 中国疫情再起 「加强针」扩大开打 | 科技环境 | DW | 25.10.2021

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科技环境

中国疫情再起 「加强针」扩大开打

中国新一波疫情再次爆发，较严重的内蒙古额济纳旗已禁止居民及游客出门。离北京冬奥开幕只剩约一百天，採「清零政策」的中国政府防疫压力也越来越大。北京冬奥组委10月25日发布了《防疫手册》。

China | Ausbruch des Coronavirus in der Stadt Putian, Provinz Fujian

中国新一波疫情目前已影响11省市，政府研判还将进一步蔓延。

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世卫首席科学家斯瓦米纳坦(Soumya Swaminathan)告诉德国之声，如果想结束新冠疫情，富国必须停止囤积疫苗。她也分享了其他控制疫情的有效方法。

上周世界卫生组织推荐26名专家加入“新型病原体起源国际科学咨询小组”。《时代在线》发表文章指出，即便新冠病毒不是起源于武汉病毒实验室，“也无法减轻中国共产党的连带责任”。《法兰克福汇报》撰文指出，以为德国疫苗可以进军拥有14亿人的中国市场，这是德国拜恩泰科公司（BionTech）首席执行官吴沙忻“迄今为止职业生涯中最大的误判之一”。

《南华早报》报导，河南一名12岁女童接种新冠疫苗18天后死亡，其母亲及阿姨赴北京向当局请愿后遭捕，新冠疫苗的不良反应成为关注焦点。

（德国之声中文网）中国自10月17日起爆发新一波新冠本土疫情，截至23日已累计133例确诊，一周内已波及11个省份。一位卫生官员周日（24日）表示，此波疫情可能进一步蔓延，当局敦促所有地区加强监测，并呼吁减少跨省旅行。

澎湃新闻报道，此波疫情与旅行团及自驾旅游有关，传播链涉及了13个不同的旅行团。当局已禁止旅行社在疫情中高风险地区安排跨省团队旅游业务，并中断这些地区的联外道路。

在疫情较为严重的内蒙古额济纳旗，当地政府已宣布「所有居民和游客足不出户居家抗疫」。央视报道，目前有近万名游客受困于当地的胡杨林旅游胜地。

法新社报道，在全球新冠疫情首次爆发的武汉，一场预计有2万6千人参加的马拉松赛事也宣布将延期举办，以防范疫情扩散。预定31日举行的北京马拉松比赛也将延期。

目前被列属中高风险区的省市有北京、内蒙古、贵州、甘肃及宁夏。採取清零政策的中国政府似乎下定决心，在北京冬奥2022年2月开幕前，杜绝任何零星的确诊案例。

2022年冬奥会《防疫手册》发布

在北京冬奥会倒计时100天之际，国际奥委会与北京冬奥组委10月25日同步发布了《北京2022年冬奥会和冬残奥会防疫手册》。

据北京冬奥组委疫情防控办公室副主任黄春介绍，防疫手册的制定是由北京冬奥组委、国际奥委会、国际残奥委会、中国政府相关部门以及相关领域的专家共同商讨来制定的

据北京冬奥组委疫情防控办公室副主任黄春介绍，防疫手册的制定是由北京冬奥组委、国际奥委会、国际残奥委会、中国政府相关部门以及相关领域的专家共同商讨来制定的

据中国官媒新华社报道，《防疫手册》分两本，一本面向运动员和随队官员，另一本面向所有其他利益相关方，为其提供全面的防疫指导。两本《防疫手册》涵盖了所有涉奥人员的整个行程，对入境要求以及闭环管理系统内实行的防疫措施等细节进行了详细说明，是近期国际奥委会执委会会议上制定的关键防疫政策的进一步解读。

据报道，《防疫手册》的关键原则包括闭环管理、疫苗接种、检测、追踪与隔离、减少接触、保持良好卫生意识和指定新冠疫情防控联络官。

其中“闭环管理”部分指出，如已经按照《防疫手册》完成疫苗全程接种，入境中国后，不需要进行21天的集中隔离，可直接进入闭环系统。

“疫苗接种”要求，未完成全程接种的人员在抵达北京后接受21天的集中隔离。如因医学原因申请豁免疫苗接种，须个案研究后确定。

北京冬奥会将于2022年2月4日至20日举行，北京冬残奥会将于2022年3月4日至13日举行。

China WHO Corona-Ursprung Forschung

随着疫情再起，中国政府在明年北京冬奥前防控疫情的压力也跟着变大。

卫健委：不会无限打加强针

针对疫情再起，中国卫生健康委员会疾控局副局长吴良表示，本起疫情的病毒为Delta变异株，「病例的病毒全基因组序列与国内此前的疫情的同源性低，显示本次疫情是由一起新的境外输入源头引起」。

卫健委并表示，截至10月23日，中国已有约75.6%的人口完整接种疫苗，即约10.68亿人。

根据央视报导，截至10月21日，中国已有17省市陆续开打加强针。目前规划是为最后一次接种至少6个月前的成年人施打加强针，重点对象包括医护人员、老年人和免疫系统较弱的人。至于何时会推广到全民开打，中国疾控中心研究员邵一鸣表示，会先接种重点对象后再推广到全民。

不过，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆说，中国不会无限期地给人们注射加强针。

「一个理想的疫苗，在通过全程免疫后会起到很好的效果。即使后面需要加强，它的加强剂次也有限，」王华庆说，「所以希望将来有更好的疫苗，有更好的接种程序来达到牢固的人群保护效果。不断地加强免疫、不断地开展加强接种不是我们最终的选择。」

（综合报道）

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