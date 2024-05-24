中国环台军演次日 称欲检视“联合夺权”能力

中国24日持续对台展开“联合利剑—2024A”军事演习。解放军东部战区指，次日演习是为了“检验联合夺权、联合打击、要域占控能力”，并发布对台发射大量导弹的3D虚实动画。

（德国之声中文网）中国解放军对台湾发动为期2天的“联合利剑—2024A”军事演习，解放军东部战区週五（5月24日）表示，演习次日目的是为了“岛链内外一体联动，检验联合夺权、联合打击、要域占控能力”。

东部战区并发布一支“多军种联合打击3D虚实动画”，片段中可见解放军对台北、高雄、花莲发射大量飞弹的模拟动画，动画最后用繁体字写道“杀独神器”等字，贴文内容则称要“毁‘台独支撑柱’！击‘台独大本营’！断‘台独输血管’！”

截至发稿时间，目前尚未有中国对台湾发射导弹的消息或迹象。

一名台湾高级国安官员向路透社透露，几架中国轰炸机在位于台湾与菲律宾之间的巴士海峡东端附近，对外国船只进行了模拟攻击，演练如何夺取第一岛链以西地区的完全控制权。

该名匿名国安官员表示，数艘中国海警船还在台湾东海岸进行了“骚扰 ”演习，包括模拟检查民用船只。

根据台湾国防部，自23日上午6时至24日上午6时止，台湾军方共侦获中国军机49架次，其中35架次逾越海峡中线及进入西南空域；侦获中国军舰19艘次及海警船7艘次，持续在台海周边活动。

台湾国防部发布，台湾军方23日出动F-16战斗机执行空中战斗巡逻任务。 图像来源: Taiwan Defence Ministry/Handout/REUTERS

文攻武吓

藉环台军演“武吓”之际，中国也透过网络对台发动新一波“文攻”。除了中国官媒央视发布军演“直击”影片，与央视有关的微博账号“玉渊谭天”也公布多支短片，据称显示“海军与海警同框”，以及解放军向台湾军舰喊话“不要为台独卖命”等现场影像。

此外，“台湾当归”、“台湾必将回归祖国怀抱”等话题登上微博24日的热搜排行。从中国军演前至今日，欧阳娜娜、侯佩岑、杨丞琳等台湾艺人纷纷在微博转发央视的发文，贴文写道：“中国终将实现完全统一，台湾必将回归祖国的怀抱。”此举让部分中国网友“叫好”，却掀起台湾民众反弹。

对于中国的“文攻武吓”，台湾国防部回应是中国的“习用伎俩”；台湾国防部政战局23日也发布了3支宣传影片，提出“军演无益，台海和平”等论述。台湾军方也呼吁台湾民众，不要落入中国的“认知作战圈套”。

剑指赖清德？

数日前，民进党籍的赖清德刚刚就任台湾总统。曾自称“务实的台独工作者”的赖清德在就职演说中表示，两岸“互不隶属”，并呼吁中国停止对台湾文攻武吓。中国随后在23日宣布即刻展开对台环岛军演，范圍包含本岛周围5区，并首次覆盖金门、马祖、乌丘、东引等离岛，称是“对‘台独’分裂势力的有力惩戒”。

中国解放军23日公布的军演示意图。 图像来源: https://mil.huanqiu.com

赖清德23日下午与国防部长顾立雄、国安会祕书长吴钊燮一同前往桃园军事基地视察海军陆战队。赖清德表示，他是第一次“以中华民国三军统帅身分，来向国军弟兄姊妹加油打气”。他称，自己会站在第一线共同守护国家安全，面对外在挑战威胁也会持续捍卫自由民主价值。

欧美高度关注

针对中国此次军演，联合国秘书长古特雷斯的发言人表示，正在关注台湾海峡的事态发展，并敦促“相关各方不要采取可能导致该地区紧张局势升级的行为”。

台媒中央社报道，美国国务院透过电子邮件回復中央社时表示，正与台湾紧密协调，密切监控中国军演情形，并呼吁北京克制，勿藉机挑衅。

欧盟对外事务部（EEAS）则发布声明指出，中国环台军事活动提高了海峡两岸紧张情势，保持台海现状是欧盟的直接利益，欧盟反对任何以武力或胁迫方式片面改变现状的行动，呼吁各方克制、避免进一步升高局势，并透过对话解决问题。

有分析人士、地区外交官和台湾高级官员向路透社表示，他们关注到，迄今为止的演习规模小于2022年时任美国众议院议长佩洛西访台后的军演。台湾和外国官员普遍对此有所预期，但也表示演习仍有引发事故或误判的风险。

赖清德23日前往桃园军事基地视察。 图像来源: Ann Wang/REUTERS

（综合报道）

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