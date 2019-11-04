 中国电动汽车热明显降温 | 经济纵横 | DW | 05.11.2019

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经济纵横

中国电动汽车热明显降温

近年来，由于中国政府为电动车提供补贴，因此国内电动汽车市场的份额迅速增长。但是现在，北京领导人又开始削减对电动车的补贴，导致人们购买电动汽车的兴致大幅度下降。多家电动汽车制造商正在为生存而战。

China Automobilausstellung in Nanning (picture-alliance/ZUMAPRESS/Z. Ailin)

（德国之声中文网）不言而喻，中国在发展电动汽车方面走在最前列。最近几年中，世界上没有任何地方像中国这样生产和销售了如此多的电动汽车，数量明显超过全世界电动汽车的总和。造成中国电动汽车蓬勃发展的原因主要是政府提供补贴。据媒体报道，在过去的十年中，国家为电动汽车提供的补贴超过500亿欧元。一方面是像比亚迪和吉利这样的大汽车制造商以及像拜顿，小鹏和尼奥等许多小型初创公司得益于国家的这笔资金。另一方面，凡是购买电动汽车的人，也都获得国家补贴。

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在这方面，国家对个人和公司一视同仁，因此极大调动了了上海、北京、杭州或深圳等富裕大都市的个人和公司购买电动汽车的兴致，大力促进了电动车的销售。但是现在，政府开始大幅度减少电动汽车补贴。结果是在过去的数月中，对电动汽车的需求急剧下降。中国汽车协会公布的消息，今年夏季电动汽车的销量与去年同期相比下降了近16％。尽管如此，中国从汽油发动机转向电动汽车的总体趋势估计不会逆转。

在中国，无论是国内还是国外的汽车制造商都致力于发展电动汽车。一方面是因为国家强制实行配额制。如今中国的轻骑摩托车几乎完全采用电力驱动。到明年年底，所有公共汽车将全部改用电动公交车。

李京慧/石涛 （德广联）

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