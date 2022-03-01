 中国疫情两年新高 吉林学生求救：快变下一个武汉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.03.2022

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中国疫情两年新高 吉林学生求救：快变下一个武汉

疫情遍及半个中国，吉林一家学校疑瞒报疫情丶粗暴封校，导致大量交叉感染。有自称该校学生控诉，校内有阳性确诊者昏迷「挺死」，遭隔离的学生没有水和卫生巾，也不让上厕所。

China I Coronavirus in Xi'an

中国已在多地实施社区封闭措施，要求居民接受核酸检测，学校停课。

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中国顶尖流行病学家曾光2月28日在其社交媒体账号上表示，中国可能在“不久的将来”展示“中国式与病毒共存路线图”，暗示北京领导层正在考虑转变其严格的“动态清零”新冠防疫策略。

雖然西方國家已經開始向公民免費發放新冠抗原快篩，但專家說中國的清零政策確保核酸檢測成為中國新冠病毒檢測的黃金標准。他們認為，除非中國漸漸拋棄清零政策，不然北京恐不會大規模核准使用抗原快篩。

最新的两项由美国学者主导的研究结果显示，新冠疫情最初爆发于武汉华南海鲜市场。尽管实验室事故理论仍然没有被排除，但其可能性被认为十分微小。中国疾控中心的一份研究则认为，该野生动物交易市场并非病毒起源地，但却是疫情的加速器。

香港特首林郑月娥周五宣布，因疫情持续升级，原定下个月举行的特首选举延至5月。此前中国领导人习近平曾表示，抗疫是头等大事，其他事情需要让路。

（德国之声中文网）中国新冠疫情急速升温，奥密克戎（Omicron）在十天内蔓延至半个中国。中国国家卫健委11日通报，过去一天新增1,100例本土确诊病例，其中703例是无症状感染者，这个数字创下中国两年来单日本土确诊的新高。山东丶吉林丶甘肃丶广东等地为重灾区，其中吉林学校疫情丑闻备受关注。

吉林农业科技学院疑因隐瞒疫情丶处置不当，导致大量学生交叉感染。一名自称就读该校的网民「林凡一寻」在10日中午在微博发文控诉，学校安排所有需要隔离的学生在图书馆和教学楼睡「大通铺」，没有病的人也变成了密集接触者，「学生哭着给老师打电话，老师也不知道怎麽办，全都在学校堆着，学生都崩溃大哭」。

「林凡一寻」表示，有学生发烧，老师就给退烧药，如无效再换另一种药，「就是在宿舍挺死，有个同学现在已经没意识了，躺在寝室，等待处置」。他称，吉林「马上变成武汉初的疫情了」。

文章又透露，遭隔离的学生寝室门被胶布封着，不让上厕所，宿舍里也没厕所，同学都要急哭了；校内生活用品严重不足，寝室没有水喝，「女生卫生巾都没了，学生边流血边疼，哭着给家里打电话」，惟校方不作为丶态度强硬；学生曾致电政府求助，但「不是拒接就是推卸责任，没有人管我们」，校方甚至打电话给上网发文求救的学生，向他们施压。

学院书记被免职

「吉林农业科技学院疫情」相关文章一度跃为微博热搜榜冠军，事件发酵後，央视新闻报导10日下午，吉林农业科技学院门口集结30辆大巴，陆续将阳性病例的密切接触者丶次密接学生转运出校。同日傍晚，吉林省委宣布免去吉林农业科技学院党委书记张立峰职务，由总督学丶省教育厅党组成员岳强兼任该校党委书记。

吉林省通报，这波奥密克戎症状较轻丶传播力高，疫情处於快速上升期，已出现社区传播，在3月1日到10日累计有1,033例，当中801例在吉林市。因应病例数量快速增加，吉林市首次设立三个方舱医院，提供1,200张床位，将陆续投入使用。

中国已在多地实施社区封闭措施，要求居民接受核酸检测，学校停课。

根据中国官方数字，截至10日24时，中国现有确诊病例达5,024例，其中6人重症。全国至今累计确诊病例11.2万例，4636人病亡。

至於香港，10日新增确诊病例3万1,402例，281人病亡，卫生防护中心相信疫情高峰已见顶，开始有回落迹象。早前多次传出港府将实施「禁足封城」的全民检测，但特首林郑月娥日前称「目前未有时间表，现阶段非优先工作」。

China I Coronavirus in Xi'an

继续坚持「动态清零」？

新冠疫情爆发第三年，中国一直坚持清零，但这种策略还能持续多久？在这波本地疫情爆发之前，中国国家主席习近平5日表示要「守住不出现疫情规模性反弹的底线」，这番话被解读为防疫政策的转向，中国或逐步调整当前严格的「动态清零」措施。

此前，全国人大发言人张业遂4日在记者会上说，动态清零「不是要追求零感染」，而是要尽快把疫情控制住。全国政协发言人郭卫民则指，中国寻求方法减低清零政策的社会成本，但强调无意完全放弃清零，必须做到经济和社会稳定。

医学专家也发声，复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏发文指，踏入抗疫新阶段，既要避免一刀切，也不能发生「规模性的疫情反弹」失控，衡量的主要标准是抗疫的成本效益。中国国家卫健委高级别专家组成员曾光亦早於2月28日发表两千字长文指，中国会在合适的时间点展示「中国式与病毒共存」路线图。

《华尔街日报》早前引述知情人士透露，中国不太可能在明年春天之前放松清零政策，但实验性的开放措施最早可能在今年夏天在某些中国城市推出。如今中国疫情再创两年来新高，是否可能改变「动态清零」路线，多了更多变数。

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