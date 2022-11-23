 中国电动汽车挺进欧洲市场 | 经济纵横 | DW | 29.10.2022

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经济纵横

中国电动汽车挺进欧洲市场

十七年前，中国产汽车在欧洲首次进行碰撞测试，结果惨不忍睹。如今，随着全球汽车市场重新洗牌，中国汽车正在欧洲弯道超越。

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