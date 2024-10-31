中国留学生谎称美国公民投票后被拘留

一名在密歇根大学就读的19岁在校中国籍学生登记投票，经发现后被捕。伪证罪及非法投票在美国都属于重罪。

（德国之声中文网）据美国多家媒体报道，一名在密歇根大学留学的19岁中国籍学生日前在美国大选中投下了一票。调查机构称，该名中国学生没有美国公民身份，因此不能参加联邦层级的选举。

事件曝光后，密歇根州检察官以"选民欺诈"及"伪证指控"将其控罪。这名学生可能因此被驱逐出境，甚至面临刑期。

该州检察长班森（Jocelyn Benson）办公室声明表示，犯案的中国留学生在周日（27日）利用大学学生证以及其他居住文件进行了投票登记，并前往当地投票所进行提前投票，届时需要填写选民表格，其中有一项是声明本人为美国公民。这一切完成后，这名中国留学生随后联络当地书记官办公室，询问是否能取回已投出的选票，此时，案件才得以揭露。

消息人士指出，尽管该名留学生投出的选票不合法，但仍将被计算在最终票数内，因为美国选票进入投票箱中就无法取回及追踪，这项设置也是为了避免有心人士追踪特定选民投了谁。

当地《底特律新闻》最早报道了该事件并称，这名中国留学生被指控的伪证罪及非法投票都属于重罪。在密歇根州，作伪证的标准刑罚是15年监禁，非法投票则最高4年监禁及2000美元罚款，但目前尚不清楚在这起涉及投票的案件中，刑罚如何决定。

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（综合报道）

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