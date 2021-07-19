 中国男星吴亦凡遭控诱姦少女 「女生帮助女生」成网路热搜 | 文化经纬 | DW | 20.07.2021

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文化经纬

中国男星吴亦凡遭控诱姦少女 「女生帮助女生」成网路热搜

中国知名男星吴亦凡陷入桃色丑闻，遭指控「诱姦未成年少女」。一时之间在中国互联网掀起巨浪，#Girls help girls （女生帮助女生）成为热搜词，展现中国女性网民的团结互助。

Kris Wu

（德国之声中文网）中国知名男星吴亦凡近日遭指控曾有过「诱姦未成年少女」的行为，在中国社群网路上掀起了巨大舆论。不仅诸多代言品牌与吴亦凡切割、就连中国官媒《人民日报》也發声，公开要求演艺从业人员需有更高水平的道德操守。这起事件，也再一次掀起中国网民对于女性权益的讨论。

陷桃色丑闻，10多间企业解除代言

吴亦凡遭指控「诱姦未成年少女」的事件起因，是一名住在北京的19岁网红都美竹7月18日接受中国媒体《网易娱乐》时表示，吴亦凡在她17岁的时候曾涉嫌对她进行「约会强暴」。

都美竹表示，吴亦凡透过MV选女主角、工作室要签约新人等理由，把女生邀去参加酒局、灌酒后下手得逞。她说，吴亦凡至少还用同样的方式，跟另外7名未满18岁的女生發生性关係。

都美竹并在微博上表示：「我的人生肯定已经毁了。虽然我只和吴一人发生过性关系，但大众早已经认为我是烂裤裆。」她的这一篇贴文累积了超过一千万个赞数。

拥有加拿大国籍的吴亦凡于2012年在韩国出道，是知名韩团EXO的前成员。2014年回中国發展后打响知名度，担任过知名大型嘻哈音乐选秀节目《中国有嘻哈》的製作人，也曾与美国嘻哈歌手Travis Scott合作过单曲《Deserve》。

K Pop Korea Südkorea EXO Boy Group

吴亦凡于2012年在韩国出道，是知名韩团EXO的前成员，在中国享有很高的知名度。

即使吴亦凡本人在微博上回复表示，都美竹所说的不属实，申明自己并无「选妃」、「诱奸」、「迷奸」等行为，也没有与未成年女性發生关係，但他的知名度已使得这起桃色丑闻一曝光，就马上在中国网路社群掀起巨浪。

截至20日，已经有包括保时捷、宝格丽珠宝、腾讯视频在内等超过10个品牌宣布与吴亦凡解除代言合作关係，而除了都美竹以外，也有越来越多受害者發声，表示自己也曾受到吴亦凡的侵害。中国媒体统计，目前至少有24个女性已提出控诉。

环球时报：此事无私了空间

DW.COM

中国女权运动近期在各大社交平台上面临新一波的打压，除了多名运动者的微博帐号被删外，豆瓣也解散了十多个女权主义相关的小组。一些运动人士认为，中国女权运动已被贴上「政治污名化」的标签。

假疫苗事件让更多中国民众觉醒。时评人长平认为，中产阶级走出“自由牢笼”，需要Me Too运动等更多民权运动的相互推进。

她将#MeToo运动带入了中国，鼓励女性们打破沉默。然而，这并非是她去年10月份起坐班房的原因。

这起事件也让许多中国女性网民的站出来支持受害者支持。一个叫做 #Girls help girls （女生帮助女生）的关键字成了热搜条，短短两小时不到就累积了超过1.3亿的点阅量。但是，这个关键字很快就被微博从热搜排名上撤下，微博并未提供撤下原因。

《财经网》报导，影视圈业内人士丁微透露吴亦凡的单项代言费超过千万，「多数在每年1500万（人民币）左右，」估算下来他需要赔付的违约金可能最少上亿人民币。

该事件所引起的讨论也引起了官媒的注意。《环球时报》就發出评论。评论指出：「吴亦凡事件形成互联网上的顶级轰动，它的确大大超出了娱乐八卦，都女士指控内容涉及刑法重罪，这种情况下已无私了空间，法律必须介入。请给公众一个真相，惩罚践踏法律者，让司法正义而非口水主导我们的社会。」

(综合报导)

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