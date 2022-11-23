中国电动汽车挺进欧洲市场

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十七年前，中国产汽车在欧洲首次进行碰撞测试，结果惨不忍睹。如今，随着全球汽车市场重新洗牌，中国汽车正在欧洲弯道超越。
拥有24万辆汽车的德国最大租车公司Sixt计划在今后6年内采购10万辆中国厂商比亚迪生产的电动汽车。此举遭到了部分联邦议员的批评，他们认为，Sixt此举与当前降低对华依赖之大趋势不符，且中国汽车存在为中国政府充当间谍之风险。
中国的电动汽车在本土市场已拥有立足之地。而今，中国电动制造商计划进军欧洲市场。他们能够成功吗？
德国总理肖尔茨周五访华。而在近期，德中关系由于中远入股汉堡港案等一系列事件的影响，正在欧盟层面上引起大量争议。尤其是德国经济日趋依赖中国的问题，更是让政界、学界乃至商界人士担心不已。DW就此专访柏林德国经济研究所所长弗拉茨歇尔（Marcel Fratzscher）。
《图片报》猛烈抨击德国租车公司Sixt采购10万辆比亚迪电动车的行为违背德国利益和西方价值观，《南德意志报》则感叹德国经济依赖俄罗斯廉价能源与中国巨大市场、高效供应链的成功模式走到了尽头，但是昂贵总归好过不安全。
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