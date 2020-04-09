 中国电信引安全疑虑 美部会吁撤照 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.04.2020

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时政风云

中国电信引安全疑虑 美部会吁撤照

中美争霸延伸至电信领域。美国官员以安全疑虑要求联邦通信委员会全面审查中国电信在美营运的许可，甚至呼吁撤照。而过去被视为亚洲资讯枢纽的香港，也因为美国对北京不信任在电信业务上被踢出局。

China Kunden im Handyladen (picture-alliance/AP Photo/Kin Cheung)

美国政府允许谷歌使用连接台湾海底光缆。香港媒体怀疑香港被踢出局可能是因为华为。

(德国之声中文网) 美国司法部和其他联邦机构周四(4月9日)基于安全疑虑，呼吁美国联邦通信委员会(FCC)撤销中国电信公司在美国境内提供国际电信服务的执照。

美國的中国电信(CTExcel)是中国国有电信公司的美国子公司。中国电信否認有关间谍活动的指控，并称其 「一直以来都对监管部门抱持高度合作和透明」。

提出呼吁的美国机关，包括国土安全部、国防部、国务院、商务部和美国贸易代表等，都提到 「中国电信的业务存在重大且不可接受的国家安全和执法风险」。

这些风险包括担心中国电信可能受到中国政府的控制或影响。这些单位还说，中国电信在美国的业务可能会让中国政府实「进行恶意的网络活动，从而进行经济间谍活动，破坏和误导美国的通信。」

FCC加强审查中国的电信网络和公司。FCC发言人表示，该机构 「一直在研究这个问题,也欢迎行政部门机关的不同意见，并将仔细审查。」

中国电信驳斥指控

2019年5月，FCC以中国政府有可能利用该電信許可对美国政府进行间谍活动的风险为由，全票否决了中国国有电信公司－中国移动在美国提供服务。紧接着在同年9月，两名美国参议员要求FCC审查中国电信和中国联通在美国境内经营的許可。

当时，美国参议院民主党领袖查舒默(Charles Schumer)和共和党参议员科顿(Tom Cotton)提出关切，担忧中国电信和中国联通 「可能使中国有能力透过美国的电话线、光纤电缆、蜂窝网络和卫星锁定美国人或其企业和政府的通信内容的方式」。

中国电信公司在一份声明中说:「在许多情况下，我们做的已经超出了要求的范围，证明我们的业务是如何按照最高的国际标准运营和服务我们的客户......我们可以分享更多的细节，支持我们的立场，并解决任何忧虑。」

Google-Logo (AFP/P. Barrena)

4月8日，FCC同意让谷歌母公司Alphabet Inc启用从美国连接至台湾的海底光缆，但是基于安全疑虑，不同意启用连接香港的部份。

美国海底光缆连台湾

美国司法部4月8日表示，美国机构认为 「美国和香港之间的直接光缆连接有很大的风险，将严重危害美国的国家安全和执法利益。」

美国和台湾之间的太平洋光缆网络系统长达8千英里长。先前这个电信网络在建设时，谷歌和脸书协助支付相关费用，但在完工后，美国监管机关却担忧安全疑虑为由，阻止他们使用。因此，相关机构呼吁FCC至少允许Alphabet Inc启用加州连接到台湾的部份光缆，终于在8日获得通过。

邹宗翰/张慈(路透社)

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