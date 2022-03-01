中国疫情两年新高 吉林学生求救：快变下一个武汉

（德国之声中文网）中国新冠疫情急速升温，奥密克戎（Omicron）在十天内蔓延至半个中国。中国国家卫健委11日通报，过去一天新增1,100例本土确诊病例，其中703例是无症状感染者，这个数字创下中国两年来单日本土确诊的新高。山东丶吉林丶甘肃丶广东等地为重灾区，其中吉林学校疫情丑闻备受关注。

吉林农业科技学院疑因隐瞒疫情丶处置不当，导致大量学生交叉感染。一名自称就读该校的网民「林凡一寻」在10日中午在微博发文控诉，学校安排所有需要隔离的学生在图书馆和教学楼睡「大通铺」，没有病的人也变成了密集接触者，「学生哭着给老师打电话，老师也不知道怎麽办，全都在学校堆着，学生都崩溃大哭」。

「林凡一寻」表示，有学生发烧，老师就给退烧药，如无效再换另一种药，「就是在宿舍挺死，有个同学现在已经没意识了，躺在寝室，等待处置」。他称，吉林「马上变成武汉初的疫情了」。

文章又透露，遭隔离的学生寝室门被胶布封着，不让上厕所，宿舍里也没厕所，同学都要急哭了；校内生活用品严重不足，寝室没有水喝，「女生卫生巾都没了，学生边流血边疼，哭着给家里打电话」，惟校方不作为丶态度强硬；学生曾致电政府求助，但「不是拒接就是推卸责任，没有人管我们」，校方甚至打电话给上网发文求救的学生，向他们施压。

学院书记被免职

「吉林农业科技学院疫情」相关文章一度跃为微博热搜榜冠军，事件发酵後，央视新闻报导10日下午，吉林农业科技学院门口集结30辆大巴，陆续将阳性病例的密切接触者丶次密接学生转运出校。同日傍晚，吉林省委宣布免去吉林农业科技学院党委书记张立峰职务，由总督学丶省教育厅党组成员岳强兼任该校党委书记。

吉林省通报，这波奥密克戎症状较轻丶传播力高，疫情处於快速上升期，已出现社区传播，在3月1日到10日累计有1,033例，当中801例在吉林市。因应病例数量快速增加，吉林市首次设立三个方舱医院，提供1,200张床位，将陆续投入使用。

中国已在多地实施社区封闭措施，要求居民接受核酸检测，学校停课。

根据中国官方数字，截至10日24时，中国现有确诊病例达5,024例，其中6人重症。全国至今累计确诊病例11.2万例，4636人病亡。

至於香港，10日新增确诊病例3万1,402例，281人病亡，卫生防护中心相信疫情高峰已见顶，开始有回落迹象。早前多次传出港府将实施「禁足封城」的全民检测，但特首林郑月娥日前称「目前未有时间表，现阶段非优先工作」。

继续坚持「动态清零」？

新冠疫情爆发第三年，中国一直坚持清零，但这种策略还能持续多久？在这波本地疫情爆发之前，中国国家主席习近平5日表示要「守住不出现疫情规模性反弹的底线」，这番话被解读为防疫政策的转向，中国或逐步调整当前严格的「动态清零」措施。

此前，全国人大发言人张业遂4日在记者会上说，动态清零「不是要追求零感染」，而是要尽快把疫情控制住。全国政协发言人郭卫民则指，中国寻求方法减低清零政策的社会成本，但强调无意完全放弃清零，必须做到经济和社会稳定。

医学专家也发声，复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏发文指，踏入抗疫新阶段，既要避免一刀切，也不能发生「规模性的疫情反弹」失控，衡量的主要标准是抗疫的成本效益。中国国家卫健委高级别专家组成员曾光亦早於2月28日发表两千字长文指，中国会在合适的时间点展示「中国式与病毒共存」路线图。

《华尔街日报》早前引述知情人士透露，中国不太可能在明年春天之前放松清零政策，但实验性的开放措施最早可能在今年夏天在某些中国城市推出。如今中国疫情再创两年来新高，是否可能改变「动态清零」路线，多了更多变数。

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