 中国疫情：大城市首高峰已过 春运推波助澜 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.01.2023

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中国疫情：大城市首高峰已过 春运推波助澜

有研究显示，中国自去年12月开始的新冠感染大潮，在北京、上海、重庆、广州等大城市已越过高峰。但今年全国范围还可能经历几波疫情，农村地区将在一月迎来高峰。

北京的地铁已开始回复往日的拥挤

北京的地铁已开始回复往日的拥挤

（德国之声中文网）据中新社报道，上海交通大学医学院附属瑞金医院团队和上海市公共卫生临床中心团队近日联合发表研究论文初步判断，此轮奥密克戎疫情感染人数于2023年元旦前后在北京、广州、上海、重庆等城市接近尾声。 

基于对重庆市主城区和郊区数据的数学模拟分析，研究团队认为，疫情峰值在郊区有所延后，且其感染峰值将在春运期间因疫情扩散加速而显著增强。对于四川、陕西、甘肃、青海等省，估计在农村和中小城镇地区的感染峰值将于2023年1月中下旬出现。 

另据中国媒体报道，近日海南、浙江、四川等多地通过问卷调查公布了当地新冠感染数据。显示有些地方第一波高峰已过。 

海南省12月30日新冠疫情防控新闻发布会通报，全省预计感染率已达50%。三亚市、海口市整体上已过感染高峰。而四川内江、资阳疾控部门公布的新冠感染情况问卷调查结果显示，两地感染率都接近70%，目前每日新增感染已处于回落阶段。

新冠疫情攀高峰 北京市民怎么看?

网民：“春晚”该办成追悼会 

在当局放弃清零防疫措施，大部分核酸检测设施取消后，尽管感染出现爆炸式增长，多数地方以及全国范围却不再公布可信的数据。例如上周四，中国疾控中心公布的新冠感染新增本土死亡病例数为1例。 

前疾控中心流行病学首席科学家曾光，在12月29-30日的凤凰财经会上表示，他估计北京的感染率可能已超80%，甚至更高。国家传染病医学中心主任张文宏12月29日在"科学防疫 健康为民"视讯会上表示，中国这一波疫情的感染率已经非常高，许多大城市已超过50%，农历春节将达到80%。 

在各地疫情高涨，医疗出现挤兑、医院不堪重负、殡葬机构大排长龙之际，央视上周发布了2023年春节联欢晚会的第一次彩排。晚会以“欣欣向荣的新时代中国，日新月异的更美好生活”为主题。 

一些网民对官媒粉饰太平、无视民众疾苦表达了愤怒。网易上一篇《建议取消2023年央视春节联欢晚会的呼声越来越大》的文章引起回响，不过很快被下架。有人还甚至建议，“春晚”应该办成“追悼会”，哀悼因新冠而逝去的人们。 

疫情海啸 中国各地医院直面冲击

研究：今年还会出现数波疫情

上海交大研究团队认为，有理由推测奥密克戎疫情可能会出现多波，在2023年底可能会出现新的局部爆发，因为通过疫苗接种或自然感染获得的免疫力在不断下降。 

研究人员建议，当前急需为疫情向农村地区扩散启动应急计划，将更多医疗资源配置到农村，做好有效药物和新型疫苗的应急使用许可，加强中小城镇重症救治能力。

此外应该通过在室内空间佩戴N95口罩、保持社交距离、公共交通工具适当增加班次以避免人群过于拥挤等措施，努力削减疫情峰值，缓解医疗系统和医务人员的沉重压力。 

 

（综合报道） 

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