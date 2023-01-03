中国疫情大爆炸 高龄院士成批逝世

（德国之声中文网）中国工程院总共拥有900余名院士，广泛参与了三峡大坝、高铁网络、天宫空间站等重点工程。12月15日至1月4日间去世的20名院士中，最年轻的是1945年出生的原子钟专家李天初，最年长的则是1920年出生的著名儿科医生张金哲。曾经在新型核反应堆、稀土工业、光纤研制、激光武器等领域担当领军角色的几名院士也不幸位列逝世名单中。

而在过去五年间，工程院每年也仅有16名院士去世，2021年更是只有13名。

不过，中国工程院网站只列出了院士的生卒年月，并未指出去世原因。

一名供职于北京某间大型医院的医生对香港《南华早报》透露，中科院以及工程院院士通常都有副部级优先医疗待遇，但是近期疫情导致各大医院人满为患，院士们患病送医时，即便能够在医院大厅获得一张加床也已属万幸。

这名医生还说，爆发式疫情导致医疗需求激增，许多新冠外其他疾病的治疗都被迫延后。由于话题敏感，这名医生不愿具名。

疫情对科研影响暂难判定

中国政府12月初突然放宽了防疫管制，随后在各大城市出现了爆发式的疫情。与此同时，中国官方的疫情数字则明显与公众感受不符，这也导致中国国家卫健委12月下旬起不再每日发布疫情统计，而是改由疾控中心发布每周趋势。

此外，包括卫健委主任在内的多名高官都于近期表示，新冠病毒感染引起原有基础疾病恶化导致的死亡，不计入新冠死亡病例。自12月初以来，中国当局仅通报了二十余起新冠死亡病例。卫健委医政医管局局长焦雅辉12月29日曾公开表示，中国政府发布的新冠重症病例和死亡病例数字是"本着公开透明的精神"，其判定标准"与国际标准一致"。但是根据德国疾控机构罗伯特·科赫研究所的文件，在德国，不论是直接死于新冠感染，还是新冠感染时死于其他疾病，都计入"新冠死亡病例"。

世界卫生组织已经对中国过于狭窄地定义新冠死亡病例之做法提出了批评，认为这样的官方数据不能真实反映疫情爆发的严重程度。

根据上海新冠救治专家组成员、上海交通大学附属瑞金医院副院长陈尔真1月3日的估算，2500余万常住人口的上海市，或已有超过70%的人感染过新冠病毒。中国疾控中心前首席流行病学家曾光也在12月底估算，北京市已有80%的人在这波疫情中遭到感染。

《南华早报》在报道中还指出，除了高龄院士，中国的年轻科研人员也同样受到了疫情的冲击，不少人迫于项目时限压力，不得不带病工作。一名住在北京、不愿具名的物理学家对该报表示，疫情对中国科研的影响目前还很难判断，不过鉴于出入境即将放开，中国科研人员与外国同行的交流即将重回正轨，届时将能产生不少新点子、新想法。

（南华早报、法新社等）

防疫政策大逆转后的中国 走向“阴性清零” 在中国12月初放宽防疫政策后，感染人数呈现爆炸式增长。据网传的一份“12月21日国家卫健委会议纪要”，仅仅20天内，中国累计感染2.48亿人，仅12月20日一天，全国就新增了约3700万感染病例。彭博社以及《金融时报》从与会人士处确认了这份会议纪要的真实性。很多中国人的直观感受是：身边的人都阳了。黄桃罐头也突然紧俏。

防疫政策大逆转后的中国 全国抢购退烧药血氧仪 重金难求Paxlovid 伴随着这波感染潮的是中国各地民众疯狂寻找药物、抢购药物和血氧仪的现象。中国很多地方出现感冒退烧药断货、短缺的情况，一些城市实施了药物限购。这也引发一些质疑：政府为什么没有提前做好相应准备？与此同时，美国辉瑞公司研发的新冠口服特效药Paxlovid更是一药难求，印度版的仿制药同样被热炒，中国媒体《第一财经》都在报道中表示，“电影《我不是药神》中熟悉的桥段再次上演”。

防疫政策大逆转后的中国 医疗系统人满为患 官方数据完全失真 感染海啸也给中国卫生医疗系统带来巨大压力，人满为患的医院、生命垂危的患者、精疲力尽的医护人员、殡仪馆和火葬场排起长队——这样的画面随处可见。而中国官方公布的新冠感染和死亡数据，与真实情况已完全脱节。根据官方数字，自12月初中国死于新冠的只有十几人，这与民众的认知、一些媒体发自医院和殡葬机构的报道结论相差甚远。

防疫政策大逆转后的中国 老年人受伤害最大 很多媒体和公共号文章指出，中国的医院和诊所里近日满是老年人（图为1月3日的上海同仁医院）。早在12月中旬，外媒就陆续报道指出，北京等城市的殡仪馆和火葬场异常拥挤。从12月中下旬开始，不少人在社媒贴出家里有长辈去世的消息，甚至中国媒体也报了“6天，共和国痛失16位院士”这样的消息。不过，中方的报道没有点明这些高龄院士的死因。有网易公共号文章在12月24日说：“3天9位院士逝世，不缺医疗的他们都撑不住，更不用说普通老人了。”

防疫政策大逆转后的中国 感染潮从城市向农村蔓延 前中疾控流行病学首席科学家曾光在12月底的凤凰财经会上表示，他估计北京的感染率可能已超80%，甚至更高。中国国家传染病医学中心主任张文宏也于12月底称，中国这一波疫情的感染率已经非常高，许多大城市已超过50%，农历春节将达80%。上海交大和上海市公共卫生临床中心团队近日联合发表的研究初步判断，这波新冠感染潮在北京、上海、重庆、广州等大城市已于2023年元旦前后越过高峰。而农村地区将在一月迎来高峰。相比较城市地区，中国农村地区的医疗资源更匮乏（图为四川资阳农村的一位患病老人）。

防疫政策大逆转后的中国 数据分析：染疫死亡将在1月23日达到峰值 据英国健康资讯分析公司Airfinity12月下旬估计，中国目前每天数千人死亡，最终可能有上百万人死于新冠（图为12月18日北京的一家火葬场）。该公司还预测，中国染疫死亡将在2023年1月23日达到峰值，到时单日死亡病例将上升至2.5万例左右。而1月23日正是中国农历新年的大年初二。

防疫政策大逆转后的中国 中国宣布“0+0” 多国开始对华检疫 中国官方在12月26日宣布，从2023年1月8日起取消对入境人员的核酸检测及集中隔离，对国内的新冠感染者也不再进行隔离。同时在入境限制放宽后，将进一步优化外籍人士来华安排，在未来“有序恢复”中国公民出境旅游。这让一些国家开始担忧来自中国的病毒输入以及可能的病毒变异问题。日本、美国、法国（图）等一些国家率先宣布，对来自中国的入境者实施隔离或者核酸检测等入境限制。



走出疫情创伤 浴火重生的意大利贝加莫

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