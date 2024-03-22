中国特使:俄乌在谈判问题上存在重大分歧

刚刚结束对俄乌以及多个欧盟国家访问的中国政府欧亚事务特别代表李辉3月22日对媒体表示，冲突双方均坚持自己的立场，对和谈问题的认识差距较大，但也都同意必须通过谈判而非通过枪炮来解决战争。这也是中国官方首次称“俄乌战争”。
（德国之声中文网）李辉在3月22日的媒体和外交官吹风会上说，在访问俄罗斯、乌克兰以及欧盟国家后，各方"都认识到当前局势有继续恶化的危险"。他表示，各国"都同意中方要求局势降温的呼吁、希望中方发挥更具建设性的作用"。
俄乌战争爆发两年来，北京一直试图将自己定位为冲突的中立调停者，呼吁"政治解决方案"。不过，中国始终拒绝谴责俄罗斯的侵略行为，因此遭到了西方国家的抨击。此外，北京也在经济方面为莫斯科提供了不小的支持。
就在3月22日的吹风会上，李辉透露，他在与俄罗斯副外长加卢津会谈时，中俄双方一致认为，"中俄双方就乌克兰问题保持沟通，充分体现出中俄高水平战略协作精神"。
李辉还解释说，他此行只在乌克兰首都基辅停留了6个小时，主要是"火车衔接的原因"。他说，乌克兰方面向他强调"中乌关系未受影响"，并"赞赏中方在乌克兰危机问题上采取的平衡立场、希望中方继续为促进和平发挥建设性的作用"。
值得注意的是，尽管中国官方一直引用俄罗斯方面的说法，拒绝将当前的俄乌冲突称为战争，但是作为中国政府特使的李辉，却在吹风会上多次提及"俄罗斯、乌克兰这两个交战国"，还指出"各方均坚持自己的立场，对和谈问题的认识差距较大。不过，各方都认同最终要通过谈判，而不是枪炮来结束这场战争"。
就在同一天，俄罗斯总统府发言人佩斯科夫(Dmitri Peskov)也在莫斯科出版的《论据与事实》周刊上表示，"我们正处于战争状态。确实，冲突最初以特别军事行动开始，但自从整个西方站到乌克兰一边后，这对于我们就成为了战争。"
就在3月22日凌晨，乌克兰全境再次遭到了近90枚俄军导弹袭击。乌克兰总统泽连斯基在社交媒体上透露，至少有60架伊朗制造的无人机参与了昨夜今晨的空袭，"全世界都看清了俄罗斯恐怖分子的袭击目标：发电厂、能源供给设施、水坝、普通住宅、甚至一辆无轨电车。"根据乌克兰内政部的统计，21日夜、22日凌晨的空袭总共造成了2人死亡、14人受伤、3人失踪。乌克兰能源部也表示，俄军最近几个星期正在"针对乌克兰能源基础设施发起最大规模的袭击"；目前有关部门正在全力抢修，争取尽快恢复部分地区的供电供暖。
（综合报道）
© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。