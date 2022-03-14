中国疫情不降温 上海否认要封城

（德国之声中文网）根据中国国家卫健委周三（3月23日）发布的数字，3月22日中国大陆新增新冠肺炎确诊病例2667例，其中本土病例2,591例。吉林省仍是"重灾区"，有2320例，其次为福建110例。当日新增本土无症状感染者2346例，排名前三的是上海、吉林和河北。

据上海卫健委通报，3月22日该市新增本土新冠肺炎确诊病例仅4例，但无症状感染者却有977例。上海市卫健委有关方面前一天曾表示，当前上海面临着"常态化防控以来疫情形势最为严峻复杂的挑战"。

卫生官员对媒体解释为何目前感染者中"无症状"比例如此之高时称，目前流行的奥密克戎变异株BA.2亚型有隐匿性强、临床症状不典型等特点；而本轮疫情感染者绝大多数都已经全程接种过新冠疫苗，人群免疫力在增强，无症状感染者比例也会增多。与此同时，本轮疫情感染者的平均年龄40.6岁，以中青年为主，自身抵抗力也较强，相应无症状的比例较高。此外，近期上海集中开展了区域网格化的核酸筛查，由此发现不少无症状感染者。

上海市卫健委主任邬惊雷表示，闵行和嘉定两座体育馆已进行改建，作为对轻症、无症状感染者进行集中隔离管理的场所。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 疫情再起 中国多地发生疫情，鉴于感染人数不断上升，多个城市实施了封锁措施。大规模核酸测试，学校停课，小区实施封闭式管理。中国卫健委统计，3月22日0—24时，新增确诊病例2667例。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 空荡的市区 越来越多的城市开启防疫限制，包括上海。病毒的传播令民众不安，同时，缺乏透明性和一致性的防疫措施也引发民怨。路透社报指出，在社交媒体上，批评性的帖子很快就被删除。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 迪士尼乐园暂时关闭 尽管按照国际标准来说，上海新增病例数量很低，不过当地还是出台了严格的防控措施，上海迪士尼乐园也暂时停业。去年10月末，一名女士入园游玩后被确认新冠病毒检测呈阳性，上海迪士尼乐园的3万多名游客被要求接受核酸检测后方可离园。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 方舱医院再现 随着新一轮疫情在多省蔓延，各地也再次建起方舱医院。央视新闻报道，国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉指出，目前建成或在建方舱医院有33家，分布在12个省份。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 香港疫情大爆发 数周前香港爆发大规模疫情，以奥密克戎(Omicron)变异株为主。每日逾万人染疫。医院、殓房一度人满为患。不过近日确诊数字已连续三天少于二万、渐趋平稳，专家指香港已经出现群体免疫。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 清真寺临时成为接种中心 为了扩大疫苗接种率，香港的九龙清真寺临时成为疫苗接种中心。香港公务员事务局局长聂德权表示呼吁已接种疫苗的民众接种加强针，以维持疫苗保护力。他还指出，港府的目标是尽快提高第二季新冠疫苗的接种率至9成，并尽一切所能便利长者和儿童接种疫苗。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 香港与病毒共存？ 尽管这波疫情尚未结束，香港特首林郑月娥还是在本周一（3月21日）在记者会上宣布最新松绑政策，包括取消禁飞令丶缩短旅客的酒店检疫期丶学校复课，并表明暂缓全民检测。她也表示4月1日起取消对英国丶美国丶加拿大等9国禁飞令。香港大学医学院公布最新疫情数据推算，估计目前已有6成港民，约440万人染疫，绝大部分人正在康复或已康复，高峰期已经过去。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 等待恢复正常 受防疫措施影响的民众们纷纷在社交网络上表达自己的观点。有人在微博上写道："香港、上海和深圳分别用了三种不同的防疫模式。香港状况最差但会首先开放，深圳最有效，而上海也许是最累，最痛苦的。"

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 欧美开始“与病毒共存” 尽管欧洲的感染数字依然居高不下，但各个国家正在讨论实施放宽措施。德国3月末取消了大部分防疫措施，只有对民众和公共生活限制较少的"基础保护"。例如将只在医院、护理院和公交车、火车和飞机里要求人们戴口罩，以及只在中小学校和养老院进行定期新冠检测。此外，各个联邦州可根据需要，自行决定在个别的疫情高发地区实施更严格的防疫限制措施。



安抚民众：不封城

近日在网络上出现"上海要封城"的传闻后，上海市政府新闻办公室微信公众号"上海发布"消息澄清，网上称"国务院督查组到上海后，上海拟出台大动作，将封城七天"的传言不属实。

市政府表示，上海将继续按切块式、网格化原则，划定部分街镇、小区再开展一次核酸筛查，将按照"街镇-小区-楼栋"逐级开展后续的核酸筛查及管控工作。官方呼吁上海市民"不信谣、不传谣，也不要抢购囤积食物等生活用品"。

当地媒体报道，上海部分地区的商店、市场暂停营业，出现居民在超市排长龙购物。一些网购平台则因需求量激增，面临运力瓶颈。一些市民因担心小区被封，干脆在办公室过夜。

研究：加强针预防重症有效

香港大学新近的一项研究发现，在预防60岁以上人群的新冠重症或死亡方面，接种三剂科兴（Sinovac）以及复必泰（BNT）疫苗明显比两剂更有效。这表明对那些接种过这两款新冠疫苗的人来说，注射加强针很重要。

这项由中国疾病预防控制中心资助的研究对在香港市奥密克戎疫情中住院的新冠病人进行了分析，显示出在60岁以上的老人中，接种三剂科兴和复必泰疫苗对预防死亡或重症的有效性达98%。在完成两剂次全程接种的情况下，科兴和复必泰防重症的有效率分别是72.2%和89.6%；防死亡的有效率分别为77.4%和92.3%。

中国生产的科兴和美国辉瑞与德国BNT公司生产的复必泰是在香港施打的疫苗种类。而在中国大陆，民众接种的是科兴和国药（Sinopharm）两款国产灭活疫苗。

"第1财经"援引中国专家表示，香港大学的研究表明， 完成3剂灭活疫苗接种是应对奥密克戎疫情的必要手段，尤其对60岁以上老人，接种加强针，能够显著降低病死率，减少医疗挤兑。

中国官员周二表示，中国88%的人口已经接种了至少两针疫苗，6.59亿人注射了加强针。但官方数据显示，在中国3580万80岁以上的公民中，约有一半人没有接种新冠疫苗。

（综合报道）

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