中国男足对战日本史上最惨败 实力差距多大？

2026年世界杯足球赛亚洲区预选赛18强赛，9月5日中日之战在东京开踢。现场涌进超过5万人热情加油观战，90分钟左右，日本以7比0“血洗”中国，历史性地赢得大比分。中国前国足队长甚至说看得他想跳黄浦江，现场发生了什么？DW记者带来深入观察。

(德国之声中文网）这是1975年日中关系正常化，两国有正式比赛以来，中国输最惨的一次，也是中国队史上第二惨的比数，2012年与巴西队的友谊赛，当时中国男足0比8不敌巴西。日本队清一色排开，全是旅欧洲联赛阵容，中国则是清一色中超阵容应战，在整体实力及经验上就已经输上一截。

中国队总教练伊万科维奇（Branko Ivankovic）对新华社表示，这是他执教生涯中最艰难的一夜。伊万科维奇的前任教练因未能带领中国队进入卡塔尔亚洲杯淘汰赛在二月被解雇。

他说：“日本不仅是亚洲最强的球队之一，也是世界一流的球队...我们在赛前准备期间特别注重防守，但我们在比赛中丢了太多球，其中一些是不应该发生的。”

前国足队长范志毅在观看比赛直播时说：“就给他进的球是太舒服了...黄浦江远，不然我就跳下去了。”

比赛在开赛12分钟后，效力英超利物浦的队长远藤航就先头顶破门进球，随后在靠著效力英超布莱顿的三笘薰进球破门。进入下半场后，先是靠著效力法甲摩纳哥的南野拓实梅开二度后、紧接著是回归国家队的伊东纯也（法甲兰斯）、与效力苏超凯尔特人的前田大然进球，最后终场前在靠著效力西甲皇家社会的久保建英门前爆射得分。

中国央视记者问南野拓实：“对战中国感受如何”，他表示，中国队的球员身体素质都很好、一对一攻击性也好，因此只能从中灵活地找出踢法。幸好跟前场三笘熏的灵活摆动下创造出不少空间外，三笘的传导也很机动有创意，才能带动他当场进两球。

赛前日本总教练森保一称中国为“强敌”，赛后受访时他仅说“最终预选赛可以有这样的开始，我觉得很好，这也是大家很努力很真挚的结果”。但他也称从今以后的比赛只会更严峻，现在只有好好解读下场对手资料、好好准备下一场比赛。

日本在世界杯亚洲区资格赛第三轮C组赛事分在C组，与巴林、沙特阿拉伯、中国、印尼、澳大利亚同组。 图像来源: Yoshinobu Goto/AP Photo/picture alliance

央视罕见“未转播”

对于输球，中国球迷多在网络上表示“见怪不怪”、“不意外”，不过最让球迷们吃惊的，则是该场比赛罕见出现中国央视未能转播的情形。央视则称为了避免资本市场恶性竞争、才不愿出过高价格买版权，该说法在网络造成球迷热议，认为是为了怕输球而“预防性停播”。

等到输球后，中国球迷才在网络上苦笑称“原来这就是央视不转播的原因”、“你们可能不了解，我们前脚入他们领空，后脚他们就从足球报复过来了”。

日本媒体《日刊体育》的评论专稿称“有道是首战最难突破，但对于日本来说，这场首战完全不难。中国实力太弱是一点外，日本后面替补球员也能拥有稳定素质，持续进攻得分”。该评论认为，日本研究中国左边路是大弱点，因此上半场不断消耗中国的中场体力，再靠著三笘等执行战术撕裂出进攻空间。

在激烈的中日战可以看见中国球迷民族主义的一面。根据记者现场观察，在比赛前，还有中国球迷穿著一身八路军军服，跟中国球迷们敬礼后高呼“今年是抗战胜利79週年！”后，开始大声呼喊“中宣部讲的三句话，不相信有完成不了的任务，不相信有克服不了的困难，不相信有消灭不了的敌人”等一连串爱国宣传口号，一度引发在场中国球迷情绪高涨及欢笑。

不过随著下半场开始被进第三球后，中国球迷的加油也愈来愈小声，等到第五球后，中国队加油区只剩下零零星星地敲鼓声及加油声。

惨败输球后，中国球员似乎一时之间难以回神，在场上停留许久后才缓步慢慢走向中国球迷球门加油区。在加油区前，中国球员们同时也是站了许久，似乎仍是无法接受输球的现实，之后才谢谢中国球迷并离场。

赛后当时，一位中国球迷一度情绪激动，开始破口大骂中国队，现场气氛一度紧张。结果那位骂人球迷被其他爱国球迷给技巧性挡下，且似乎是为了传递正能量，一群球迷开始高唱歌手刘欢的“从头再来”后，接著高唱中国国歌，大喊中国“要加油、不要放弃”。

倘若是日本球迷穿著皇军军服，做出用刺刀与旭日旗的敬礼姿势，可以想像势必会引发中国等其他国家大举抗议、甚至要求道歉。然而在当时的中日战中出现八路军服，日方也没有特别介意其装束与谈话、甚至不知道那是什么东西，而最后两国在场上以实力拚胜负，结果仍是显而易见的残酷。

中国男足阵中有“外援”，包含归化中国选手，但日本男足以旅欧阵容对战，轻取中国赢得胜利。 图像来源: Shuji Kajiyama/AP Photo/picture alliance

从练习态度比较中日差异

而从练习的集合时间及态度，似乎也能看出两国差异。根据现场观察，在比赛前一天的公开练习，日本队在集合时间之前就已经几乎全数到齐，随后时间到后开始精神抖擞地如军队般答数训练、相当积极。

然而中国队几乎是过了预定地集合时间后，还是几乎不见几位球员，直到预定时间快半小时后才集合完毕，并从真正集合时间完毕后才“开始算15分钟公开练习时间”，但这样散漫的效率不仅拖延了媒体的时间、也拖延了中国队可以有效练习的机会

回顾上次中国队踢赢日本队，已经是1998年的东亚四强赛，当时黎兵单场梅开二度拿下日本。然而在26年后，包括东亚杯等日本以国内联赛阵容应赛的赛事，中国仍是未能取得一胜。就连最近一次的2022年东亚杯对战，日本派出国内联赛阵容下，中日间还是只能0比0踢平。

中国队仅在2002年获得过一次世界杯参赛资格，当时在日本和韩国共同主办的世界杯上，他们三场比赛以9球之差全部输掉。

长期以来，球迷和国家官员一直在哀叹球队未能重返全球舞台。球迷一直将球队表现不佳归咎于中国足球治理的腐败。根据中国媒体上个月报道，中国足协的一系列高级官员今年因收贿而被判入狱，包括前副主席李毓毅。

输了“足球版甲午战争”

日本旅外球员在1990年代以来有了大幅变化，从2000年后开始大量地球员转往欧洲赛场，尤其是德国各级联赛，几乎都有日本球员影子，至今仍有约14位左右，而欧洲联赛在内总共有70至80位在磨练，如同当年日本明治维新一般，持续积极向外取经，回国后在转化为国内足球养分。

这场比赛后，有中国球迷生动地形容“我们终于输了足球的甲午战争”。日本于30年前开始足球版的明治维新、终于在2022年于世界杯足球赛赛场上打败西班牙、德国等强豪。而中国则是展开了足球版的洋务运动，30年来还是中体西用，输球换洋教练、忘记选手本身素质对外磨练与提升、以及建立更完善制度。

中日两国政治局势看似剑拔弩张，但体育赛场上总是能够看见和平的一面，然而这场比赛也让人看见惊人差距。赛后一名中国记者私下感叹，中国球员那脸不愿接受现实的脸，与其他台上只要求正能量的球迷态度“像极了现在中国大环境，沈浸在民族情绪里面，那种不管不顾的样子”。

当台上唱起“从头再来”时，该记者也苦笑“从头再来，的确要从头了呀”，只是头在哪儿？又应该怎么改进？还是睡一觉明天就忘记过去怎么失败？史上最惨烈中日足球战，结果也体现了两国间的实力差距已不是一朝半刻就能逆转。

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