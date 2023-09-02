中国电动车大军将“入侵”欧洲？

（德国之声中文网）中国汽车大军正抵达欧洲。几年前，在德国只有行业专家才知道小鹏、东方或比亚迪这些品牌，而且对其嗤之以鼻。如今，这些品牌带着簇新的豪华电动越野车和电动汽车在慕尼黑举行的欧洲最重要车展之一“德国国际车展”（IAA Mobility）上亮相。

凯捷咨询公司（Capgemini）顾问芬特尔（Peter Fintl）表示：“现在在欧洲也能体验到中国汽车工业的能力。”这些车款可以说直接展示到欧洲人自家门口。

“对许多人来说，这将是一次难忘的体验，” 芬特尔说道，因为中国车企推出的汽车，在数字化和自动驾驶方面已成为西方的竞争对手。

德国汽车制造商大众、宝马和奔驰正全力以赴跟上中国制造商快速发展的步伐，中国竞争对手越来越吸引民众的目光也令其倍感压力。芬特尔点出了美国公司特斯拉在该领域掀起的旋风：“突然出现了一家公司，它的产品拥有令人难以置信的创新光环。反观自己的车型在技术上毫无变化，突然显得过时、不再与时俱进。”因此，许多买家会做出不同的购买决定。中国制造商之间可能也存在这种效应。

不过西方汽车制造商正在迎头赶上，推出有竞争力的汽车，但成本上升和经济疲软阻碍了他们的步伐。另一方面，中国受益于国内廉价的生产成本，还建立了自己的电池生产设施，这是一大竞争优势。比亚迪尤其受益于此，该公司除了汽车也生产创新电池。这家总部位于深圳的公司刚刚取代大众成为中国最畅销品牌，目前正将目光投向在全球取得好成绩的特斯拉。

德国人会购买中国电动车吗？

专家：中国会分食欧洲市场

据汽车研究中心（CAR）称，中国汽车最初在欧洲是与高端汽车竞争。原因是在欧洲申请审批的技术标准更高、更昂贵。除了奔驰的纯电EQS车款外，德国制造商在中国的汽车售价比在德国低，这也是特斯拉为了抢占市场份额而发起的价格战所致。

芬特尔指出，一些经理人以为中国制造商可能会在国内市场失去动力并放慢在欧洲的扩张步伐，这是一厢情愿的想法。“如今来自中国的竞争对手中，部分已经拥有20年经验。”例如，上汽集团就是全球的顶尖制造商之一。

汽车研究中心估计，2023年比亚迪将在全球生产250万辆纯电动汽车和插电式混合动力车，从而实现规模经济。特斯拉估计今年能售出200万辆电动车，CAR所长、德国知名汽车专家杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）认为，上汽、长城和其他品牌距离这一目标“并不遥远”。

中国汽车品牌尚未在德国有亮眼成绩，但业界人士认为情况可能很快会发生转变。电动汽车专家、咨询公司PTV顾问普夫里姆（Matthias Pfriem）确信：“来自中国的制造商很快就会分食在欧洲的市场份额。”

斯特兰蒂斯（Stellantis）汽车集团首席执行官唐唯实（Carlos Tavares）甚至担忧，廉价的中国电动车将“入侵”欧洲。

中国电动车最终能抢占多大的市场份额，取决于客户的换车的意愿。品牌忠诚度正在下降：根据麦肯锡的一项研究，超过半数受访者可以想象自己在更换电动车时尝试一个新品牌。若是要换成纯电车，这个数字甚至达到70％。但不同地区存在极大的差异：德国只有36%受访者愿意更换汽车品牌，美国和中国则分别为50%和75%。

但由于德国政府正缩减对电动车的补贴，民众换电动车的步伐可能放缓。因此，正第三次尝试在欧洲电动汽车领域占据一席之地的中国制造商将会谨慎行事。

汽车专家杜登霍夫表示：“短期内还不会看到中国汽车品牌浪潮，但中国车商总有一天会到来。”

（路透社）

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