中国电动汽车挺进欧洲市场

德国租车行采购10万辆比亚迪 引发争议

拥有24万辆汽车的德国最大租车公司Sixt计划在今后6年内采购10万辆中国厂商比亚迪生产的电动汽车。此举遭到了部分联邦议员的批评，他们认为，Sixt此举与当前降低对华依赖之大趋势不符，且中国汽车存在为中国政府充当间谍之风险。