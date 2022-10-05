 中国电动汽车能在欧洲市场站稳脚跟吗？ | 经济纵横 | DW | 16.10.2022

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经济纵横

中国电动汽车能在欧洲市场站稳脚跟吗？

中国的电动汽车在本土市场已拥有立足之地。而今，中国电动制造商计划进军欧洲市场。他们能够成功吗？

资料图片：蔚来ET7电动汽车

资料图片：蔚来ET7电动汽车

（德国之声中文网）这是许多人理想中的梦中情车：653马力，3秒9破百公里，纯电动汽车，根据搭载电池包的不同，续航可以超过500或是700公里，基本款价格6.99万欧元。

这就是中国电动汽车蔚来ET7的配置。首批SUV汽车将于10月在欧洲登陆，将于1月交付订单。另外还有一个稍小款的车型ET5，它的定位是与特斯拉Model 3竞争。

值得注意的是，蔚来将电动汽车打入欧洲市场的同时，也做到了电池与销售并行，推出了换电站的概念。那些不想用电缆给汽车充电的人可以转用换电站，汽车泊入站内只需要几分钟就可换电完毕。德国目前仅有位于巴伐利亚州A8高速公路的一个换电站，但到今年年底还将增设19个，明年再增加100个。

测试阴影

中国的汽车进军欧洲市场？没错。17年前，中国汽车进入欧洲的尝试在真正开始之前就以灾难告终。全德汽车俱乐部ADAC当时对中国的陆风汽车和华晨尊驰先后进行了碰撞试验，结果都被评为最差，对其形象造成毁灭性打击。

今非昔比。德国最大汽车租赁公司Sixt最近宣布了一项惊人的交易：总部位于慕尼黑的这家行业巨头计划在今后6年内采购10万辆中国厂商比亚迪生产的电动汽车，首批数千辆在今后几周内就将投入使用。对于比亚迪来说，这是迈向欧洲的重要一步。因为该公司已经是世界上最大的电动汽车商之一，中期内也可能成为最大电动汽车生产商，取代特斯拉的头把交椅。

小鹏汽车要上天！

除了比亚迪，蔚来，上汽、吉利和长城汽车等厂商，小鹏汽车等初创企业也在行动。专家认为，近20个中国汽车品牌可能很快就会陆续进入欧洲。他们的优势在于推出多种价位级别的电动车型，而欧洲的大型汽车制造商，包括德国汽车制造商，通常只提供高档电动汽车，而且还面临缺乏零件或芯片等导致生产不顺等瓶颈。

来自东方的强劲对手？

中国汽车真的能成为奔驰、宝马、大众等欧洲汽车的强劲对手吗？专门研究中国汽车的分析师西伯特（Jochen Siebert ）接受德国之声采访时表示：“我不相信哪怕是一家中国制造商能够真正与欧洲、日本和韩国制造商在欧洲市场抗衡。在他看来，中国制造商的优势最可能体现在 “各种电子小创意”上。例如，配备的卡拉OK功能或增加AR技术显示系统。这在中国市场当然行得通，但面对偏爱传统的德国买家更为保守，往往对过多的电子配置望而却步。

此外还有一些根本性的问题。基本上，所有的中国制造商都还不算独立。如果没有地方和国家层面上的不断支持，大多数大概都难以走到如今的位置。墨卡托中国研究所的塞巴斯蒂安（Gregor Sebastian）认为，中国政府对本土电动汽车制造商的支持，包括对外国竞争者的市场准入限制或补贴，给他们的成功带来了莫大的帮助。

天子骄子特斯拉，真的名副其实？

汽车管理中心（CAM）主任布拉策尔（Stefan Bratzel）多年来一直关注电动汽车发展。他说："像比亚迪、蔚来或上汽这样的中国汽车制造商正在成为欧洲市场上越来越大的竞争对手。“ 长处是，这些企业总体上越来越有创新精神，而且因为与西方供应商的合作，质量上也有所提高。德国杜伊斯堡—埃森大学汽车研究中心(CAR-Center Automotive Research der Universitaet Duisburg-Essen)教授杜登霍费尔（Ferdinand Dudenhöffer）认为，新的技术和供应商行业在中国兴起，中国的汽车制造商也顺风飞起。这并不是关于于特斯拉这一家电动汽车竞争对手，而是一个广泛的运动。他说："这样说吧：特斯拉是单一现象，但中国一个广泛的运动，催生了许多特斯拉"。

这位专家明确警告说，“反华政策”对德国汽车制造商造成巨大伤害："与中国切割将会使德国失去更多，汽车工业最敏感的地方受到打击，也就是它的创新实力。今天，创新来自于中国，把这层关系切断也意味着会流失各国市场的客户。"

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