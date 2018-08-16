中国猪瘟疫情扩大 美官员：实际更严重

(德国之声中文网) 美国农业部长珀杜 (Sonny Perdue) 週四表示，中国的非洲猪瘟（ASF）疫情可能比公开报导的要更严重。

他说：「我们认为中国有关疫情的报导不足，因为他们(中国)可以控制媒体。」

中国辽宁省在8月3日爆发首例致命性非洲猪瘟。两週后在河南省中部地区也发现了另其他案例。

中国农业农村部週四（8/30）表示，安徽省芜湖市南陵县某养殖场生猪不明原因死亡。经过中国动物卫生与流行病学中心确认后确定为非洲猪瘟疫情。在该养殖场459头生猪中，有185头发病，80头已经死亡。

这是中国本月出现的第五起案例。消息一出推高美国生猪价格。外界也担忧猪瘟蔓延到亚洲其他地区。

珀杜说，如果非洲猪瘟进入美国，会造成「毁灭性」结果。不仅是是生猪，粮食经营者和种植作物和做动物饲料的农民都会受到影响。他说在边境和机场进行农业检查也是为了防范疫情传入美国。

他说：「我们对国际动植物运输的保护措施立场强硬.......美国农业部动植物卫生检验局（APHIS）每天都在努力确保这类的事情不会发生。因为这绝对是毁灭性的。」

APHIS是美国防治外来动物疾病地主责单位。

中国：对猪致命对人无害

根据中国官媒新华网报导，中国农业农村部的负责人针对非洲猪瘟疫情表示，出现的疫情都已经得到有效处置。

报导内容提到，病毒对猪有致命危险，但对人没有危害，「以目前情况，不太可能出现病毒变异传染人的情况。」也要民众放心，「通过正规渠道购买的猪肉和产品都是经过检疫的，公众不避担心。」

联合国:疫情恐扩散至周边国家

联合国粮食和农业组织日前警告，中国的非洲猪瘟可能会跨境传至东南亚和朝鲜半岛。这种猪瘟传染性很高，从中国的案例来看，爆发的地区相隔达1000公里，以这种距离来看，很有可能传至其他亚洲国家，特别是与中国有猪肉生意往来的东南亚和朝鲜半岛。

中国是世界上最大的猪肉生产国，全球有一半的猪--约5亿头都在中国。中国国内有60%的动物蛋白摄取也都来自猪肉。疫情爆发後，中国以扑杀超过2万多头猪隻，也採取严格的隔离和消毒措施来防止疫情跨散。

联合国粮食和农业组织说，在中国检测到的猪瘟病毒和俄罗斯去年爆发的相似。但有关当局尚未证实病毒的来源，但很有可能不是透过生猪而是猪肉制品传播。

传猪不传人的非洲猪瘟目前还没有疫苗可以施打。

丹麦曾为了防止非洲猪瘟传播，在与德国交界边境建了68公里围墙防止病毒带原野猪从德国跑到丹麦。

夏立民/李芊 (路透社等)