《黑神话：悟空》言论审查惹恼海外玩家

备受瞩目的中国国产电子游戏《黑神话：悟空》本周二在全球同步发售。但其联合发行商被披露此前向外国流媒体发送“指导方针”，要求玩家不要讨论新冠疫情、女权主义等政治敏感话题，引起一些海外玩家的反感。

（德国之声中文网）由中国腾讯旗下公司“游戏科学”所开发中国国产电子游戏《黑神话：悟空》周二（8月20日）上线，引起玩家的热烈讨论。据中国媒体报道，周二（8月20日）上线当日，该游戏的在线玩家便突破140万。

但在游戏发布前，《黑神话》的联合发行商“英雄互娱”（Hero Games）被披露向海外内容创作者的直播内容“下指导棋”，要求其避免涉及包括“女权主义宣传”或“政治”等议题。

知名游戏资讯网站IGN 周一也发文写道，《黑神话》营销团队在电子邮件中提供内容创作者Steam游戏密钥的同时，还附上了一个Google文档链接，内容概述了8月发布期间评测该游戏的“注意事项”，除了要求“不涉及包含政治、暴力、裸体、女权主义宣传、恋物癖和其他煽动负面言论的内容”外，也不得使用“Covid-19”、“隔离”等触发词，不得讨论“涉及中国游戏产业政策、观点、新闻等内容”。

IGN写道，虽然一些条款是许多内容创作者协议的标准内容，例如不得侮辱其他创作者或玩家，或使用冒犯性语言，但要求不要包含“女权主义宣传”、提及新冠病毒或讨论中国的游戏行业政策，“这些都是不寻常的要求”。

法国电子游戏主播雷尼尔（Benoit Reinier）周三对法新社证实，他也收到了这份注意事项，并展示了他与该公司营销代表的电子邮件交流内容。

雷尼尔在Youtube的一支视频中表示，他认为这份指导方针是“言论审查”，作为回应他将不会在自己的频道上评测这款游戏。

“我从未见过如此可耻的事情。”

“这是一份非常明确的文件，它对我们表示，我们必须自我审查，不能谈论政治等被认为是负面的话题。”

英雄互娱和游戏科学皆未回应对该文件的置评请求。

中国官媒形容这款首个国产3A单主机游戏为“现象级产品” 图像来源: Ina FASSBENDER/AFP

“外国偏见”与民族自豪感

中国游戏玩家则纷纷为这款游戏辩护。一些人将对这个中国首款3A游戏的批评视为外国偏见。一名玩家在微博上写道： “女权主义者一直试图通过抹黑和打压中国传统文化来达到反华的目的，但我相信他们终将失败。”

其他中国社媒用户也把矛头指向外国媒体给予低分的评论。加拿大娱乐新闻网站Screen Rant针对《黑神话：悟空》的一篇评论被嘲讽“缺乏包容性和多样性”。

另一篇微博贴文则指责外国游戏评论平台“加入抹黑中国的行列”：“看到中国推出了一款大获成功的游戏，他们就开始推崇 LGBTQ 和女权主义等意识形态。”

尽管如此，《黑神话》仍是Steam上玩家最多的游戏之一，自周二发布以来，最高同时在线人数超过220万。该款游戏在中国媒体和社群平台上的讨论热度也居高不下。

中国官媒新华社发布报道称，这款首个国产3A单主机游戏正在领域中“实现突破”，并形容其为“现象级产品”，“为全球玩家提供了了解中国文化的新途径”。

在周三的中国外交部例行记者会上，发言人毛宁被问到对于《黑神话：悟空》席卷游戏界的看法时表示：“从名字看，这款游戏取材于中国古典文学名著《西游记》，我想这也反映了中国文化的吸引力。”

（法新社、路透社等）

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