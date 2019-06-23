中国电影确定缺席2019金马影展

(德国之声中文网) 周三(8月7日)，中国国家电影局宣布暂停大陆影片参加金马影展，对于这个消息，台北金马影展执行委员会一贯对媒体表示:「如果属实，当然遗憾。 目前金马奖已进入评审阶段，各项金马活动也会照常举办。 」

2019年第56届金马奖报名早在7月31日已经截止，金马执委会当晚公布线上报名件数，虽以685件创历史新高，但其中剧情长片仅达148部，比去年的228部少了80部。

知名影人张艺谋去年获颁4项金马奖项，却在金马奖报名截止时没有报名参加，其制作发行公司乐创文娱在被媒体问及是否将用新作《一秒钟》参加金马奖时，肯定的回答「不会」，没有进一步说明原因。 当时媒体也观察到在国际影展入围的中国电影作品，如《南方车站的聚会》、《地久天长》、《蓝心大剧院》等都没有报名参加金马影展。

金马影展统独风波

金马影展是亚洲华语地区电影创作的极高荣誉，虽然是台湾的金马影展执行委员会主办，但历年参与者来自中港澳台，评审团都能在公正性、客观性获得影视圈认可。

去年的金马颁奖典礼却在颁奖给最佳纪录片｢我们的青春，在台湾」时，引发统独言论风波。 该纪录片导演傅榆在发表得奖感言时，说出｢希望我们的国家可以被当成一个真正独立的个体来看待，这是我身为一个台湾人最大的愿望。 」此番「台独言论」导致现场中国影人一片尴尬，在典礼上时纷纷表态挺中国，甚至集体缺席抵制庆功酒会。 就连当届评审团主席巩俐最后也没有按照惯例上台领奖与讲述评审过程。

罗法/夏立民 (综合报导)