中国疫情恐死灰复燃？ 德专家：一个月后或见分晓

（德国之声中文网）湖北省本周三解除了对大部分区域的出行限制，人们的生活逐步恢复正常。过去三个星期，中国统计的确诊病例越来越少，武汉在3月18日至21日连续四天没有发现新的本地病例。

尽管一些公共卫生专家和中国官方数字都表示，中国的疫情状况有了好转，但随着城市们开始返工，许多人怀疑数字是否像官方报道的那么乐观。一些民众对官方接近零新增的数据发出质疑。《纽约时报》报道，中国上周首次宣布本地感染病例为零，但随后中国社交媒体流传着来自武汉一些社区的通知照片，通知似乎宣布了新发现的病例。

《卫报》援引一名26岁的中国居民表示："我真的很担心，武汉还有很多没有症状的感染者。人人都回去工作，每个人都会被感染的。"另一位居民补充道:"我不相信(这些数字)。这种流行病不会那么容易消失。"

有分析人士指出，北京政府最初努力压制疫情相关信息，并对舆论进行严格审查，这都增加了人们对这些数字的不信任。美国约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)政治经济学教授孔诰烽(Ho-fung Hung)表示："去年12月，今年1月的掩瞒背景下，如果没有更可信、更可靠的证据加以核实，我们真的无法相信中国政府公布的数据。"

专家：疫情定会卷土重来

《纽约时报》指出，中国的官方确诊病例只包括既出现症状病毒检测又呈阳性的患者。这种做法与世界卫生组织的指导有差异。世卫组织认为，所有病毒检测呈阳性的感染者都应被视为确诊病例，无论他们是否出现症状。该媒体援引流行病学家指出，即使真的不再有新的感染病例，但恢复旅行、工作和日常生活可能会重新带来病毒的传播。

也有专家警告说，新一轮感染在中国是不可避免的。香港大学公共卫生学院教授高本恩（Benjamin Cowling）接受德广联采访时表示："所有人都警惕着第二波疫情的爆发，因为中国已经有境外输入的病例出现。新一波感染何时扩散，数量何时上升并再次引起关注，这都只是时间问题，我不知道中国什么时候会再次爆发，但是，疫情一定会再次出现！"

柏林夏里特医学院的著名病毒学家德罗斯滕(Christian Drosten)也持有同样的看法，这位冠状病毒专家也被认为是德国防疫工作中最为重要的专家之一。3月18日播出的一档访谈节目中德罗斯滕谈到中国疫情放缓时表示："我认为中国的疫情人数会再次上升。我们看到，从意大利回去的人，被隔离的人数并不多，以免境外输入。同时，新增确诊人数只有3个，现在没有人会相信这样的数据。现今人们不再被隔离，生活逐渐恢复正常，疫情还会卷土重来。我们可以等待一个月，这一波死亡病例过去之后，感染人数还会再次上升。确切的死亡人数是不容易隐藏，我觉得，一个月后我们会看到中国的情况是怎样的。"

德国著名病毒学家德罗斯滕

经济利益最重要？

日本共同社上周末报道指出，武汉一名当地医生表示，习近平本月早些时候前往湖北之前，感染病例的数量就受到了操纵。

经济分析师王丹（音）向德广联表示，中国正面临出口和零售业的严重衰退，大型城市的服务业仍在经历衰退，许多企业尚未正常运营。中国领导层希望加快速度，但也遇到了一些阻力:"中国领导人正在尽一切努力让民众恢复工作。但是各地政府有很好的理由让民众等待工厂重新启动并运行。因为如果感染人数再次上升，他们的政治生涯就结束了。"

有分析人士担心，北京高层领将重启经济置于遏制病毒之上。《卫报》引述加州大学圣迭戈分校研究中国政治的副教授史宗瀚(Victor Shih）表示，中国领导层非常重视恢复经济："在不引起恐慌的情况下恢复经济的一种方法就是掩盖疫情的真实情况，同时，仍然尽最大努力追踪和控制疫情。这种做法有可能导致新一轮疫情爆发，但目前看来，政府愿意承担这一风险。"