中国特别代表李辉下周访问乌克兰等国

中国政府欧亚事务特别代表、前驻俄罗斯大使李辉将从下周一（5月15日）开始访问乌克兰、波兰、法国、德国和俄罗斯。李辉与俄罗斯关系亲密， 曾于2019年被普京授予“友谊勋章”。
（德国之声中文网）中国外交部周五（5月12日）表示，中国政府欧亚事务特别代表、前驻俄罗斯大使李辉将从下周一（5月15日）开始访问乌克兰、波兰、法国、德国和俄罗斯。这是自去年莫斯科入侵以来，中国派往访问饱受战争蹂躏的乌克兰的最高级别外交官。
近几个月来，从乌克兰到中东，北京一直试图扮演在解决世界危机中发挥主导作用的调解人。
尽管中国表示它在乌克兰战争中是中立方，却因拒绝谴责莫斯科的入侵而广受批评。
战争爆发一年多后的上个月，中国国家主席习近平与乌克兰总统泽连斯基通了电话。
李辉于2009 年至 2019 年担任中国驻俄罗斯大使。中国外交部发言人汪文斌周五在例行记者会上表示，李辉此行访问乌克兰、波兰、法国、德国和俄罗斯的目的是"就政治解决乌克兰危机同各方进行深入沟通"。
汪文斌说，此次中方代表出访有关国家，"是中方致力于劝和促谈的又一体现，充分表明中方坚定站在和平一边"。
他还表示，"中方愿继续发挥建设性作用，在停火止战、开启和谈、避免局势升级等方面凝聚更多国际共识。"
目前正在挪威访问的中国外交部长秦刚谈到李辉的访问时说："我们都对局势感到担忧，我们呼吁和平和政治解决，这是中国所支持的，并且自冲突爆发的第一天起就一直在呼吁。"
但是中国政府选择李辉作为欧亚事务特别代表引发人们的关注。李辉与俄罗斯关系亲密， 2019年，俄罗斯总统普京授予他"友谊勋章"。
4月26日，泽连斯基称与习近平与的通话"很长并且很有意义"。此前，北京于2月发表了一份关于乌克兰的12点和平计划，呼吁对话并尊重各国主权。
该和平计划因措辞含糊而受到西方国家的批评，尽管它促使泽连斯基表示愿意与习近平会谈。其第一条称："各国主权、独立和领土完整都应该得到切实保障。"但中国一直拒绝详细说明这与乌克兰战争有何关系。
（法新社、德新社、美联社）
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有评论认为，既然交战双方都没有放下既定立场，目前俄乌根本没有停战和谈的意愿，对习近平来说乐得大作好人，劝和促谈，听不听悉听尊便，但是我作为“和平建设者”的形象更加鲜明，北京只有获利而无损失，何乐不为？
中国国家主席习近平4月26日同乌克兰总统泽连斯基通电话时做出了“相互尊重主权和领土完整是中乌关系的政治基础”，“核战争没有赢家”，“中方将坚持劝和促谈”等表态。莫斯科对这场对话有何反应？专家们如何看俄全面侵乌以来中乌领导人的首次通话？