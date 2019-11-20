「中国电文」再泄新疆机密 北京的全面社会监控现形

（德国之声中文网）国际调查记者联盟透过多位海外维吾尔人取得了命名为「 中国电文」的中国政府内部文件，内容详细列出新疆高官所批准的监督规范，而其他情报文件则首次揭露中国政府如何利用大数据与人工智能来推展新型态的社会控制，包含运用大规模监控技术来取得个人私密信息，政府在短时间内列出大量的审问与监禁名单 。

整批文件包含一个名为「自治区机关发电」的8页文件，内容仔细的列举新疆当地的政府人员如何防止被关押在再教育营的人士逃跑、如何确保不公开承认再教育营的存在、各种「强制教育」的手段、 如何防止疾病扩散与如何管制再教育营人士会见亲人与用厕所的频率。 这份2017年发布的文件还列举再教育营如何透过一个「评分机制」来衡量是否对再教育营成员进行处罚或奖励。

该文件由新疆自治区党委副书记兼政法委书记朱海仑亲自签署并发布给再教育营管理人员，文件内容指出，再教育营管理人员必须严防「学员」逃跑。 除了在再教育营内外设置各种监控与隔离措施外，所有设施的门都装上两道锁，以利管理人员能进行「即开即锁」。 此外，再教育营也实施严格的请假制度，「学员」只有在疾病或其他特殊情况下，才能在专人陪同控管下离开再教育营。

新疆问题专家郑国恩 (Adrian Zenz) 向国际记者调查联盟表示：「这批文件显示中国政府从一开始便针对如何管理职业教育中心、如何确保『学员』被关押于宿舍以及确保他们于再教育营待上至少一年制定明确规范。 文件上显示的2017年这个年份也十分重要，因为这确认了中国政府于该年开始在新疆推行再教育营政策。 」

制式化的教育与管理

除了执行严格监控外，该文件也显示「学员」于再教育营必须透过每天集中上课来学习国语、法律与技能。 除了国语为日常授课与交流的主要语言外，「去极端化」等内容也会融入国语学习中。 此外，该文件强调「养成教育」是教育转化的重要内容，而再教育营也制定严格生活管理教育制度。 文件内容写道：「从日常生活、卫生、礼节、礼仪等入手，强化管理约束与习惯养成。 加强学员生活卫生管束，保证实时理发剃胡、换洗衣物，每周安排1-2次洗澡，养成良好生活习惯。 」

再教育营也特别施行「思想教育」，透过个别谈话制度来掌握学员思想动态。 文件内容也显示，再教育营规定「学员」每周能与亲属通一次电话，而每月能透过视频会见一次。 根据文件内容，这些做法主要是希望能「让家人放心，学员安心」。

文件内容显示，再教育营大致将「学员」分成三个等级来管理，分别是强管区、严管区与普管区，而各区采取不同的教育培训方式与管理制度。 管理人员也会对「学员」的思想转化、学习培训与遵规纪律等方面进行分项考核评估与分项积分管理。 内部文件显示，管理人员每个月会对「学员」进行评估，并将积分累积后，纳入学籍档案中。

后续「培训」与「列管」

除了教育与管理方式的细节外，此份文件也列出「学员」能透过四种方式从再教育营「结业」，包含收教时问题较轻、在培训中心待上一年以上、属于普管区学员、专项积分达到规定标准与无其他影响结业情况。 当学员从在教育营「结业」后，文件内容显示政府指示再教育营管理人员将「初定培训结业学员」纳入为期3到6个月的「职业技能提高班」，持续强化技能培训。

文件也指出，新疆当地官员要遵循「结业一批就业一批」的要求，制定就业帮扶安置计划，「保证有就业愿望的学员能顺利就业」。 此外，所在地的基层组织也要「负责跟踪帮教」，被派出所列为列管对象的人，在一年内不能脱离视线，而基层组织也必须「实时掌握现实表现」。

专门研究新疆文化的华盛顿大学人类学系讲师雷风 (Darren Byler) 告诉国际调查记者联盟，他认为文件中提到的各种「礼节」、「卫生」与「礼仪」等教育内容突显了汉人普遍认为维吾尔人思想与生活方式「落后」的刻板印象。 他说：「这就像是平常我们认为不文明人该学习如何文明的论述，只是中国政府将这样的论述完整套用在新疆再教育营的日常运行中。 」

高科技辅助的社会监控

除了长达8页的「自治区机关发电」外，国际调查记者联盟也取得了四份通报，内容都围绕着中国政府如何透过由大数据与监控科技辅助的「一体化联合作战平台」来推动全面性的社会监控。 国际组织人权观察五月发布的报告显示，新疆政府透过「一体化联合作战平台」来收集民众关于身高、宗教信仰到政治倾向等各类型讯息，并根据不与邻居往来、 拒用智能型手机或积极替清真寺募款或募集物资等36种行为来锁定可疑人物。

一体化作战平台透过结合警方手机上的App、各检查哨含有人脸辨识功能的监视器及嗅探来追踪手机、身份证与车辆的移动路线及位置，并以此来监控民众动态。 此平台甚至能追踪用电及加油的情况。 而一体化监控平台会分析以上行为，并判定可疑程度，包含虚拟专用网络 (VPN)、WhatsApp、与Viber在内的51款网络工具或加密通信软件都被视为可疑。 根据人权观察调查与统计，一体化作战平台认定可疑的行为，大多与种族或宗教无关。

这四份新的通报内容提供更多关于新疆政府如何运用「一体化联合作战平台」的细节。 其中第14期通报内容显示政府如何根据该平台所产生的可疑人士名单来进行调查与关押。 通报内容显示，新疆政府曾在2017年6月于一周内根据该平台产生的可疑人士名单，将15683个人关进了再教育营内。

另外，第2期的通报则显示新疆政府透过「一体化联合作战平台」发现总共有1535个原本新疆籍的人在取得外国国籍后，申请了中国签证，并将这些人根据现有国籍仔细分类。 通报内容还显示中国在各国的使馆也将取得有效证件的新疆籍人民的信息，分享给中国政府。 该通报强调针对这些人士，新疆的党委政法委必须借助基层维稳力量与「一体化平台」的串并分析来「加大分析审核力道，对不能排除涉恐嫌疑的人，实施边控抓捕或拒签」。

人权观察的高级中国研究员王松莲向国际调查记者联盟表示，「一体化联合作战平台」的目的不只是筛选可能被关押于再教育营的人选，而是对整个地区的特定族群进行行为与信仰的过滤，找出可能符合政府可疑人士条件的人。 她说：「这是一套背景调查机制，而政府可能透过这套机制对任何地方的人进行监控。 」

澳大利亚战略政策研究所的研究员霍夫曼 (Samantha Hoffman) 则认为，中国政府透过「一体化联合作战平台」所产生的名单进行随机盘查，这样的方式符合国家散播恐惧的传统惯用手法。 她向国际调查记者联盟说：「中国政府透过这种方式散播恐惧，因为当地居民并不知道自己何时会符合中国政府『可疑人士』的标准。 」

北京称文件内容为「假新闻」

中国政府在「中国电文」文件发布后，响应英国卫报的提问，强调这些文件都是「捏造事实的假新闻」。 中国驻英国使馆上周末发布声明，称新疆并没有外界所谓的再教育营，并强调新疆的职业教育与培训中心都是为了防范恐怖主义而建立的。

声明写道：「新疆原是中国一个美丽、和平且富饶的区域，但过去三年这个区域的状况并非如此。 自1990年代到2016年，新疆成为上千起恐怖攻击事件的发生地，上千名无辜百姓因此丧命。 也因此，当地民众希望政府能坚决的采取行动来对付这个议题。 自从政府推行相关措施后，新疆过去三年再也没发生任何恐怖攻击事件。 这些防治措施与消灭整个宗教群体无关，因为宗教自由在新疆是受到保障的。 」

中国驻英使馆的声明也说，「学员」在职业培训中心上不同的课程，而他们的人身自由也是受到保障的。 声明写道：「透过学习法律与专业技能，『学员』能透过这些技能谋生。 另外，『学员』也能定期回家，而如果双亲都是『学员』，他们的孩子会由亲戚照料，新疆政府也会协助他们照顾孩子。 这些措施在新疆推展的相当成功，因为它让新疆变得更安全。 」