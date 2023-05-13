中国特使李辉访俄 欧盟吁中国促俄撤军

（德国之声中文网）中国特使李辉周五抵达莫斯科访问，与俄外长拉夫罗夫会谈。此前，李辉在欧洲之行框架下已访问乌克兰、波兰、法国、德国等。北京委任李辉为特使，寻求政治解决乌克兰冲突问题。

李辉曾任中国驻莫斯科大使。自俄罗斯入侵乌克兰以来，中俄两国的外交与经济关系加强。北京也拒绝对俄罗斯作出谴责。乌克兰外长库勒巴（Dmytro Kuleba）上周在与李辉会晤后表示，基辅不会接受"失去领土"的解决方案。

中国特使李辉5月17日在乌克兰

欧盟期待中国促使"俄罗斯立即无条件撤军"

周四，欧盟外交事务专员博雷尔（Josep Borell）在布鲁塞尔表示，欧盟期待中国致力于促使"俄罗斯立即无条件从乌克兰全境撤离军队和军事装备"。此前，波雷尔的副手莫拉与李辉就政治解决乌克兰冲突举行了会谈。

据法新社报道，在会谈中，莫拉与李辉就一个"公正和持久的和平"的可能性进行了磋商。莫拉表示，乌克兰有权自卫，欧盟愿对该国"长期"予以支持。二人约定"保持交流"，并继续为乌克兰实现"可持续的和平"而努力。

周三，李辉在柏林与德国外交部国务秘书米夏埃利斯（Andreas Michaelis）举行会谈。德国外交部在推特发布了这一消息。

与此同时，周四，白俄罗斯领导人卢卡申科宣布，俄罗斯已经开始向该国转移核武器。白俄罗斯与欧盟相邻。俄此举可能导致乌克兰冲突紧张局势进一步升级。

而俄罗斯副总统梅德韦杰夫周四则表示，乌克兰冲突有三种可能的结局。他所希望的结局是，将乌克兰西部地区划归多个欧盟国家，东部归于俄罗斯，中部地区居民就是否加入俄罗斯进行投票。他在telegram上写道，这样可以确保冲突在长时间内不会重燃。他说，如果乌克兰独立的一部分加入欧盟或北约，则须预计冲突会再起，并可能"演变为一场全面的第三次世界大战"。

（德新社、法新社）

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