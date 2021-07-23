中国疫情升温 南京近日病例数破70例

(德国之声中文网) 中国江苏省南京市的新冠肺病例继续增加，周一（7月26日）又通报新增38例，近日病例总数总计超过70例。

中国国家卫生健康委员会通报，7月25日0至24时新增确诊案例共76例，其中境外移入共36例丶本土病例40例，江苏省就占了本土案例中的39例。

根据新浪的疫情实时动态追踪，今年以来，江苏每日新增确诊数多为零确诊或是个位数，但在7月22日首次新增超过10例确诊丶25日又新增39例，江苏正遭遇过去一年来最严重的本土疫情。

南京政府目前正在对民众进行大规模核酸检测。江苏省南京市附近的宿迁市和东北部辽宁省分别都报告了本地传播的病例，两地疫情被认为与南京的疫情相关。

当地政府为加强防疫管控，26日起，在南京搭乘所有公共交通工具都必须出示「健康码」。

江苏《新华日报》23日报导，新冠肺炎救治专家丶东南大学附属中大医院重症医学科主任杨毅指出，这次南京新冠肺炎病例当中，绝大部分都接种过疫苗。

此外，在中国36例境外移入当中，有一半发生在靠近缅甸边境的云南省，该省正面临严峻的疫情。所有在云南新诊断出的病例都是在6月30日和7月24日之前的某个时间从云南越过边境的。

云南省江城县应对新冠肺炎疫情工作领导小组指挥部23日发布通告，该县将於26日与27日对全县居民进行全员核酸检测。检测期间，江城县实行全县封闭管理。

自2019年底武汉首次爆发疫情以来，中国共记录了8万7228个病例，目前有741人正在接受治疗。

(美联社等)

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