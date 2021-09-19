中国疫情再起 「加强针」扩大开打

（德国之声中文网）中国自10月17日起爆发新一波新冠本土疫情，截至23日已累计133例确诊，一周内已波及11个省份。一位卫生官员周日（24日）表示，此波疫情可能进一步蔓延，当局敦促所有地区加强监测，并呼吁减少跨省旅行。

澎湃新闻报道，此波疫情与旅行团及自驾旅游有关，传播链涉及了13个不同的旅行团。当局已禁止旅行社在疫情中高风险地区安排跨省团队旅游业务，并中断这些地区的联外道路。

在疫情较为严重的内蒙古额济纳旗，当地政府已宣布「所有居民和游客足不出户居家抗疫」。央视报道，目前有近万名游客受困于当地的胡杨林旅游胜地。

法新社报道，在全球新冠疫情首次爆发的武汉，一场预计有2万6千人参加的马拉松赛事也宣布将延期举办，以防范疫情扩散。预定31日举行的北京马拉松比赛也将延期。

目前被列属中高风险区的省市有北京、内蒙古、贵州、甘肃及宁夏。採取清零政策的中国政府下定决心，在北京冬奥2022年2月开幕前，杜绝任何零星的确诊案例。

卫健委：不会无限打加强针

中国卫生健康委员会疾控局副局长吴良表示，本起疫情的病毒为Delta变异株，「病例的病毒全基因组序列与国内此前的疫情的同源性低，显示本次疫情是由一起新的境外输入源头引起」。

卫健委并表示，截至10月23日，中国已有约75.6%的人口完整接种疫苗，即约10.68亿人。

根据央视报导，截至10月21日，中国已有17省市陆续开打加强针。目前规划是为最后一次接种至少6个月前的成年人施打加强针，重点对象包括医护人员、老年人和免疫系统较弱的人。至于何时会推广到全民开打，中国疾控中心研究员邵一鸣表示，会先接种重点对象后再推广到全民。

不过，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆说，中国不会无限期地给人们注射加强针。

「一个理想的疫苗，在通过全程免疫后会起到很好的效果。即使后面需要加强，它的加强剂次也有限，」王华庆说，「所以希望将来有更好的疫苗，有更好的接种程序来达到牢固的人群保护效果。不断地加强免疫、不断地开展加强接种不是我们最终的选择。」

（综合报道）

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