病例越来越少，武汉在3月18日至21日连续四天没有发现新的本地病例。

尽管一些公共卫生专家和中国官方数字都表示，中国的疫情状况有了好转，但随着城市们开始返工，许多人怀疑数字是否像官方报道的那么乐观。一些民众对官方接近零新增的数据发出质疑。《纽约时报》报道，中国上周首次宣布本地感染病例为零，但随后中国社交媒体流传着来自武汉一些社区的通知照片，通知似乎宣布了新发现的病例。

《卫报》援引一名26岁的中国居民表示："我真的很担心，武汉还有很多没有症状的感染者。人人都回去工作，每个人都会被感染的。"另一位居民补充道:"我不相信(这些数字)。这种流行病不会那么容易消失。"

有分析人士指出，北京政府最初努力压制疫情相关信息，并对舆论进行严格审查，这都增加了人们对这些数字的不信任。美国约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)政治经济学教授孔诰烽(Ho-fung Hung)表示："去年12月，今年1月的掩瞒背景下，如果没有更可信、更可靠的证据加以核实，我们真的无法相信中国政府公布的数据。"

专家：疫情定会卷土重来

《纽约时报》指出，中国的官方确诊病例只包括既出现症状病毒检测又呈阳性的患者。这种做法与世界卫生组织的指导有差异。世卫组织认为，所有病毒检测呈阳性的感染者都应被视为确诊病例，无论他们是否出现症状。该媒体援引流行病学家指出，即使真的不再有新的感染病例，但恢复旅行、工作和日常生活可能会重新带来病毒的传播。

也有专家警告说，新一轮感染在中国是不可避免的。香港大学公共卫生学院教授高本恩（Benjamin Cowling）接受德广联采访时表示："所有人都警惕着第二波疫情的爆发，因为中国已经有境外输入的病例出现。新一波感染何时扩散，数量何时上升并再次引起关注，这都只是时间问题，我不知道中国什么时候会再次爆发，但是，疫情一定会再次出现！"

柏林夏里特医学院的著名病毒学家德罗斯滕(Christian Drosten)也持有同样的看法，这位冠状病毒专家也被认为是德国防疫工作中最为重要的专家之一。3月18日播出的一档访谈节目中德罗斯滕谈到中国疫情放缓时表示："我认为中国的疫情人数会再次上升。我们看到，从意大利回去的人，被隔离的人数并不多，以免境外输入。同时，新增确诊人数只有3个，现在没有人会相信这样的数据。现今人们不再被隔离，生活逐渐恢复正常，疫情还会卷土重来。我们可以等待一个月，这一波死亡病例过去之后，感染人数还会再次上升。确切的死亡人数是不容易隐藏，我觉得，一个月后我们会看到中国的情况是怎样的。"

Coronavirus - Virologe Christian Drosten (picture-alliance/dpa/C. Gateau)

德国著名病毒学家德罗斯滕

经济利益最重要？

日本共同社上周末报道指出，武汉一名当地医生表示，习近平本月早些时候前往湖北之前，感染病例的数量就受到了操纵。

经济分析师王丹（音）向德广联表示，中国正面临出口和零售业的严重衰退，大型城市的服务业仍在经历衰退，许多企业尚未正常运营。中国领导层希望加快速度，但也遇到了一些阻力:"中国领导人正在尽一切努力让民众恢复工作。但是各地政府有很好的理由让民众等待工厂重新启动并运行。因为如果感染人数再次上升，他们的政治生涯就结束了。"

有分析人士担心，北京高层领将重启经济置于遏制病毒之上。《卫报》引述加州大学圣迭戈分校研究中国政治的副教授史宗瀚(Victor Shih）表示，中国领导层非常重视恢复经济："在不引起恐慌的情况下恢复经济的一种方法就是掩盖疫情的真实情况，同时，仍然尽最大努力追踪和控制疫情。这种做法有可能导致新一轮疫情爆发，但目前看来，政府愿意承担这一风险。"

  • Südkorea Goyang Moon Jae-in verhängt höchste Alarmstufe wegen Coronavirus (picture-alliance/AP Photo/A. Young-joon)

    从这些国家入境中国要被隔离观察

    韩国

    2月中旬，韩国发现首批确诊病例。此后新冠病毒在大邱新天地教会发生大规模聚集性感染。截至3月9日，韩国国内的确诊病例已经超过7000例。3月初，北京、上海和广东三地纷纷做出规定，凡是在进入这三地之日前14天内，有过重点国家或地区旅居史的，一律实施居家或集中隔离健康观察，也就是一律隔离14天。韩国就属于疫情严重的国家。

  • Coronavirus in Japan Kawazu Kirschblüte (picture-alliance/AP/The Yomiuri Shimbun)

    从这些国家入境中国要被隔离观察

    日本

    日本同样也被列入疫情严重的国家列表。据日本NHK电视台报道，截至当地时间9日下午3点，日本新冠肺炎确诊病例升至509人。这些感染者包括日本国内的感染者和游客等495人，以及乘坐日本政府包机回到日本国内的14人。目前，日本国内新冠肺炎死亡病例已增至8例。

  • Coronavirus in Italien Mailand Dom-Platz (Reuters/G. Mangiapane)

    从这些国家入境中国要被隔离观察

    意大利

    3月初，意大利已经成为中国之外疫情最为严重的国家。据意大利政府公布的数据，截至3月8日，意大利国内新冠肺炎病例累计确诊7375例，累计死亡366例。意大利北部开始实行大规模封城防控措施，涉及1600万居民。意大利也被京沪粤卫健委列为疫情严重国家。

  • Iran Coronavirus (picture alliance/dpa/ZUMA Wire/R. Fouladi)

    从这些国家入境中国要被隔离观察

    伊朗

    伊朗也是一个确诊病例增速极快的一个国家。从2月20日发现首批确诊病例，到现在伊朗全境确诊人数已经超过6000人。截至3月8日，伊朗国内的累计死亡病例数接近200例。前伊朗驻梵蒂冈大使霍斯罗沙希（Hadi Khosroshahi）也因感染新冠肺炎逝世。从3月起，从伊朗入境中国各口岸的旅客，无论国籍都需要实行隔离观察。

  • Frankreich | Tourismus und Corona | Paris Louvre (picture-alliance/dpa/C. Ena)

    从这些国家入境中国要被隔离观察

    隐性疫情国

    法国和德国等欧洲国家的疫情发展速度也十分迅猛。法国和德国的确诊人数都已经超过1000人。虽然这两个国家并没有被中国官方定义为疫情严重的国家，但是近期有从这两个国家入境中国的旅客表示，他们同样被要求实行隔离14天。


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