中国特使:俄乌在谈判问题上存在重大分歧

（德国之声中文网）李辉在3月22日的媒体和外交官吹风会上说，在访问俄罗斯、乌克兰以及欧盟国家后，各方"都认识到当前局势有继续恶化的危险"。他表示，各国"都同意中方要求局势降温的呼吁、希望中方发挥更具建设性的作用"。

俄乌战争爆发两年来，北京一直试图将自己定位为冲突的中立调停者，呼吁"政治解决方案"。不过，中国始终拒绝谴责俄罗斯的侵略行为，因此遭到了西方国家的抨击。此外，北京也在经济方面为莫斯科提供了不小的支持。

就在3月22日的吹风会上，李辉透露，他在与俄罗斯副外长加卢津会谈时，中俄双方一致认为，"中俄双方就乌克兰问题保持沟通，充分体现出中俄高水平战略协作精神"。

李辉还解释说，他此行只在乌克兰首都基辅停留了6个小时，主要是"火车衔接的原因"。他说，乌克兰方面向他强调"中乌关系未受影响"，并"赞赏中方在乌克兰危机问题上采取的平衡立场、希望中方继续为促进和平发挥建设性的作用"。

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中俄不约而同改口称"战争"

值得注意的是，尽管中国官方一直引用俄罗斯方面的说法，拒绝将当前的俄乌冲突称为战争，但是作为中国政府特使的李辉，却在吹风会上多次提及"俄罗斯、乌克兰这两个交战国"，还指出"各方均坚持自己的立场，对和谈问题的认识差距较大。不过，各方都认同最终要通过谈判，而不是枪炮来结束这场战争"。

就在同一天，俄罗斯总统府发言人佩斯科夫(Dmitri Peskov)也在莫斯科出版的《论据与事实》周刊上表示，"我们正处于战争状态。确实，冲突最初以特别军事行动开始，但自从整个西方站到乌克兰一边后，这对于我们就成为了战争。"

就在3月22日凌晨，乌克兰全境再次遭到了近90枚俄军导弹袭击。乌克兰总统泽连斯基在社交媒体上透露，至少有60架伊朗制造的无人机参与了昨夜今晨的空袭，"全世界都看清了俄罗斯恐怖分子的袭击目标：发电厂、能源供给设施、水坝、普通住宅、甚至一辆无轨电车。"根据乌克兰内政部的统计，21日夜、22日凌晨的空袭总共造成了2人死亡、14人受伤、3人失踪。乌克兰能源部也表示，俄军最近几个星期正在"针对乌克兰能源基础设施发起最大规模的袭击"；目前有关部门正在全力抢修，争取尽快恢复部分地区的供电供暖。

（综合报道）

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