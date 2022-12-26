中国疫情大爆发 新冠病毒变异几率再增加

（德国之声中文网）中国的新冠感染病例激增会不会产生一种新的危险变异毒株并传遍全世界？科学家们尚无定论，但是为此感到担心。他们说，如果产生变异毒株，它可能类似于现在流行的奥密克戎，可能是一种菌株的组合，或者是完全不同的东西。

"中国有非常庞大的人口，而且免疫力有限。"约翰霍普金斯大学的传染病专家坎贝尔-雷博士（Dr. Stuart Campbell Ray）说，"这似乎是我们可能看到新变种爆发的环境。"

每一次新的感染都为冠状病毒提供了变异的机会，而目前它正在中国迅速蔓延。这个拥有14亿人口的国家放弃了"清零"防疫政策。尽管官方报告的疫苗接种率很高，但是加强针接种率较低，特别是在老年人中。事实证明，中国国产疫苗对重症感染的防护效果不如西方制造的信使核糖核酸（mRNA）疫苗。许多疫苗是一年多以前接种的，这更意味着免疫力已经减弱。

其后果是什么呢？这为病毒的变异提供了肥沃的土壤。

雷博士说："当我们看到大的感染浪潮来袭时，随之而来的往往是新变种的产生。"

大约三年前，新冠病毒的原始版本从中国武汉传播到世界其他地方，随后被德尔塔（Delta）变体取代，然后是奥密克戎（Omicron）及其子孙后代，也就是今天正在继续困扰世界的病毒们。

俄亥俄州立大学研究病毒的刘善虑博士（Dr. Shan-Lu Liu）说，在中国已经检测到许多奥密克戎变体，包括BF.7--它非常善于逃避免疫，被认为是推动目前感染病例激增的原因。

专家认为，像中国这样的部分人口免疫状况给病毒带来了特别的压力，使其发生变异。雷博士把这种病毒比作一个拳击手，"学会逃避对手所拥有的技能并适应这些技能"。

一个很大的未知数是新的变体是否会导致更严重的疾病。专家们说，没有内在的生物学依据来证明病毒必然随着时间的推移变得更加温和。

雷博士说："在过去6到12个月里，我们在世界许多地方所经历的大部分温和现象，源自通过疫苗接种或感染而积累的免疫力，而不是因为病毒的危害程度发生了变化。"

新冠疫情攀高峰 北京市民怎么看?

在政府放弃"清零"政策之前，中国大多数人从来没有接触过新冠病毒。中国的疫苗生产依赖于较为老旧的灭火疫苗技术，产生的抗体比信使核糖核酸（mRNA）疫苗少。

鉴于这些现实情况，印度韦洛尔基督教医学院病毒学家康安博士（Dr. Gagandeep Kang）说，在疫苗问世后，该病毒在中国是否会像在世界其他地方一样遵循同样的演化模式还有待观察。"或者，演化的模式会不会完全不同？"

最近，世界卫生组织对中国的疫情严重状况表示关注。在北京附近的保定市和廊坊市周围，由于严重病例激增，医院的重症监护床位和工作人员都已经完全占用。

中国疾病预防控制中心研究员徐文波在上周二（12月20日）的一次简报会上说，中国追踪病毒的计划以每个省的三家城市医院为中心，在那里将收集每周的重病患者和所有死亡患者的样本。

他说，在中国检测到的130个奥密克戎中，有50个导致了疫情爆发。他披露中国正在创建一个国家基因数据库，"以实时监测"不同菌株的演变情况以及对公共卫生的潜在影响。

然而，马萨诸塞大学医学院病毒学家卢班（Jeremy Luban）说，目前从中国传出的关于基因病毒测序的信息很有限。

"我们不知道所有正在发生的事情。"卢班说，但显然，"这场疫情还没有结束。"

（美联社）

疫情海啸 中国各地医院直面冲击

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。