中国疑用推特打资讯战 澳智库: 手法缺乏真实感

（德国之声中文网）这份名为《用推特翻越防火墙》的报告发现，被推特公布为蓄意针对香港「反送中」运动散播假消息的账号，其实在过去几年也有过类似活动，对象包含郭文贵、桂民海等数个中国共产党打压的对象。在过去的案例中，这些账号通常都以较小且松散的组织形态，在社群媒体上针对特定目标散播假消息。该报告将这些活动与俄罗斯2016年介入美国选举的手法相比，认为存在某些不纯熟之处。

该报告写道:「这些网络行动多半是仰赖所谓的『垃圾账号』(spam account) 来散播假消息，而由于这些推文内容大部分都是中文，所以我们可以推论他们的目标群体是香港人或海外的华人社群。 」

根据澳大利亚战略策略研究所的分析，中国政府可能从至少2017年便开始采用这样的手法: 在推特、脸书等数个社群媒体上进行舆论操作，而这次针对香港「 反送中」运动所发起的攻击，显示中国政府试图大规模在社群媒体上发动信息战。

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这份报告的分析发现，这些账号的推文内容主要都在谴责香港「反送中」运动的示威者、表示支持香港政府、并不断散播阴谋论，称西方国家可能透过介入此运动在中国境内制造纷争。 与俄罗斯2016年以非常纯熟的技巧介入美国选举相比，澳大利亚研究者发现，中国在这次对香港「反送中」运动发动的讯息战中所运用的技巧仍有些瑕疵。

澳大利亚团队发现，这些被中国政府用来散播假消息的账号，大多是为了推广不同种类的内容而创建的，而这也使中国政府能轻易买下这些账号，用来进行讯息战。 而透过分析这波讯息战的策略跟内容，澳大利亚团队也发现，中国政府没预期到香港「反送中」运动能产生这么大的动能，而北京为了在短时间内做出回应，才匆匆的运用这些「垃圾账号」，在没有完整策略的前提下，对香港「 反送中」示威发动讯息战。

此外，这份报告的数据分析结果也显示，在「垃圾账号」将目标转移到香港「反送中」运动前，郭文贵是最多账号的头号目标。 根据数据，自从2017年4月以来，便有618个账号发送了大约39,000则关于郭文贵的推文，而这波讯息战一直延续到2019年7月。

而这些账号在2018年1月23日至2018年2月23日间，密集对遭中国政府从香港掳走的瑞典书商桂民海发动过讯息战。 这些账号发文的时间与一般人工作的时间吻合，而这显示，中国政府在运用这些账号发动讯息战时，是企图以非常有组织性的方式来发动攻势。

根据这些分析结果，澳大利亚团队认为中国政府在这些社群媒体上发动讯息战时，似乎有刻意针对「中国政府的政治对手」。 报告指出：「这些讯息战展现出来的是有意图协调却又缺乏真实感的手法，而我们分析的内容也显示它们的对象，可能是以海外华人社群为主。 」

杨威廉/罗法(综合报导)