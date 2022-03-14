中国疫情不降温 上海否认要封城

中国的新冠疫情仍持续让民众处于紧张状态。曾被视为抗疫“模范生”的上海，在这一波奥密克戎感染潮之下，也受到巨大压力。香港的最新研究显示，接种三剂科兴疫苗对预防重症有明显效果。
（德国之声中文网）根据中国国家卫健委周三（3月23日）发布的数字，3月22日中国大陆新增新冠肺炎确诊病例2667例，其中本土病例2,591例。吉林省仍是"重灾区"，有2320例，其次为福建110例。当日新增本土无症状感染者2346例，排名前三的是上海、吉林和河北。
据上海卫健委通报，3月22日该市新增本土新冠肺炎确诊病例仅4例，但无症状感染者却有977例。上海市卫健委有关方面前一天曾表示，当前上海面临着"常态化防控以来疫情形势最为严峻复杂的挑战"。
卫生官员对媒体解释为何目前感染者中"无症状"比例如此之高时称，目前流行的奥密克戎变异株BA.2亚型有隐匿性强、临床症状不典型等特点；而本轮疫情感染者绝大多数都已经全程接种过新冠疫苗，人群免疫力在增强，无症状感染者比例也会增多。与此同时，本轮疫情感染者的平均年龄40.6岁，以中青年为主，自身抵抗力也较强，相应无症状的比例较高。此外，近期上海集中开展了区域网格化的核酸筛查，由此发现不少无症状感染者。
上海市卫健委主任邬惊雷表示，闵行和嘉定两座体育馆已进行改建，作为对轻症、无症状感染者进行集中隔离管理的场所。
近日在网络上出现"上海要封城"的传闻后，上海市政府新闻办公室微信公众号"上海发布"消息澄清，网上称"国务院督查组到上海后，上海拟出台大动作，将封城七天"的传言不属实。
市政府表示，上海将继续按切块式、网格化原则，划定部分街镇、小区再开展一次核酸筛查，将按照"街镇-小区-楼栋"逐级开展后续的核酸筛查及管控工作。官方呼吁上海市民"不信谣、不传谣，也不要抢购囤积食物等生活用品"。
当地媒体报道，上海部分地区的商店、市场暂停营业，出现居民在超市排长龙购物。一些网购平台则因需求量激增，面临运力瓶颈。一些市民因担心小区被封，干脆在办公室过夜。
香港大学新近的一项研究发现，在预防60岁以上人群的新冠重症或死亡方面，接种三剂科兴（Sinovac）以及复必泰（BNT）疫苗明显比两剂更有效。这表明对那些接种过这两款新冠疫苗的人来说，注射加强针很重要。
这项由中国疾病预防控制中心资助的研究对在香港市奥密克戎疫情中住院的新冠病人进行了分析，显示出在60岁以上的老人中，接种三剂科兴和复必泰疫苗对预防死亡或重症的有效性达98%。在完成两剂次全程接种的情况下，科兴和复必泰防重症的有效率分别是72.2%和89.6%；防死亡的有效率分别为77.4%和92.3%。
中国生产的科兴和美国辉瑞与德国BNT公司生产的复必泰是在香港施打的疫苗种类。而在中国大陆，民众接种的是科兴和国药（Sinopharm）两款国产灭活疫苗。
"第1财经"援引中国专家表示，香港大学的研究表明， 完成3剂灭活疫苗接种是应对奥密克戎疫情的必要手段，尤其对60岁以上老人，接种加强针，能够显著降低病死率，减少医疗挤兑。
中国官员周二表示，中国88%的人口已经接种了至少两针疫苗，6.59亿人注射了加强针。但官方数据显示，在中国3580万80岁以上的公民中，约有一半人没有接种新冠疫苗。
（综合报道）
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中国的“动态清零”防疫政策在很长时间较为成功，将新冠疫情的影响压制在最低限度之内。但随着奥密克戎变种的扩散，这种防疫策略也经受前所未有的考验。而在美国经历了完全不同防疫策略的华人们，回到中国之后的感受更为强烈。