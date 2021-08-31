中国电玩限时禁令：美国家长及中国网民怎么看？

（德国之声中文网）路透社报导，一名在非营利组织从事公共关系工作的美国母亲杜特威勒（Raleigh Smith Duttweiler）得知中国对青少年的网游禁令时，她正在折衣服，而她的三个小孩楼上正在玩网路游戏。

她认为，作为美国人的直觉，会觉得这是对权利的一种侵犯，因为政府没有资格告诉人民在自己家里能做什么。「但另一方面，对孩子们来说，像我自己的孩子那样玩电玩也不是很好，而且我确实认为，比起和妈妈争论玩不玩网路游戏，若直接说是警察这么说的，那他们应该会更容易把电玩关掉。」

对于杜特威勒和许多不住在中国的家庭而言，中国为了解决未成年人网络游戏成瘾问题，而对青少年颁布的电玩禁令（平日禁玩，周末及假日每天限玩一小时），突显了在疫情期间，管理孩子玩网路游戏的挑战。

中国的监管机构指出，这个措施是因应许多家长的担忧，也就是网路游戏会影响儿童的身体和精神健康，路透社指出，在美国的父母和专家也有这种担心。

美国家长：管理挑战大

研究有关电子产品使用的宾夕法尼亚州立大学教授摩根(Paul Morgan)自己也是两个青少年的父亲，他认为禁令存在缺陷，但也承认控制儿童的屏幕时间存在挑战。摩根说：「这些电子产品是无处不在的，让孩子们远离它们真的很困难。」

然而，摩根指出，使用屏幕时间的负面关联对重度使用者来说特别明显，可能是它牺牲了运动或睡眠等活动。

路透社报导称，该禁令并不涉及社交媒体的使用，而社交媒体被认为对女孩特别有害。而一些人群，如残疾学生，可能会从视频游戏提供的社会互动中受益。

负责科技公司（包括一家网路游戏公司）的公关韦斯（Shira Weiss）认为，游戏有助于让她12岁的双胞胎儿子与同年纪的朋友保持联系，但她希望能更好地限制他们玩暴力游戏的频率。

「我认为中国的规则是好的，」韦斯说。虽然仍允许他们玩电子游戏，但只是多了些限制。 她开玩笑地说，「他们能来我家实施这种禁令吗？」

另一名在工程公司从事业务开发工作丶有一个11岁儿子的马耶洛（Gural-Maiello）则向路透社表示，应该由父母来监管孩子的电子游戏使用。

马耶洛说：「我不认为政府真的有资格告诉父母，他们的孩子应该如何使用他们的时间。」他表示，中国在技术方面有不好的记录，一般来说。我更担心我儿子使用源自中国，会收集数据的应用程序，而不是担心他玩马里奥卡丁」。

中国年轻人反应

中国官方宣布该措施後，在网路上引发讨论，大部分的中国家长都对措施表示支持，微博上，有32万粉丝的微博帐号「雷电BlueCube」称：「我支持限制小朋友每天的游戏时间，成年人也应该适度，不分人。除非以此为职业的人。」

但许多网民对该规定抱持怀疑态度，名为「南京种树大学铁锨」的网民在知呼上称「不阴阳怪气了，直说吧，这就是污名化游戏群体罢了，表示这个游戏是个肮脏东西，18岁以下孩子不应该接触。」，

另外，「邓铂鋆」说，这次的政策出台背后，也有大量的家长投诉抱怨，这一条我接受。但问题是「今天一刀切了网游，而大环境不变丶家长主客观都不作调整，明天家长总是会抱怨别的因素的。可以是早恋，可以是短视频，可以是B站，甚至可以是steam或单机游戏」。

网民「RoseofVersailles」也在知乎上表示，「如果真的完全禁止游戏，那么绝大部分收入普通的人，可以替代的文体娱乐方式将会非常少」。

有中国青少年接受台湾媒体TVBS采访时表示：「非常的片面，非常的偏激，好的游戏它一定有，有一定艺术的一个造诣的一个高度，它是能够给予很多正常的帮助的，你一棒打死我觉得不太好。」

（路透社丶中央社丶TVBS等）

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