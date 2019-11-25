"中国电文"反响强烈 西门子不得不辩解

（德国之声中文网）「是洗脑，而不是职业培训。」－这是国际记者调查团(ICIJ)在调查中共在中国新疆对维吾尔人以及其他少数民族进行大规模系统关押与监控之后，做出报导的主要结论。"中国电文"的公布，让人们对鲜为人知的关押细节有了很多了解。它也推翻了北京政府一贯强调的"自愿原则"。

人权工作者估计，数十万人乃至一百万人被关押在再教育营。文件显示，这些人一般被关押一年，此外，由高科技辅助的"一体化联合作战平台"全方位地收集数据，对嫌疑者进行监控。在国外，中国政府利用大使馆以及领事馆追踪维吾尔人，一旦这些人回到中国，也会立即受到关押。

德国政府对这轮媒体揭露的内容表示忧虑。周一，德国联邦政府发言人赛博特（Steffen Seibert）再次表示，中国应允许联合国的人权专员不受阻拦地进入新疆地区考察实情。周二（11月26日），德国外交部长马斯（Heiko Maas） 对《南德意志报》表示，"果真有数十万维吾尔人受到关押的话，国际社会不可对此置若罔闻。" 他说，透明度非常必要，而最重要的是，让联合国人权事务最高官员这样的独立机构进入该地区。马斯强调，"人权不可讨价还价，它是普世价值。"

德国联邦议院人权委员会主席延森（Gyde Jensen）向德新社表示，"中国电文"最终让人们对关押营是否存在的怀疑烟消云散，它证实了"北京系统性施暴与迫害"，"北京必须面对国际社会对文化灭绝负有责任。"她呼吁欧盟应制裁新疆自治区党委书记陈全国以及其他高官，也认为德国应在联合国安理会推动将维吾尔人事宜纳入讨论议题。

她还表示，在当地作业的大众汽车公司以及西门子公司应该担负起关注人权的义务。

西门子：咨询过中国电子科技集团

西门子公司一名发言人向德国之声承认，该公司提供中国电子科技集团（CETC）咨询服务，寻找生产设备的智能解决方案。

他说，西门子向其他很多客户提供同类优化以及标准化解决方案。同时，西门子提到新疆监控事宜时强调，该公司所提供的服务不涉及终端产品。回答是否审核同CETC的关系时，西门子表示，"目前，我们密切关注局势的发展。"

国际调查记者团写道，中共在新疆依赖高科技的监控和关押手段是"第二次世界大战以来最大规模的对少数宗教族群的迫害"，而德国的西门子公司从技术方面涉入了数据的收集。所谓"一体化联合作战平台"（Integrated Joint Operation Platform）是中国国企中国电子科技集团联合其他企业研发的产品，它可以追踪维吾尔人的每个行动。

根据联邦德国工业协会的数据，目前中国有着大约5200家德国公司，涉及的就业人数高达100万。去年，德中两国之间的贸易额高达2000亿欧元，中国是德国最大的贸易伙伴。

贝塔斯曼基金会中国问题专家巴持（Bernhard Bartsch）说，"柏林希望继续维护数十年来建立和发展起来的伙伴关系，这里经贸关系首当其冲，双方在其中都受益很大。""但柏林必须清醒过来，减少(对北京)的依赖。"