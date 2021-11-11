中国疫情：引发民怨的「时空伴随者」手段能否奏效？

（德国之声中文网）中国近期在防疫上公布「时空伴随者」这个新名词，乍听之下有些科幻，但实质上则是大范围的确诊者足迹追踪措施。中国新一波新冠疫情已波及20个省份，过去一周，有不少民众手机上出现了「时空伴随者」的字样，像是四川成都目前就有8.2万人被列入「时空伴随」的风险。

中国各地有关「时空伴随者」的定义和规定并不一致，但通常是指与确诊者在同一「时空网格」（800米乘800米范围内）共同停留超过10分钟，且在最近14日内，任一方的手机号码累计停留该地时长超过30小时以上。

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中国《人民网》解释，在户外开放空间，同一基地站一定距离范围内与确诊者共同停留一定时长，就可能暴露的「时空伴随」。《澎湃》则举例，感染者14天内到过某地，而你这14天的轨迹与他有过交集，无论是身体上擦肩而过，还是通讯信号上的漂移，都可能被认定为「时空伴随者」。

许多在成都的居民过去这几天胆战心惊，担忧自己会成为「时空伴随者」，而被迫待在家中无法出门。有一名成都居民向德国之声表示，「担心坐在家里或出去走动一下，买点菜也会成为『时空伴随者』，因此有些担忧，有些恐慌」。

根据成都市规定，时空伴随风险人员必须立即向社区报备，并在3天内进行2次核酸检测，获得核酸阴性结果前得在家里，不能外出。

过於严格？

由於「时空伴随者」名称相当科幻，且定义的范围与90座国际标准足球场差不多大，在网络上引发讨论。据当地媒体报导，目前在四川成都、陕西西安及北京都有实施类似「时空伴随者」的相关防疫措施。

中国《山西晚报》引述中国网民吐槽称，「『时空伴随者』这个代号着实透着点紧张的幽默…很浪漫的一个词，但是，可是被限制出入了。很赛博朋克的词（Cyberpunk），有种极致浪漫感。」也有网民在微博上称「时空伴随者概念真的文艺感十足」，更有人称「疫情是中国各省市自治区扩大自治权的大爆发的标志性时刻」。

全球健康专家马蒂娜·梅滕（Martina Merten）表示，大范围的追踪确诊接触者，在其他国家绝对行不通，中国政治体系及拥有自身对於数据及隐私保护的规定，才有办法执行。她说：「这种方法在欧盟国家是做不到的，如此严格追踪足迹侵犯隐私，大部分的人都无法接受。」

来自德国的梅滕向德国之声说：「像中国这种严厉的防疫政策在德国是不可能实行的，因为政府比须考量人民的接受度，德国社会已经无法接受疫情之初所实施的严格防疫措施。」同时她也指出，防疫措施常常不是公卫议题，而是政治议题，靠的不是科学证据，而是有政治目的。

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检讨防疫措施

中国公卫学者也对「时空伴随者」措施提出疑虑，中国公共卫生之父陈志潜的女儿、四川大学华西第四医院主任医师陈芙君等三人11月8日联名发布公开信，强调「目前流行状态亟需专家评估，并调整优化防控措施」。

信中指出：「应该关注由于黄码范围扩大的社区筛查带来的医疗资源挤兑、卫生资源耗费、公众恐慌情绪增长和人民正常工作生活被干扰带来的负面影响，并应考虑该措施在今后新冠疫情长期的常态化管理中的可持续性。 」

四川省副省长杨兴平11月10日召开公共卫生专家座谈会，听取了包括陈芙君在内等多名专家学者的意见，并称「会充分吸收专家意见，持续优化疫情防控政策」。

来自德国的马蒂娜·梅滕（Martina Merten）坦承，从公卫角度来看，大范围且紧密追踪确诊者的接触者的确能有效控制疫情，但大部分国家因确诊人数太多而无法采取类似措施。

「零容忍」手段

梅滕强调，疫情已经持续一年多，「防疫政策必须考量国家的政治体制和文化，中国社会可能已经习惯又或是熟悉这样的严格的抗疫模式和措施」，她所指的是中国仍持续坚持的「零容忍」防疫手段。

亚太临床微生物学和感染学会主席坦比亚（Paul Ananth Tambyah）也向德国之声表示，大多数国家在新冠疫情刚发生时，遵循了「时空伴随者」这种类似「零容忍」的方法。

不过，他指出：「在大多数情况下没有同样这样的资源，且经过一段时间，对疫情感到疲劳，及病毒持续传播，导致所有地区都放弃了这种方法」。并称，现在只剩中国、台湾以及香港仍采取类似措施，新西兰「零容忍」防疫强度则相对宽松。

根据世界卫生组织网站11月10日的数据显示，自疫情爆发以来，中国全境共有约12.7万人感染新冠肺炎，5697人死亡。

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