中国特使李辉在俄乌会见代表层级降低

（德国之声中文网）上周末（3月9日），到访柏林的中国政府欧亚事务特别代表李辉同德国外交部国务秘书巴格尔（Thomas Bagger）举行会谈。据中国媒体报道，李辉在会谈中警告“当前冲突对抗有进一步升级的风险”。他强调，冲突进一步升级“不符合包括中德在内广大国际社会的共同利益”。他表示，中方愿同德方一道，支持适时召开各方平等参与的和平会议，为尽快停火止战铺路搭桥。

China Table引述欧盟消息人士的说法，李辉在布鲁塞尔和华沙的访问到目前为止不算是特别成功。在与欧盟代表的讨论中，李辉主要重复了俄罗斯的说法。他还对欧盟针对中国企业的制裁表达了批评。

中国政府欧亚事务特别代表李辉此次展开的欧洲之行是中国就推动政治解决乌克兰危机开启第二轮穿梭外交。

乌驻华外交官：在中国看到很多人支持乌克兰

上周四（3月7日）他访问了基辅。中国外交部的网页上发表了极其简短的新闻稿。新闻稿中仅提到：“李辉特别代表与乌克兰总统办公厅主任叶尔马克（Andriy Yermak ）、第一副总理兼经济部长斯维里坚科（Yuliia Svyrydenko）、外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）就中乌关系、乌克兰危机进行了坦诚友好会谈。中国驻乌大使范先荣，乌克兰驻华大使里亚比金（Pavlo Riabikin）、能源部副部长格林丘克（Svitlana Hrynchuk）等出席。“李辉在基辅仅停留了数个小时，当天傍晚就乘火车离开了基辅。

乌克兰总统府官方网页上发表的新闻稿中提到，乌克兰总统办公厅主任叶尔马克在与李辉举行会谈时表示：“我们重视与中国的伙伴关系，并希望今天的会谈进一步深化和加强我们两国之间的关系。”

他还补充说：“亲自了解前线的情况、正在发生的事情以及我们当前的处境非常重要。”

乌克兰方面的代表向李辉介绍了当前的战场局势、“粮食走廊”的运作、乌克兰战俘返国以及对平民人质权利的保护等等。

乌方还向中国代表团展示了一枚被击落的朝鲜导弹的残骸样本以及从第三方转移到俄罗斯并被俄罗斯用于攻击乌克兰的其它武器的部件。

乌克兰总统府方面表示，会谈期间，双方还讨论了在乌克兰提出的和平方案基础上建立公正和平以及恢复乌克兰领土主权整的前景。

叶尔马克还介绍了为落实和平方案所采取的措施以及在瑞士举行的首届全球和平峰会的筹备情况。他还强调了世界各国尽可能广泛支持乌克兰和平方案的重要性。

李辉于3月2日飞抵莫斯科。俄罗斯是中国推动政治解决乌克兰危机开启第二轮穿梭外交的首站。俄罗斯外交部在次日（3月3日）对外通报称，俄罗斯副外长米哈伊尔·加卢津（Mikhail Galuzin）和到访的中国政府欧亚事务特别代表李辉表示，没有莫斯科的参与就不可能讨论乌克兰问题的解决方案。

外界观察到，与去年5月举行的首次穿梭外交不同，李辉此次斡旋首站从乌克兰变为俄罗斯。但此次访俄期间，李辉仅与俄罗斯副外长加卢津进行了会谈。去年5月他曾与俄外长拉夫罗夫举行了会谈。第一次斡旋外交中，李辉在乌克兰曾获得总统泽连斯基的亲自会见。此次会谈的主要代表是乌克兰总统办公厅主任叶尔马克。

中国外交部：各方对中方的斡旋努力表示赞赏

今天（3月11日），中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上被问及中国政府欧亚事务特别代表李辉此次对欧洲国家的访问是否取得了哪些进展？汪文斌回答说：“过去一周多的时间里，李辉特别代表先后访问了俄罗斯、欧盟总部、波兰、乌克兰和德国，今天正在法国访问。此轮穿梭外交期间，李辉特代同各方以及瑞士外交部的相关负责人举行会谈，传递信息，凝聚共识，就停火止战、政治解决乌克兰危机同各方深入交换意见，各方对中方的斡旋努力表示赞赏。”

他强调说：“在乌克兰问题上，我们始终秉持客观公正的立场，积极劝和促谈。我们支持适时召开俄乌双方认可、各方平等参与、对所有和平方案进行公平讨论的国际和会，愿继续为政治解决乌克兰危机发挥建设性作用。”

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。